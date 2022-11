Hydrogen Europe: Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον τομέα του Υδρογόνου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Υδρογόνου, ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και η Ελληνική Στρατηγική Υδρογόνου» στις 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Γιώργου Χατζημαρκάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υδρογόνου (Hydrogen Europe) και συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Υδρογόνου, την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Επιτροπή για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για το Υδρογόνο. Ως ιδανική λύση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και την ενεργειακή αυτονομία στο κοντινό μέλλον εμφανίζεται το υδρογόνο, το οποίο, όπως εκτιμάται, μπορεί να καταστήσει την Ελλάδα κεντρικό κόμβο και πρωταγωνιστή στον συγκεκριμένο τομέα – αρκεί να υπάρξουν οι απαιτούμενες επενδύσεις και θεσμικές παρεμβάσεις. Αυτό υπογραμμίστηκε στο Ζάππειο. Η συζήτηση για το υδρογόνο εμφανίζεται στο προσκήνιο ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση και την κλιματική ουδετερότητα, ανέφερε στην εναρκτήρια ομιλία ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, κρίνοντας ως αναγκαία τη συμβολή της πολιτείας για την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για την αποτελεσματική ανάπτυξη της αγοράς. Όπως εξήγησε, οι μεταφορές φέρουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά ταυτόχρονα επιβαρύνονται ιδιαίτερα από το ενεργειακό κόστος. «Το υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ενεργειακή μετάβαση, ενώ μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας», τόνισε. Όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, το 1/3 της κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών συμπεριλαμβανομένων και της ναυτιλίας, μπορεί να καλυφθεί από το υδρογόνο. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του υπουργείου με τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, που έχει κατασκευάσει το πρώτο πρατήριο υδρογόνου. «Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η επιστημονική τεκμηρίωση για τη θέσπιση νομικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες συνεργασίες». Επιπλέον, όπως τόνισε ο υφυπουργός, θέλουμε η αγορά να συμμετέχει στις αποφάσεις, και έκανε γνωστό ότι ήδη έχει δημιουργηθεί ομάδα εργασίας που θα εργαστεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες παράμετροι, «έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν ωριμάσουν οι συνθήκες. Και αυτό μπορεί να συμβεί πολύ πιο γρήγορα από όσο υπολογίζαμε στο πρόσφατο παρελθόν», επεσήμανε. «Η ενεργειακή μετάβαση μέσω του υδρογόνου κρίνεται αναγκαία. Η κυβέρνηση και ειδικά το υπουργείο εργάζονται ήδη έτσι ώστε η Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο» ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος. Σε βίντεο μήνυμα που απέστειλε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, τόνισε: «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη φιλοδοξεί η Ελλάδα να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο, λειτουργώντας ως σημείο εισόδου καθαρής, πράσινης ενέργειας στην ΕΕ». Όπως τόνισε «η συνεργασία στην ενέργεια, ιδιαίτερα στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο, αποτελεί κεντρικό στόχο της ελληνικής κυβέρνησης. Ένας στόχος που επιτελείται από συμφωνίες για την ανάπτυξη “πράσινων δικτύων” που θα συνδέουν την Ελλάδα με τη Μέση Ανατολή, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Αλλά και μέσα από τη χάραξη μίας Εθνικής Στρατηγικής για το υδρογόνο, για το πράσινο υδρογόνο, το οποίο η Ελλάδα όχι μόνο θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών της, αλλά θα μπορεί ακόμα και να εξάγει με έσοδα που μπορούν να φτάσουν και τα 1,6 δισ. ευρώ τον χρόνο. Η τεχνολογία αποτελεί βασικό μας εργαλείο για την αντιμετώπιση και το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Οι ποικίλες εφαρμογές του πράσινου υδρογόνου σε μεταφορές, βιομηχανία αλλά και στην παραγωγή συνθετικών καυσίμων και άλλων φορέων υδρογόνου όπως η αμμωνία, το καθιστούν σύμμαχό μας σε αυτή την προσπάθεια. Το υδρογόνο -ένα από τα πιο άφθονα στοιχεία στη Γη- αποτελεί το “καύσιμο του μέλλοντος” και η ελληνική κυβέρνηση δουλεύει ήδη προς την κατεύθυνση με συγκεκριμένη στρατηγική και έργα. Το υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης, ανέφερε από την πλευρά της η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη. συμπληρώνοντας ότι έως το 2030 στόχος είναι τα 40 GWανανεώσιμων ηλεκτρολυτών υδρογόνου. Ανέλυσε τις προκλήσεις αλλά και τα οφέλη στην αγορά υδρογόνου, καθώς επίσης και τον ευρωπαϊκό οδικό χάρτη. Αναλύοντας τις ευρωπαϊκές πολιτικές, ο Γιώργος Χατζημαρκάκης, διευθύνων σύμβουλος της Hydrogen Europe, εκπροσωπώντας 430 εταιρείες και περιφέρειες, επεσήμανε ότι μέσω του REPowerEU προβλέπεται η παραγωγή 10 εκατ. τόνων πράσινου υδρογόνου μέχρι το 2030 ενώ στα 3 δισεκατομμύρια αναμένεται να φθάσουν οι επενδύσεις υδρογόνου ετησίως. «Μεγάλη μου επιθυμία είναι η Ελλάδα να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το σχήμα, καθώς η εκτίμηση είναι ότι η Ελλάδα θα καταστεί κεντρικός κόμβος υδρογόνου», ανέφερε χαρακτηριστικά και επεσήμανε την ανάγκη για αντιμετώπιση του αρνητισμού προκειμένου να μη “χαθεί το παιχνίδι”». «Χρειαζόμαστε όλα τα εργαλεία για την απανθρακοποίηση», τόνισε και ανέλυσε όλες τις τεχνολογίες, οι οποίες είναι συμβατές με τη χρήση του υδρογόνου τόσο στην παραγωγή όσο και στην αποθήκευση ενέργειας. Όπως είπε, ο πόλεμος επιτάχυνε τις εξελίξεις ενώ κεντρικό ρόλο αναμένεται να παίξουν οι περιφέρειες, οι οποίες πρέπει να είναι έτοιμες έτσι ώστε να φέρουν πιο κοντά τις επενδύσεις. Ο Βασίλης Γρηγορίου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Advent Technologies Holdings τόνισε: ««Ως Συνιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος τηςAdvent Technologies Holding, Inc. είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η επιστημονική αριστεία και επιχειρηματική προσπάθεια τόσο εμού και όσο και της ομάδας μου δικαιώνεται. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη συζητούν πλέον εντατικά και στοχευμένα για τον σημαντικότατο ρόλο του Υδρογόνου ως προς την επίτευξη μίας βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης. Αξίζει να αναφέρω εδώ ότι το 2022, έχει αποτελέσει μία χρονιά ορόσημο για την ανάπτυξη της Advent: Τον Ιούλιο του 2022, το Green HiPo της Advent, ένα Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος της αλυσίδας αξίας «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου» (IPCEI Hydrogen), έλαβε επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν κοινοποίησης από το Ελληνικό Δημόσιο. Το έργο αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, μέσα από την κατασκευή και λειτουργία μίας υπερσύγχρονής βιομηχανικής μονάδας καθώς και εγκαταστάσεων Έρευνας και Ανάπτυξης παραγωγής καινοτόμων συστημάτων κυψελών καυσίμου και μονάδων ηλεκτρόλυσης. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης δύναται να αγγίζει τα 782,1 εκατομμύρια ευρώ και θα ολοκληρωθεί σε έξι χρόνια. Στην Advent στοχεύουμε στην υλοποίηση έργων που θα αφήσουν το δικό τους μοναδικό αποτύπωμα, και το Green HiPoείναι ένα από αυτά. Το Green HiPo επιδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαλλάξουν από τις ανθρακούχες εκπομπές την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να επιταχύνουν τις προσπάθειες για διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας. Στόχος μας είναι να παραγάγουμε, σε βάθος εξαετίας, καινοτόμα συστήματα κυψελών καυσίμου συνολικής ισχύος 120MW και μονάδες ηλεκτρόλυσης συνολικής ισχύος 1,5GW. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πράσινο υδρογόνο που θα παραχθεί από τις μονάδες ηλεκτρόλυσης μέσω της υλοποίησης του Green HiPo, θα βοηθήσει στη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση ποικίλων ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και εκτός αυτής. Η νέα μονάδα παραγωγής της Advent στη Δυτική Μακεδονία αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 650 νέες θέσεις εργασίας σε βάθος 6 ετών για καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Παράλληλα, το Green HiPo θα συνεισφέρει στην εκπλήρωση του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ετήσια παραγωγική ικανότητα ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ευρώπη έως το 2030, η οποία δύναται να αγγίζει τους 10 εκατομμύρια τόνους. Αναμφίβολα, ζούμε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Και δεν πρέπει να αφήσουμε ανεκμετάλλευτη την σπουδαία αυτή ευκαιρία, όπου η Χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ενεργειακό μετασχηματισμό της Ευρώπης.» Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής που ξεκίνησε πριν 3 χρόνια από την πρώτη επίσκεψη του κ Κασαπιδης στις Βρυξέλλες έχοντας στο χαρτοφύλακα του την πρόταση για τον Λευκό Δράκο. Η πρόταση του Περιφερειάρχη αρχικά δέχθηκε ισχυρή αμφισβήτηση ακόμα και από 5ην χώρα μας αλλά σήμερα 3 χρόνια μετά το Υδρογόνο έγινε πλέον ισχυρή προτεραιότητα στη Ευρώπη και στην Πατρίδα μας και σε όσους αμφισβήτησαν την προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής Ο κ. Κασαπιδης σημείωσε χαρακτηριστικά Η τεχνολογία του Υδρογόνου επιτρέπει τη μείωση των εκπομπών μπορεί να δώσει τη λύση. Αργήσαμε με το θεσμικό πλαίσιο που δεν έχουμε, όπως έκαναν οι Πορτογάλοι και τώρα είναι πρώτοι σε αυτή την τεχνολογία. Θέλουμε να ενσωματώσουμε στη Δυτική Μακεδονία αυτή την τεχνολογία του υδρογόνου και να δημιουργήσουμε πολλές θέσεις εργασίας αφ’ ενός και αφετέρου να διεκδικήσουμε ένα μέρος από τα σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Όλη η οικονομία της Ελλάδας μπορεί να υποστηριχτεί με αυτή την ενέργεια για να αποκτήσει πράσινο πιστοποιητικό μειωμένων εκπομπών. Η Δυτική Μακεδονία διαθέτει και το προσωπικό απαράμιλλης ικανότητας που στήριξε την ενεργειακή οικονομία της χώρας». Ο Γιώργος Αλεξάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης και Εντεταλμένος για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, υποδέχθηκε θετικά την πρόταση HY-CRETE και την εμπλούτισε με συμπληρωματικές προτάσεις πρακτικών εφαρμογών υδρογόνου μπορούν να υλοποιηθούν στο νησί της Κρήτης : • Πρατήρια – Υδρογονάδικα κατά μήκος του ΒΟΑΚ + αεροδρόμια Χανίων – Καστελίου • Σε λεωφορεία, mini bus στην πόλη του Ηρακλείου • Οι 3.000 νέες φοιτητικές κατοικίες να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες τους από Υδρογόνο. • Ο μεγαλύτερος ελληνικός στόλος ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων που βρίσκεται στην Κρήτη, μπορεί να κινείται με Υδρογόνο. • Η Χωροθέτηση των νέων Βιοτεχνικών & Επιχειρηματικών Πάρκων κοντά στο νέο Αεροδρόμιο Καστελίου και στο Αρκαλοχώρι μπορούν να καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες τους από Υδρογόνο. • Λιμάνια, στο Λιμάνι Ηρακλείου στους Γερανούς, στα κλαρκ και στα σκάφη. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει υποβάλει πρόταση για ηλεκτροκίνηση πλοίων για Χρυσή με Υδρογόνο που θα παράγεται στον Αθερινόλακο. • Το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Κρήτης στο Καστέλι μπορεί να καλύπτει όλες τις ενεργειακές ανάγκες του από Υδρογόνο. Ο Νίκος Ντάβος, Συνιδρυτής και Διαχειριστής του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) τόνισε: «Το CluBE ασχολείται με το πράσινο υδρογόνο από την ίδρυσή του αλλά πιο διεξοδικά από το 2019 σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη. Υποστηρίξαμε από την αρχή την προσπάθεια της Περιφέρειας, μαζί και με άλλους σημαντικούς φορείς, για τη δημιουργία ενός εμβληματικού έργου πράσινου υδρογόνου στην περιοχή και πετύχαμε με συστηματική δουλειά και προσπάθεια αυτή την στιγμή η Δυτική Μακεδονία αλλά και η χώρα μας να συμμετέχουν με 2 Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος και να βρισκόμαστε πλέον στην απαρχή της έναρξης της οικονομίας υδρογόνου στην περιοχή μας. Το CluBE έχοντας ως κύριο στόχο τη δημιουργία μίας Κοιλάδας Υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία έχει ήδη φέρει στην περιοχή σημαντικά Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα και έχει ξεκινήσει σημαντικές πρωτοβουλίες πέρα από τα προαναφερθέντα έργα IPCEI. Έτσι λοιπόν αυτή την στιγμή υλοποιεί 4 Ευρωπαϊκά έργα που σχετίζονται με τις τεχνολογίες υδρογόνου.» Ο Αθανάσιος Στούμπος, Συνιδρυτής CYRUS A.E. και Εθνικός Εκπρόσωπος στο Clean Hydrogen JU, επεσήμανε ότι «βασικά χαρακτηριστικά της χώρας μας, όπως η διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ταιριάζουν με αντίστοιχες απαιτήσεις για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου καθώς και την ανάπτυξη και ευρεία χρήση του σε σειρά εφαρμογών στις μεταφορές, τη βιομηχανία, τη ναυτιλία, κλπ. Αυτό θα συμβάλει στο να καταστεί η Ελλάδα κόμβος υδρογόνου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και θα δημιουργήσει σημαντικές δυνατότητες για δραστηριοποίηση ΜΜΕ, νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών στο χώρο των εναλλακτικών καυσίμων. Στην κατεύθυνση αυτή ο “Δημόκριτος” εγκαινίασε πρόσφατα τον πρώτο πιλοτικό σταθμό ανεφοδιασμού μικρών οχημάτων με υδρογόνο ενσωματώνοντας νέα τεχνολογία συμπίεσης του που αναπτύσσεται από spinoff εταιρεία του Κέντρου.» Η Μελίσσα Βερύκιος, Πρόεδρος Metacon – Helbio, Μελος ΔΣ Helbio, μέλος ΔΣ Hydrogen Europe, Governing Board Chair επεσήμανε ότι πρέπει να τοποθετήσουμε την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό χάρτη Υδρογόνου και ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την τόσο επιτυχημένη και ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ο Κωστής Μουσουρούλης, Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης τόνισε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις πολλών και κυρίως του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας βρισκόμαστε σήμερα λίγο πριν από την κορύφωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και αμέσως μετά θα αρχίσει η πτώση. Ο Ιωάννης Μπούκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης τόνισε ότι στις περιοχές μετάβασης μπορούν να αναπτυχθούν πολλές καινοτόμες δράσεις και να συμβάλλουν στον ψηφιακό και στον βιομηχανικό μετασχηματισμό των περιοχών. Τέλος ο Ιωάννης Μωραΐτης, ΔΕΠΑ Εμπορίας, Μάνατζερ Υδρογόνου και Βιομεθανίου με δήλωσή του επεσήμανε: «Το Υδρογόνο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς ως ΔΕΠΑ άλλωστε υποστηρίξαμε αυτή την προσέγγιση από την αρχή. Η εταιρία μας αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το καθαρό Υδρογόνο και κατέχει θέση συμπροέδρου μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου μας Κωνσταντίνο Ξιφαρά. Η εταιρία μας ήταν εκείνη που με τολμηρές κινήσεις έφερε το υδρογόνο στη δημοσιότητα μέσω, μεταξύ άλλων, και του συντονισμού του έργου White Dragon. Ένα έργο το οποίο έδειξε και άνοιξε τον δρόμο και στα ελληνικά κοινοποιημένα έργα σημαντικού κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (IPCEI) όπως αυτό της Advent technologies και της BT Composites. Είμαστε περήφανοι ότι αποτελούμε μέρος αυτής της εθνικής προσπάθειας που προσβλέπει στην πλήρη απανθρακοποίηση της ΕΕ μέχρι το 2050 αλλά και που ταυτόχρονα είμαστε η εταιρία που εξασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας μέσω της αδιάκοπης προμήθειας φυσικού αερίου, ενός καυσίμου που είναι απαραίτητο για την ομαλή μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.» Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης παράγοντες της αγοράς υδρογόνου, αλλά και των Περιφερειών της χώρας. Ολόκληρη η συζήτηση στον παρακάτω σύνδεσμο : https://youtu.be/FymiGQqtFNM

