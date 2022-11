Ανδρουλάκης: Να πέσει άπλετο φως στο σκάνδαλο των υποκλοπών Τρεις μήνες είναι πολύς καιρός και πρέπει και η Δικαιοσύνη από την πλευρά της να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ «Θεωρώ ότι ο καλύτερος δρόμος, είναι ο δρόμος των θεσμών και της δικαιοσύνης. Γι’ αυτό όπως εγώ πήγα απευθείας στον Άρειο Πάγο και κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά, όποιος θεωρεί ότι υπάρχει μια τέτοια δόλια πρακτική ενός παρακρατικού μηχανισμούς εις βάρος του, πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤNEWS και την εκπομπή «Συμβαίνει στην Ευρώπη» για το θέμα των υποκλοπών. Ο ίδιος πρόσθεσε σχετικά: «Βεβαίως, θέλω να πω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, ότι τρεις μήνες είναι πολύς καιρός και πρέπει και η δικαιοσύνη από την πλευρά της να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να μάθουμε ποιες κινήσεις έχουν γίνει, ποιοι μάρτυρες έχουν κληθεί, ποιο είναι το αποτέλεσμα». Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε λέγοντας: «Σίγουρα η κυβέρνηση νιώθει ότι είναι αδύναμη. Έχει τεράστιες ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά για το πώς λειτούργησε το Μαξίμου όλη αυτή την περίοδο και οι οποίες αποκαλύπτονται με την προστασία γύρω από την κ. Βλάχου, τον διοικητή της ΕΥΠ, τον κ. Δημητριάδη και αυτούς οι οποίοι απ’ ότι φαίνεται έχουν σχέση με το predaror στην Ελλάδα και εννοώ τον κ. Λαβράνο και τον κ. Μπίτζιο. Ζητήσαμε, ως αντιπολίτευση, να έρθουν στην εξεταστική επιτροπή και η κυβερνητική πλειοψηφία ουσιαστικά δεν το επέτρεψε. Και η αρμόδια εξεταστική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε να δει αυτά τα πρόσωπα καθώς και κάποιους κυβερνητικούς. Δεν πήγε κανένας από την κυβέρνηση πήγε μόνο ο κ. Γεραπετρίτης. Αυτό που θέλω να πω εν κατακλείδι, είναι ότι δεν πρέπει να πέφτουν σκιές στην πολιτική ζωή. Πρέπει η δημοκρατία μας να είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή δημοκρατία. Όχι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να εκθέτει διεθνώς τη χώρα θέλοντας να αποκρύψει με ένα δεύτερο σκάνδαλο, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γι’ αυτό πρέπει να πέσει άπλετο φως, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και επιτέλους να μάθουμε όλη την αλήθεια. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από την αλήθεια και τη διαφάνεια. Από την αλήθεια και τη διαφάνεια έχουν να φοβηθούν αυτοί που λειτουργούν εις βάρος της δημοκρατίας και εις βάρος της πατρίδας μας γενικότερα. - ΕΡΤ Ειδήσεις σήμερα: Εξοπλιστικά: Κυβέρνηση κατά Τσίπρα – «Εθνικά επικίνδυνος, θέτει ζήτημα ακύρωσης των συμφωνιών για Rafale και Belharra» Νέα Σμύρνη: «Σκέτος ρατσισμός, ντροπή» – Σάλος για την καφετέρια που έδιωξε ηλικιωμένους πελάτες Σκάνδαλο στην ΕΟΚ: «Όρμησε πάνω μου και μου έπιανε το στήθος» – Όλη η καταγγελία της υπαλλήλου που πήγε να βιάσει ο Τσαγκρώνης BEST OF NETWORK 12.11.2022, 13:18 12.11.2022, 08:26 11.11.2022, 12:00 12.11.2022, 14:24 12.11.2022, 16:00 11.11.2022, 17:00

