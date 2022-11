Εξοπλιστικά: Κυβέρνηση κατά Τσίπρα – «Εθνικά επικίνδυνος, θέτει ζήτημα ακύρωσης των συμφωνιών για Rafale και Belharra» Για «σκοτεινά συμφέροντα» πίσω από τις προθέσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ μιλά ο Γιάννης Οικονόμου – Τι ειπώθηκε στη συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Γάλλο πρέσβη Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει «εθνικά επικίνδυνο», εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, με αφορμή τη συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Γάλλο πρέσβη, Πατρίκ Μεζονάβ. «Ο κ. Τσίπρας κλιμακώνει σοβαρά τις ανεύθυνες ενέργειές του και γίνεται εθνικά επικίνδυνος. Αφού δεν ψήφισε την αμυντική συμφωνία με την Γαλλία και το εξοπλιστικό πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων μας Δυνάμεων, μέσω των οποίων η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι σε κάθε απειλή, έρχεται να θέσει ζήτημα ακύρωσης των συμφωνιών αυτών. Η πρόθεσή του κάνει φυσικά πολύ χαρούμενους όσους έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, εξαιτίας της αδυναμίας τους να απαντήσουν στη γεωστρατηγική και στρατιωτική ενίσχυση της Ελλάδας, η οποία αλλάζει ήδη υπέρ μας τις ισορροπίες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου.Και προσέθεσε: «Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται σκοτεινά συμφέροντα, που είχαν μάθει να κερδίζουν τεράστια ποσά από τις αμυντικές προμήθειες στο παρελθόν. Έτσι, ευνοούνται άνθρωποι που βάζουν τον προσωπικό τους πλουτισμό πάνω από το εθνικό συμφέρον». «Η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν να βλάψει την πατρίδα και να ακυρώσει την πορεία ισχυροποίησής της, ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστεί δυναμικά την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, απέναντι σε κάθε επίβουλο. Προχωράμε στο εθνικό σχέδιο ανυποχώρητοι και ακάθεκτοι. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να παραλαμβάνει τα Rafale και τις Belharra σύμφωνα με τον σχεδιασμό» κατέληξε. Αφορμή για τις κατηγορίες που «εκτόξευσε» η κυβέρνηση, δια στόματος του κ. Οικονόμου, αποτέλεσαν οι πληροφορίες ότι, κατά τη συνάντηση που είχε χθες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, έθεσε ζήτημα ακύρωσης των συμβάσεων με τις γαλλικές κατασκευαστικές των Rafale και των Belhara, σε περίπτωση που έρθει ο ίδιος στην εξουσία, εάν δεν συνεργαστούν ουσιαστικά με την ελληνική αμυντική βιομηχανία για την υλοποίηση των δύο εξοπλιστικών προγραμμάτων. Σε σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου για τη συνάντηση, αναφέρεται: «Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε χθες με τον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, Patrick Maisonnave, με τον οποίο συνομίλησαν για τη σημασία των ελληνογαλλικών σχέσεων και τις ευρωπαϊκές και περιφερειακές εξελίξεις. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει αποφασιστική αντιμετώπιση της ενεργειακής και οικονομικής κρίσης από την ΕΕ, καθώς και ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τερματισμό της ρωσικής εισβολής και επιστροφή στη διπλωματία». «Παράλληλα» σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια συγκροτημένη ευρωτουρκική πολιτική, που να περιλαμβάνει την απειλή ισχυρών κυρώσεων και τη διασύνδεση της Χάγης με την αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης. Υπογράμμισε τη σημασία που έχει η ελληνογαλλική συνεργασία στον αμυντικό τομέα, τονίζοντας ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στις σχετικές συμβάσεις με τη Γαλλία». Στη συνάντηση συμμετείχαν ο τομεάρχης Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος και ο διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλης Καλπαδάκης. Ειδήσεις σήμερα: Ο χάρτης των ερευνών για φυσικό αέριο – Γεώτρηση στα Ιωάννινα και εξέδρα στον Πρίνο Απόρρητη αναφορά της CIA: «Τζιχαντιστής» ο Τούρκος που ήθελε να πετάξει με την Emirates Ζηλιάρα σύζυγος ξυλοκόπησε την γειτόνισσά της στον Βόλο BEST OF NETWORK 12.11.2022, 13:18 12.11.2022, 08:26 11.11.2022, 12:00 12.11.2022, 09:46 12.11.2022, 09:21 11.11.2022, 17:00

