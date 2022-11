Ερντογάν: Νέα σφοδρή επίθεση κατά Ελλάδας και ΗΠΑ – «Ο Μπάιντεν κρύβει τρομοκράτες» «Εάν οι Ρεπουμπλικανοί καταλήξουν να ελέγχουν τη Γερουσία τα πράγματα θα είναι πολύ ευκολότερα για εμάς», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος στην αγορά των F-16 Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Αθήνας και της Ουάσινγκτον προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Ουζμπεκιστάν όπου και βρίσκεται. Ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε καινούργια επίθεση κατά της Ελλάδας, κατηγορώντας της για υπόθαλψη τρομοκρατικών οργανώσεων (εννοώντας τους Γκιουλενιστές) μέσω του κέντρου φιλοξενίας του Λαυρίου, ενώ εξέφρασε και την έντονη ενόχλησή του για την αμερικανική παρουσία στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Ερντογάν για την αμερικανική κυβέρνηση και τον Μπάιντεν, αφού είπε για τον Αμερικανό πρόεδρο ότι κρύβει τρομοκράτες και πιο συγκεκριμένα τον Φετουλάχ Γκιουλέν, επικεφαλής του «FETO» κατά την άγκυρα. Η προσπάθεια της Τουρκίας να ολοκληρώσει την αγορά αεροσκαφών F-16 θα ήταν «πολύ ευκολότερη» εάν οι Ρεπουμπλικάνοι καταλήξουν να ελέγχουν την αμερικανική Γερουσία, φέρεται να δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με αναφορές στο Anadolu και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τις οποίες αναμεταδίδει το πρακτορείο Reuters. «Ελπίζω ότι ο επόμενος μήνας θα είναι γεμάτος με κάποια καλά νέα και θα προχωρήσουμε προς μία πολύ θετική κατεύθυνση για το θέμα των F-16», φέρεται να δήλωσε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ουζμπεκιστάν. «Εάν οι Ρεπουμπλικάνοι διεκδικήσουν τις λίγες έδρες που χρειάζονται στη Γερουσία, τα πράγματα θα είναι πολύ ευκολότερα για εμάς». Ειδήσεις σήμερα: Ο χάρτης των ερευνών για φυσικό αέριο – Γεώτρηση στα Ιωάννινα και εξέδρα στον Πρίνο Απόρρητη αναφορά της CIA: «Τζιχαντιστής» ο Τούρκος που ήθελε να πετάξει με την Emirates Ζηλιάρα σύζυγος ξυλοκόπησε την γειτόνισσά της στον Βόλο BEST OF NETWORK 12.11.2022, 13:18 12.11.2022, 08:26 11.11.2022, 12:00 12.11.2022, 09:46 12.11.2022, 09:21 11.11.2022, 17:00

