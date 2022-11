Σχοινάς εναντίον Ρώμης κι όσων μπλοκάρουν το Σύμφωνο Μετανάστευσης «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε δύο κράτη – μέλη (Ιταλία-Γαλλία) να τσακώνονται δημόσια και να δημιουργούν μια ακόμη μεγάλη πολιτική κρίση» Η κατάσταση στο μεταναστευτικό είναι «εκρηκτική», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς στο Politico, με αφορμή τις εξελίξεις στην Ιταλία με το πλοίο Ocean Viking. «Μερικά από τα κράτη – μέλη που θέλουν να παρέμβουμε στην τρέχουσα κρίση… είναι αυτά που μπλοκάρουν σταθερά την πρόοδο στο Σύμφωνο (Μετανάστευσης)» εξήγησε. Αλλά, προσέθεσε, «δεν μπορείς να έχεις και τα δύο», επιβεβαιώνοντας ότι αναφέρεται ρητά στην «Ιταλία», συμπληρώνει το Politico. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε δύο κράτη – μέλη (Ιταλία-Γαλλία) να τσακώνονται δημόσια και να δημιουργούν μια ακόμη μεγάλη πολιτική κρίση για τη μετανάστευση», σημειώνει επίσης Μαργαρίτης Σχοινάς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή «αναλαμβάνει την πρωτοβουλία» να ζητήσει «μια υπουργική συνάντηση πριν από το προγραμματισμένο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου», συμπλήρωσε ο κ. Σχοινάς. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι η Κομισιόν θα προσπαθήσει να προχωρήσει «με σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για ολόκληρη τη διαδρομή [της Κεντρικής Μεσογείου]». Συμπλήρωσε ότι η πρόταση «θα ήταν κάτι που θα κάλυπτε όχι μόνο το στοιχείο της αλληλεγγύης, αλλά ολόκληρη τη διαδρομή [της Κεντρικής Μεσογείου]». Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να αφορά τις «αναχωρήσεις», που σημαίνει τη μετακίνηση μεταναστών από χώρες της Βόρειας Αφρικής όπως η Τυνησία και η Λιβύη, σημείωσε. -- Ειδήσεις σήμερα: Ο χάρτης των ερευνών για φυσικό αέριο – Γεώτρηση στα Ιωάννινα και εξέδρα στον Πρίνο Απόρρητη αναφορά της CIA: «Τζιχαντιστής» ο Τούρκος που ήθελε να πετάξει με την Emirates Ζηλιάρα σύζυγος ξυλοκόπησε την γειτόνισσά της στον Βόλο BEST OF NETWORK 11.11.2022, 17:37 12.11.2022, 08:26 11.11.2022, 12:00 12.11.2022, 09:46 12.11.2022, 09:21 10.11.2022, 15:00

