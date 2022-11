Φωκίδα – Νέα Δημοκρατία: «Κάνουμε πραγματικό έργο τις δεσμεύσεις μας στους πολίτες»

Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επισκέφτηκαν χθες την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδος και συνομίλησαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Δελμούζο για τα έργα υποδομής που έχουν δρομολογηθεί για την περιοχή, την περαιτέρω αναβάθμιση του Πανεπιστημίου και την ανάδειξη της ιστορικής σημασίας και του φυσικού πλούτου της περιοχής. Συγκεκριμένα, το Νομό Φωκίδας επισκέφτηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και ο Γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης, συνοδευόμενοι από τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και βουλευτή του νομού Ιωάννη Μπούγα, τον Οργανωτικό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων ΝΔ Μένιο Κορομηλά και τον Πρόεδρο της ΔΕΕΠ Φωκίδας Επαμεινώνδα Τρίβηλο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΔΕΕΠ Φωκίδας, ενώ, κατόπιν με ιδιαίτερη μαζικότητα και την προσέλευση δεκάδων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας από όλο τον νομό πραγματοποιήθηκε η Διευρυμένη Συνεδρίαση της ΔΕΕΠ στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άμφισσας. Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του: «Κάθε εβδομάδα με εντολή του προέδρου μας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, βρισκόμαστε σε τουλάχιστον ένα νομό της χώρας και ένα Δήμο της Αττικής. Όχι όμως μόνο εμείς ως κόμμα, αλλά όλα τα κυβερνητικά μας στελέχη και πρώτος απ’ όλους ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μαζί με το τόσο σημαντικό κυβερνητικό έργο που προχωρά, τη διαχείριση τόσων κρίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται πολύ συχνά σε μια περιοχή της Ελλάδας, χωρίς κλούβες και περιορισμούς, σε ανοιχτές συγκεντρώσεις και μιλάει με όλο τον κόσμο. Σας διαβεβαιώνω ότι πάνω από το 90% των πολιτών που συναντάμε σε γεμάτες πλατείες, καφετέριες, καφενεία, παντού, θα μιλήσουν θετικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα και αυτοί που δεν μας ψηφίζουν, μας σέβονται. Γιατί εμείς πορευόμαστε με βάση την αξιοπρέπεια, το έργο και τους ανθρώπους μας. Με αξιοπρέπεια και στόχο την τήρηση των δεσμεύσεών μας απέναντι στους πολίτες, δίνουμε έναν αγώνα για το καλό της χώρας, τον εκσυγχρονισμό της πατρίδας μας. Και κάνουμε πραγματικό έργο. Οι μειώσεις φόρων, οι προσλήψεις στην υγεία και την παιδεία, η ενίσχυση του ΕΣΥ, οι προτάσεις του Πρωθυπουργού που έγιναν ευρωπαϊκές πολιτικές είναι μόνο λίγα από όσα καταφέραμε μέσα σε τρία χρόνια. Δεν μιλάμε με αλαζονεία αλλά με στοιχεία. Οι παγκόσμιες εξωγενείς κρίσεις πλήττουν και τη χώρα μας- αυτό δεν το αρνείται κανείς- κι όμως το έργο της Κυβέρνησης δεν σταμάτησε στιγμή για το καλό των πολιτών. Η Νέα Δημοκρατία, η Κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός έχουν τη βάση τους στους ανθρώπους. Τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος που θα βγουν στην κοινωνία και θα μιλήσουν για το έργο της Κυβέρνησης. Έλεγαν ότι η μεταναστευτική κρίση στον Έβρο ότι θα ήταν η μεγάλη ήττα και ότι δεν θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός να τη διαχειριστεί. Αποτέλεσμα; 90% μείωση των μεταναστευτικών ροών και αντιμετώπιση του προβλήματος με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και χωρίς τα κέντρα κράτησης της ντροπής. Έλεγαν ότι η πανδημία θα «ρίξει» τον Μητσοτάκη. Αντί αυτού, μετά από 15 χρόνια διπλασιάζονται οι ΜΕΘ σε όλη τη χώρα και προσλαμβάνονται υγειονομικοί. Μετά έλεγαν «αν δεν κάνει ο Μητσοτάκης εκλογές πριν το καλοκαίρι, οι πυρκαγιές θα τον ρίξουν». Διορθώσαμε λάθη- και δικά μας λάθη από την προηγούμενη χρονιά. Ακόμη και τότε όμως, δεν πέθαναν συμπολίτες μας, επειδή «έκατσε μια στραβή στη βάρδια μας» όπως ισχυρίζονταν ορισμένοι. Φτάσαμε στο φθινόπωρο και τώρα λένε ότι ο αντικειμενικά δύσκολος χειμώνας «θα τους πέσει βαρύς» και έτσι θα μπορέσουν οι ίδιοι να επιστρέψουν στις καρέκλες. Επικαλούνται και το «μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών» και λένε ότι δεν μπορούμε να το αντέξουμε, ότι θα μας εξοντώσει. Ό,τι και να έχουν πει, η πραγματικότητα τους έχει διαψεύσει. Γιατί δεν κάνουν πολιτική αντιπαράθεση, πετάνε λάσπη στον ανεμιστήρα. Μιλάνε χωρίς στοιχεία. Δεν τους νοιάζει η Ελλάδα, τους νοιάζει μόνο η καρέκλα. Είναι αυτοσκοπός να γυρίσουν στις καρέκλες και άλλωστε το έχουν πει: «η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς». Απειλούν, βρίζουν, συκοφαντούν. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε έτσι. Θα συνεχίσουμε να γυρίζουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτή τη φορά, όπως πάντα, αλλά αυτή τη φορά ακόμη περισσότερο, για το συμφέρον της πατρίδας. Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί μία κομματική επιδίωξη, αλλά είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για το μέλλον της πατρίδας. Για να συνεχίσουμε να ολοκληρώνουμε μεγάλα έργα, να φτιάξουμε όλο και καλύτερα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, να συνεχίσουμε να ψηφιοποιούμε το κράτος, να συνεχίσουμε να μειώνουμε σωστά, υπεύθυνα και σεβόμενοι το Διεθνές Δίκαιο τις μεταναστευτικές ροές, να προσλαμβάνουμε καθηγητές και δασκάλους, να συνεχίσουμε να αλλάζουμε προς το καλύτερο τον τόπο μας και να έχουμε τον σεβασμό όλων». Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟ ΝΔ Ιωάννης Μπούγας δήλωσε: «Τα εγκαίνια των Γραφείων της ΔΕΕΠ ΝΔ Φωκίδας και η ανοικτή εκδήλωση που ακολούθησε με εντυπωσιακή συμμετοχή του κόσμου, επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη των πολιτών της Φωκίδας στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ. Με ευπρεπή, μεστό και τεκμηριωμένο λόγο ο Γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης μίλησαν για το Κυβερνητικό έργο, τις πρωτοβουλίες της ΝΔ υπέρ των πολιτών και εξήγησαν την κρισιμότητα των επόμενων εκλογών για το μέλλον της Χώρας. Η ΝΔ στην Φωκίδα βαδίζει ενωμένη με στόχο την αυτοδύναμη Ελλάδα». Ο Γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάσαμε τα νέα γραφεία της ΔΕΕΠ Φωκίδας εδώ στην Άμφισσα. Σε μια εποχή που οι πολιτικοί μας αντίπαλοι προσπαθούν να επενδύσουν στην εσωστρέφεια και την τοξικότητα, αυτά τα κομματικά γραφεία έρχονται να λειτουργήσουν ως ένας ακόμη φάρος ενάντια στο σκοτάδι του λαϊκισμού και του ψεύδους σε κάθε περιοχή. Είναι βέβαιο ότι τα γραφεία της ΔΕΕΠ Φωκίδας θα καταστούν το εφαλτήριο νέων νικηφόρων αγώνων. Αγώνων που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2019 με ηγέτη τον Πρόεδρο & Πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη και συνοδοιπόρους του όλους εμάς. Αγώνων που θα ολοκληρωθούν με μια ακόμα μεγάλη νίκη της παράταξής μας στις επερχόμενες εθνικές εκλογές του 2023. Στόχος μας να πραγματοποιήσουμε έμπρακτα το πολιτικό μας όραμα για την Ελλάδα της ανάπτυξης, των μεταρρυθμίσεων, της προόδου και των στοχευμένων δράσεων για τον πολίτη και πάντα δίπλα στον πολίτη. Καλόστρωτα και καλορίζικα τα νέα μας γραφεία». Στην επίσκεψη της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Φωκίδας συμμετείχαν μεταξύ άλλων, η βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου, οι πολιτευτές Ασπασία Μανδρέκα και Πάνος Ευσταθίου, ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Δωρίδος Γιώργος Ξηρόμμαμος, ο Γενικός Συντονιστής ΝΔ Βοιωτίας- Εύβοιας- Φωκίδας Κώστας Στάικος, ο Αν. Γραμματέας Οργανωτικού Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Προμπονάς, ο Συντονιστής της Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας ΝΔ Δημήτρης Γλυμής, τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής Χρήστος Δούρος και Κωνσταντίνα Κόλλια, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΝΝΕΔ Νίκος Κρικέλας, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Φωκίδος Αθανάσιος Γκίκας και ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ ΟΝΝΕΔ Δελφών Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος. Ειδήσεις σήμερα: Σήμερα ο γάμος της μικρότερης κόρης του Τραμπ με τον δισεκατομμυριούχο Μάικλ Μπούλος Απίθανες δικαιολογίες στο Αυτόφωρο από σπείρα γυναικών διαρρηκτώνΤο οικογενειακό δράμα πίσω από την 6χρονη που υπέστη δύο ανακοπές – Πέρυσι αυτοκτόνησε ο πατέρας της

