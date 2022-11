Γιάννης Οικονόμου: Παρανοϊκό να κατηγορείται η κυβέρνηση, την ίδια στιγμή που εμφανίζεται να είναι ο στόχος των λογισμικών παρακολούθησης «Το σχέδιο φθοράς της κυβέρνησης, μέσω τόνων πολιτικά τοξικής λάσπης, στο οποίο επενδύει ο κ. Τσίπρας για να ξεφύγει από το πολιτικό τέλμα, πέφτει στο κενό » τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τη θέση της κυβέρνησης για την υπόθεση των παρακολουθήσεων εξέφρασε εκ νέου ο Γιάννης Οικονόμου, με αφορμή τη νέα λίστα με ονόματα προσώπων που παρακολουθούνταν, την οποία δημοσίευσε η εφημερίδα «Documento». «Είναι τουλάχιστον παρανοϊκό να κατηγορείται η κυβέρνηση, την ίδια στιγμή που εμφανίζεται να είναι ο στόχος των λογισμικών παρακολούθησης, ενώ ταυτόχρονα φέρονται να παρακολουθούνται ελάχιστα στελέχη της αντιπολίτευσης» υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.Αναλυτικά η δήλωσή του: «Η διερεύνηση της λειτουργίας λογισμικών παρακολούθησης στην ελληνική επικράτεια, σε κάθε της πτυχή και έκφανση, έχει ήδη ξεκινήσει από την ελληνική Δικαιοσύνη, με τη συνδρομή των δημοσίων αρχών. Παράλληλα, η κυβέρνηση δρομολογεί νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ριζική αντιμετώπιση του ζητήματος, έχοντας ξεκαθαρίσει εξαρχής την αδιαπραγμάτευτη βούλησή της για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων και την απηνή τιμωρία τόσο των εμπλεκομένων όσο και των διασπορέων ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών». «Η τροφοδότηση της κοινής γνώμης με πληθώρα δημοσιευμάτων και μάλιστα σε δοσεις, τα οποία στηρίζονται σε ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και ευφάνταστες αφηγήσεις, δίχως κανένα ουσιαστικό στοιχείο, συσκοτίζει και δεν διαφωτίζει. Ιδίως όταν πρώτη ύλη αυτών των δημοσιευμάτων είναι υλικό που διοχετεύεται από άγνωστες αδιαφανείς πηγές. Υλικό που είναι πολύ χρήσιμο για τη συγγραφή μυθιστορημάτων κατασκοπείας, στα οποία εσχάτως εξειδικεύεται ο κ. Βαξεβάνης, αλλά εντελώς ακατάλληλο για την διερεύνηση των πτυχών της υπόθεσης». «Εξάλλου, είναι τουλάχιστον παρανοϊκό να κατηγορείται η κυβέρνηση, την ίδια στιγμή που εμφανίζεται να είναι ο στόχος των λογισμικών παρακολούθησης, ενώ ταυτόχρονα φέρονται να παρακολουθούνται ελάχιστα στελέχη της αντιπολίτευσης. Με βάση τα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση φαίνεται να υπήρξε ο βασικός στόχος των σκοτεινών κύκλων που χειρίζονταν τα λογισμικά αυτά». «Η κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα με απόλυτη θεσμικότητα και σοβαρότητα, ώστε να λάμψει η αλήθεια, να διασφαλιστεί η ομαλότητα και να προστατευθούν τα εθνικά συμφέροντα. Το σχέδιο φθοράς της κυβέρνησης, μέσω τόνων πολιτικά τοξικής λάσπης, στο οποίο επενδύει ο κ. Τσίπρας για να ξεφύγει από το πολιτικό τέλμα, πέφτει στο κενό για άλλη μια φορά. Εξάλλου, με την λάσπη πρώτα λερώνονται όσοι την πιάνουν στα χέρια τους για να την εκτοξεύσουν». Ειδήσεις σήμερα: Κλειστοί δρόμοι λόγω Μαραθωνίου – Δείτε ποιους να αποφύγετε Δέκα ημέρες «καλάθι του νοικοκυριού»: Οι βελτιώσεις, ο ανταγωνισμός και η μάχη κατά της ακρίβειας H Νεβάδα έφερε την ανατροπή: Κρατούν τη Γερουσία οι Δημοκρατικοί, ακόμα μια «ήττα» για τον Τραμπ BEST OF NETWORK 13.11.2022, 10:45 13.11.2022, 10:53 11.11.2022, 16:21 13.11.2022, 10:15 13.11.2022, 09:57 12.11.2022, 20:30

