Διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες: Ώρα… Ειδικού Δικαστηρίου – Στο σκαμνί Καλογρίτσας και Παππάς Οι κατηγορίες, οι δικαστές, οι δικηγόροι, οι 16 μάρτυρες και όλη η υπόθεση διαπλοκής πίσω από τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες Παναγιώτης Τσιμπούκης 13.11.2022, 13:52 Σε πέντε ημέρες, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή, ξεκινάει στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών η δίκη του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά και του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το έτος 2016. Η δίκη θα διεξαχθεί στον Αρειo Πάγο, εκεί που ήδη δικάζεται η υπόθεση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και της πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη. Οι δύο αυτές δίκες θα διεξάγονται παράλληλα, με διαφορετικές συνθέσεις και εναλλάξ. Δηλαδή, τη μία ημέρα θα διεξάγεται η μία δίκη και την επομένη η άλλη. Με αμετάκλητο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών, παραπέμφθηκε σε δίκη ο κ. Παππάς για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (πλημμέλημα), αναφορικά με τους χειρισμούς του στην υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το έτος 2016. Μαζί με τον κ. Παππά, παραπέμπεται και ο κ. Καλογρίτσας για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην παράβαση καθήκοντος (πλημμέλημα) του πρώην υπουργού Επικρατείας. Σύμφωνα με το βούλευμα (4/2022), ο κ. Παππάς παραπέμπεται σε δίκη «ως υπαίτιος του ότι με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ενώ ήταν υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχείο α΄ Ποινικού Κώδικα και 2 παράγραφος 3 του νόμου 3126/2003 περί ποινικής ευθύνης των υπουργών, με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του και σε άλλους παράνομο όφελος, βλάπτοντας τρίτους». Πάντα σύμφωνα με το ίδιο βούλευμα, ο κ. Καλογρίτσας «παραπέμπεται ως υπαίτιος του ότι με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, προσέφερε με πρόθεση συνδρομή στον Νικόλαο Παππά κατά τη διάρκεια της τέλεσης και στην εκτέλεση της αξιόποινης πράξης της παράβασης καθήκοντος κατ᾿ εξακολούθηση». Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Καλογρίτσας έχει καταγγείλει ότι ήταν εικονική η σύμβαση με την αραβικών συμφερόντων (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) κατασκευαστική εταιρεία Consolidated Contractors Company (CCC) των αδελφών Χούρι (Σάμερ, Τούφικ και Γουέλ). Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, η σύμβαση καταρτίστηκε για να μπορέσει να εισέλθει η εταιρεία του στον επίμαχο διαγωνισμό. Ακόμη, ο κ. Καλογρίτσας αποδίδει κεντρικό ρόλο στον πρώην υπουργό Επικρατείας, ενώ έχει αποκαλύψει ότι προκειμένου να λάβει μέρος στον διαγωνισμό και να διεκδικήσει μία τηλεοπτική άδεια, με την καθοδήγηση του κ. Παππά, έλαβε 3 εκατ. ευρώ, μέσω της εταιρείας Τοξότης, από τον επιχειρηματικό κολοσσό CCC για να καλύψει την εγγύηση που απαιτούσε ο νόμος για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. «Γνώριζα ότι θα καταστώ κατηγορούμενος εξαιτίας των όσων αποκάλυψα. Το έκανα για να αποκαταστήσω το όνομα και την υπόληψή μου», έχει καταθέσει χαρακτηριστικά ο κ. Καλογρίτσας. Από την πλευρά του, ο κ. Παππάς αρνείται όσα του έχουν καταλογιστεί και έχει υπεραμυνθεί της νομιμότητας της διαδικασίας αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, ενώ έχει κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης. Ποιοι δικάζουν Πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου θα είναι η αρχαιοτέρα εκ των αρεοπαγιτών που κληρώθηκαν από τη Βουλή (σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών) Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα. Στη σύνθεση αυτή συμμετέχουν, είτε ως τακτικά είτε ως αναπληρωματικά μέλη, τρεις αντιπρόεδροι του ΣτΕ. Η σύνθεση του δικαστηρίου, κατ᾿ αρχαιότητα, έχει ως εξής: Από τον Αρειο Πάγο Τακτικά μέλη Δήμητρα Ζώη, Ελένη Κατσούλη, Δημητρία Στρούζα-Ξένου ή Κοκολέτση, Μαρουλιώ Απέργη, Μαρία Βάρκα και Γεωργία Κατσιμαγκλή. Αναπληρωματικά μέλη Ολγα Σχετάκη-Μπονάτου, Χρήστος Κατσιάνης και Μαρία Κουφούδη. Από το Συμβούλιο της Επικρατείας Τακτικά μέλη Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου (αντιπρόεδρος του ΣτΕ), Μιχαήλ Πικραμένος (αντιπρόεδρος του ΣτΕ), Ηλίας Μάζος, Μαρία Σωτηροπούλου, Σταυρούλα Κτιστάκη και Κασσιανή Μαρίνου. Αναπληρωματικά μέλη Γεώργιος Τσιμέκας (αντιπρόεδρος του ΣτΕ), Αγορίτσα Σδράκα και Ιφιγένεια Αργυράκη. Εισαγγελέας έδρας Εισαγγελέας έδρας θα είναι η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ολγα Σμυρλή, η οποία είναι παράλληλα και εισαγγελέας στη διεξαγόμενη δίκη του κ. Παπαγγελόπουλου. Αναπληρωματικός της κυρίας Σμυρλή είναι ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Ασπρογέρακας. Μάρτυρες και συνήγοροι Με βάση τον κατάλογο μαρτύρων, έχουν κληθεί ήδη 16 μάρτυρες, που σύμφωνα με τη σειρά εξέτασής τους,είναι οι: Κυριάκος Τόμπρας, οικονομολόγος, οικονομικός σύμβουλος της εταιρείας Τοξότης Α.Ε., συμφερόντων του κ. Καλογρίτσα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κ. Τόμπρας, είχε μεσολαβήσει μεταξύ της πλευράς του κ. Καλογρίτσα και της CCC για την αξιοποίηση 3 εκατ. ευρώ ως εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών και την εν συνεχεία δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού. Αντώνης Λιανός, οικονομικός σύμβουλος της εταιρείας CCC, Χρήστος Νικολάου, συνεργάτης του κ. Καλογρίτσα, Ευθαλία Διαμαντή, γραμματέας του κ. Καλογρίτσα, Γεώργιος Μπασιάς, στέλεχος της κατασκευαστικής εταιρείας Τοξότης του ομίλου Καλογρίτσα, Θεόδωρος Πανταλάκης, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Attica Βank, Αθανάσιος Τσάδαρης, πρώην αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Attica Βank, Δημήτριος Φουρλεμάδης, πρώην διευθύνων σύμβουλος του τηλεοπτικού ομίλου ALPHA, Ευάγγελος Μαρινάκης, επιχειρηματίας, Γεώργιος Παπαχρήστου, δημοσιογράφος, Δήμος Βερύκιος, δημοσιογράφος, Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Κώστας Βαξεβάνης, εκδότης της εφημερίδας «Ντοκουμέντο» και δημοσιογράφος, Νικόλαος Τσαγκρής, δημοσιογράφος, Διονύσιος Φελεμέγκας, εκτιμητής της Τράπεζας Πειραιώς και Αννα Βλασοπούλου, εκτιμήτρια της Τράπεζας Πειραιώς. Πάντως, η πλευρά του κ. Παππά θα ζητήσει να εξεταστούν επιπλέον τρεις μάρτυρες, ενώ αντίθετα η πλευρά του κ. Καλογρίτσα δεν θα εκφράσει ανάλογο αίτημα. Νομικοί παραστάτες του κ. Παππά θα είναι οι δικηγόροι Γιάννης Μαντζουράνης, Βαγγελής Γεωργακόπουλος και Θεόδωρος Μαντάς. Συνήγοροι του κ. Καλογρίτσα θα είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ. Ανδρέας Λοβέρδος και ο Αγγελος Καραχάλιος. Ειδήσεις σήμερα: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα και αύριο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν Η «μεγάλη αποχώρηση» της Χερσώνας: Τακτικισμός ή πανωλεθρία; «Μου χτυπούσε το κεφάλι στο αυτοκίνητο», καταγγέλλει 35χρονη για τον πρώην σύζυγό της Παναγιώτης Τσιμπούκης 13.11.2022, 13:52 BEST OF NETWORK 13.11.2022, 13:00 13.11.2022, 10:53 11.11.2022, 16:21 13.11.2022, 10:15 13.11.2022, 09:57 12.11.2022, 20:30

