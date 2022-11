Σκέρτσος για υποκλοπές: «Ευτελίζεται μια σοβαρή υπόθεση» Τι έγραψε σε ανάρτηση του στα social media ο υπουργός Επικρατείας Συνέχεια στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων δίνει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα δε στο τέλος αυτής, επισυνάπτει τη συνομιλία που είχε με το δημοσιογράφο της εφημερίδας «Documento». Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας έχει ως εξής: «Την αθλιότητα από όπου κι αν εκπορεύεται την αντιμετωπίζεις με διαφάνεια και εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Δεν συνδιαλέγεσαι ούτε βουτάς στο βούρκο μαζί της. Στις δημοκρατίες επίσης, σε αντίθεση με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, όποιος κατηγορεί κάποιον οφείλει να τεκμηριώνει τις κατηγορίες του. Ειδάλλως είναι συκοφάντης. Οι λίστες του ντοκουμέντου δεν εισφέρουν κανένα νέο στοιχείο στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων ούτε τεκμηριώνονται με αποδείξεις -που εφόσον υπάρχουν πρέπει να προσκομιστούν στη δικαιοσύνη και να μη γίνουν φειγ βολάν. Το μόνο που πετυχαίνει εν τέλει η σαλαμοποίηση των δήθεν «αποκαλύψεων» είναι ο ευτελισμός μιας σοβαρής υπόθεσης που αφορά κάθε δημοκρατικό πολίτη και η εξυπηρέτηση ενός οργανωμένου σχεδίου αποπροσανατολισμού από τα πραγματικά προβλήματα αλλά και από το μετρήσιμο έργο που παράγεται καθημερινά σε πολλά πεδία πολιτικής προς όφελος των πολιτών. Παραθέτω τη συνομιλία μου με τον συντάκτη του ντοκουμέντου διότι η εφημερίδα παρέλειψε να δημοσιεύσει ως όφειλε ολόκληρη την επικοινωνία», καταλήγει η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου. Ειδήσεις σήμερα: Βίντεο: Ανήλικος ποζάρει με όπλο σε γνωστό club της Αθήνας Ο Ιρανός που ενέπνευσε την ταινία «Terminal» πέθανε στο αεροδρόμιο όπου έζησε για… 18 χρόνια! Μάρτιν Σκορσέζε: Το «ευεργετικό» άσθμα, τα ναρκωτικά και οι 10 καλύτερες ταινίες του Best of Network 13.11.2022, 13:00 13.11.2022, 10:53 11.11.2022, 16:21 13.11.2022, 10:15 13.11.2022, 09:57 12.11.2022, 20:30

