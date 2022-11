Στις Βρυξέλλες ο Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να ενημερώσει τους ομολόγους του για τις εξελίξεις σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, θα συμμετάσχει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Των εργασιών του Συμβουλίου θα προηγηθεί πρόγευμα εργασίας των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας, Σβιατλάνα Τσιχανόφσκαγια (Sviatlana Tsikhanouskaya), με θέματα στην ατζέντα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία (όπου στην αρχή της συζήτησης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα) και τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Στο γεύμα εργασίας θα συζητηθεί η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Ακολούθως, στο Συμβούλιο, υπό το λήμμα «τρέχουσες υποθέσεις», οι υπουργοί Εξωτερικών θα ανταλλάξουν απόψεις για τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στον Λίβανο, το Ιράν, ενώ ο υπατος Εκπρόσωπος θα ενημερώσει για τη διαδικασία αποστολής παρατηρητών στα σύνορα Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν, τα πεπραγμένα σχετικά με την 27η Διάσκεψη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (COP27), καθώς και για τα αποτελέσματα της Συνόδου Ε.Ε. – CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Κοινότητα Χωρών Λατινικής Αμερικής & Καραϊβικής) που διεξήχθη στο Μπουένος Άιρες, στις 27 Οκτωβρίου. Ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να ενημερώσει τους ομολόγους του για τις εξελίξεις σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Ειδήσεις σήμερα: Κλειστοί δρόμοι λόγω Μαραθωνίου – Δείτε ποιους να αποφύγετε Δέκα ημέρες «καλάθι του νοικοκυριού»: Οι βελτιώσεις, ο ανταγωνισμός και η μάχη κατά της ακρίβειας H Νεβάδα έφερε την ανατροπή: Κρατούν τη Γερουσία οι Δημοκρατικοί, ακόμα μια «ήττα» για τον Τραμπ BEST OF NETWORK 13.11.2022, 10:45 13.11.2022, 10:53 11.11.2022, 16:21 13.11.2022, 10:15 13.11.2022, 09:57 12.11.2022, 20:30

