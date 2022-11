Τάκης Θεοδωρικάκος: Η βόλτα με έναν νέο «φίλο» στη Φλώρινα Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι γνωστός φιλόζωος Μια ευκαιρία να ξεφύγει για λίγο από τα θέματα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της πολιτικής σκηνής βρήκε στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Φλώρινα την περασμένη Κυριακή ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Βγήκε πρωινή βόλτα για περπάτημα και απόλαυσε τη συντροφιά ενός συμπαθέστατου σκύλου, ο οποίος -όπως είδαμε σε ανάρτησή του στο Ιnstagram- τον πλησίασε ακολουθώντας τον ρυθμό του. «Με έναν νέο φίλο, σε μία πανέμορφη διαδρομή στην ακριτική Φλώρινα, πριν λίγες ημέρες», έγραψε χαρακτηριστικά στο story που ανέβασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είναι γνωστός φιλόζωος. BEST OF NETWORK 13.11.2022, 13:00 13.11.2022, 10:53 11.11.2022, 16:21 13.11.2022, 10:15 13.11.2022, 09:57 12.11.2022, 20:30

