Χατζηδάκης: Ένας στους δύο συνταξιούχους θα δει αύξηση ισοδύναμη με 13η σύνταξη Πάνω από το 95% θα πάρουν αύξηση στις συντάξεις τους – Τα 250 ευρώ της επιταγής ακρίβειας θα δοθούν πριν από τα Χριστούγεννα – Μειώθηκε ο μέσος χρόνος έκδοσης των νέων συντάξεων Πάνω από το 95% θα πάρουν αύξηση στις συντάξεις τους, ενώ ένας στους δυο θα δουν μια αύξηση που θα ισοδυναμεί περίπου με μια 13η σύνταξη, επισήμανε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Η γενική αύξηση των συντάξεων 7,5% θα πληρωθεί με τη σύνταξη Φεβρουαρίου, δηλαδή στο τέλος Ιανουάριου μαζί με τα αναδρομικά του Ιανουαρίου. Το 88% όσων έχουν προσωπική διαφορά θα έχουν μια μικρή έστω αύξηση του εισοδήματος τους σημείωσε ο υπουργός στην τελεόραση του ΣΚΑΪ. Τα διεκδικούμενα μέσω δικαστικών αποφάσεων αναδρομικά θα καταβληθούν χωριστά ανά δικαστική απόφαση αποσαφήνισε ο κ. Χατζηδάκης. Σε ό,τι αφορά τα 250 ευρώ της επιταγής ακρίβειας θα δοθούν πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ η τετάρτη δόση επανυπολογισμού του νόμου Βρούτση και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνουν αντιληπτά με τις συντάξεις του Ιανουαρίου σημείωσε. Ο υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε για τις συντάξεις/ επιδόματα ότι «προσπαθούμε να διορθώσουμε αδικίες με βάση τις αντοχές που υπάρχουν στο σύστημα και την οικονομία». Για τις κύριες συντάξεις δεν υπάρχουν πια τηλεφωνήματα, υπάρχουν τηλεφωνήματα για τις επικουρικές. Αφού εκκαθαρίσαμε το θέμα των κυρίων συντάξεων μέσα σε 22 μήνες, θα ασχοληθούμε με τις επικουρικές. Έχουν μείνει 90.000 περίπου επικουρικές διευκρίνισε. «To ασφαλιστικό μας σύστημα είναι κουρελού, υπάρχουν 1.040 διαφορετικοί τρόποι ασφάλισης μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Βρεθήκαμε σε 1.500 διαφορετικές διαδικασίες όταν προσπαθούσαμε να επιταχύνουμε την έκδοση των συντάξεων» τόνισε μάλιστα ο υπουργός Εργασίας. Σε δηλώσεις του στο - ο υπουργός επεσήμανε ότι η διαδικασία έκδοσης των εκκρεμών κύριων συντάξεων εξελίσσεται χωρίς καθυστερήσεις και την τρέχουσα χρονιά, καθώς, όπως αναφέρει, έχει ήδη εκκαθαριστεί το 85% των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν το 2022. Μειώθηκε ο μέσος χρόνος έκδοσης των νέων συντάξεων Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τονίζει ότι το πιο σημαντικό είναι ότι ο μέσος χρόνος έκδοσης μίας σύνταξης το 2022 μειώθηκε σε λιγότερο από δύο μήνες (60 ημέρες) σε σχέση με τους 18 μήνες που απαιτούνταν το 2019 και, πλέον, η χώρα μας εναρμονίζεται ως προς τους χρόνους απονομής με άλλες σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες. Με βάση μερικά παραδείγματα, που παρουσίασε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο μέσος χρόνος απονομής σύνταξης στη Γαλλία είναι περίπου 84 ημέρες, στη Γερμανία περίπου 74 ημέρες, στην Αυστραλία περίπου 57 ημέρες, στη Σουηδία περίπου 56 ημέρες, στη Φιλανδία περίπου 42 ημέρες, στον Καναδά περίπου 30 ημέρες, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία περίπου 28 ημέρες. Πώς επιτεύχθηκε ο στόχος Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο ΕΦΚΑ ήταν πολλαπλές, όπως ήταν, για παράδειγμα, οι οργανωτικές προκλήσεις. Ορισμένα από τα εμπόδια, που έπρεπε να υπερκεραστούν, όπως υπογραμμίζει το υπουργείο, ήταν «η απώλεια τεχνογνωσίας, λόγω συνταξιοδοτήσεων, οι καθυστερήσεις στην παράδοση έργων αυτοματοποίησης και η έλλειψη ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες, οι ελλείψεις στις υποδομές πληροφορικής και στον απαραίτητο εξοπλισμό, οι περιορισμένες δυνατότητες εξαγωγής στατιστικών αναλύσεων και παρακολούθησης απόδοσης, αλλά και µια άκρως περίπλοκη διαδικασία απονοµής συντάξεων, με κύρια χαρακτηριστικά την απουσία ενιαίου κανονισμού ασφάλισης για το σύνολο των τ. φορέων κοινωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ και το πλήθος ειδικών διατάξεων». «Η εκκαθάριση των εκκρεμών κύριων συντάξεων έμοιαζε, μέχρι πριν από λίγους μήνες, με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Μέσα σε 22 μήνες, όμως, με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μάνατζμεντ και την εισαγωγή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, μπόρεσαν και εκδόθηκαν 470.000 συντάξεις και όλα αυτά με 900 λιγότερους υπαλλήλους. Δεν θέλει μόνο κόπο επομένως, θέλει και τρόπο» σχολιάζει ο κ. Χατζηδάκης. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου της εκκαθάρισης των εκκρεμών κύριων συντάξεων, συνέβαλαν καθοριστικά οι εξής πρωτοβουλίες: «- Συγκροτήθηκε ειδική ομάδα έργου για την αποκλιμάκωση των εκκρεμών συντάξεων. – Υλοποιήθηκαν, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σημαντικές αυτοματοποιήσεις για την έκδοση των συντάξεων του Δημοσίου. – Υλοποιήθηκαν κομβικές για τον φορέα νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, όπως η θέσπιση των συντάξεων fast track (μέσος χρόνος έκδοσης λιγότερο από τρεις μήνες), η εφαρμογή της προκαταβολής σύνταξης (πάνω από 100.000 ωφελούμενοι) και η δημιουργία του θεσμού των πιστοποιημένων λογιστών και δικηγόρων (έκδοση σύνταξης ακόμα και σε 60 ημέρες). – Τέθηκε σε λειτουργία ο ηλεκτρονικός Πύργος Ελέγχου για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του συνόλου των εκκρεμοτήτων σε κάθε διεύθυνση και περιφερειακή ενότητα. – Ψηφιοποιήθηκε το σύνολο των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης. – Δόθηκε προτεραιότητα στην εκκαθάριση προβληματικών τ. Ταμείων. – Δημιουργήθηκαν Ενιαία Κέντρα Απονομών σε όλη την Ελλάδα. – Οι εργαζόμενοι ενισχύθηκαν με 3.000 σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επιβραβεύθηκαν μέσα από ένα νέο – διευρυμένο ως προς τους δικαιούχους – σύστημα bonus και λειτούργησαν κάτω από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πλαίσιο επίτευξης εβδομαδιαίων στόχων. – Τέθηκαν σε λειτουργία το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας για την άμεση επικοινωνία των υπαλλήλων με τους εν αναμονή συνταξιούχους, τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας, η υπηρεσία myEFKAlive, 35 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ο ενιαίος αριθμός εξυπηρέτησης 1555, που βελτίωσαν σημαντικά το επίπεδο εξυπηρέτησης των 6,5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων». Οι επόμενοι στόχοι Οι επόμενοι στόχοι, που θέτει το υπουργείο Εργασίας, είναι η ταχεία αποκλιμάκωση των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ, η πλήρης ψηφιοποίηση και η ακόμα πιο φιλική εξυπηρέτηση των πολιτών. «Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε με την ίδια ταχύτητα στην απονομή και των ληξιπρόθεσμων επικουρικών συντάξεων» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης και προσθέτει ότι, ήδη, σε αυτό το πεδίο έχει συντελεστεί πρόοδος το τελευταίο διάστημα και αναμένεται, μέσα στους επόμενους μήνες, να ενταθεί σημαντικά. Το σχέδιο, που υλοποιείται, περιλαμβάνει: – Δημιουργία Πύργου Ελέγχου για την παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων σε όλη την Ελλάδα. – Μετακίνηση υπαλλήλων από τα κέντρα απονομής κύριων συντάξεων στα αντίστοιχα των επικουρικών και των εφάπαξ. – Ενεργοποίηση διαδικασίας fast track και για τις επικουρικές. – Έμφαση στα προβληματικά παλαιά Ταμεία επικουρικών. – Υλοποίηση αυτοματοποιήσεων για τις επικουρικές και τα εφάπαξ δημοσίου. «Και επειδή ο ΕΦΚΑ δεν είναι μόνο οι συντάξεις, συνεχίζουμε τη διαρκή βελτίωση του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555, καθώς και τη συνεχή αύξηση των ψηφιακών υπηρεσιών. Το οφείλουμε στους ασφαλισμένους και στις οικογένειές τους» σημειώνει ο υπουργός Εργασίας. 