Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: «Ουδέποτε θα δεχόμασταν τρομοκράτες» – Η Αθήνα απαντά στην πρόκληση Σοϊλού Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως «οι τρομοκράτες θα έφευγαν για την Ελλάδα εάν δεν τους συλλαμβάναμε» Ξεκάθαρη απάντηση στον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού δίνει η ελληνική κυβέρνηση, απαντώντας ευθέως στις αιτιάσεις του ότι αν δεν είχε συλληφθεί η φερόμενη ως δράστις της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη, «θα είχαν διαφύγει στην Ελλάδα». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση είναι απέναντι σε κάθε πράξη τρομοκρατίας και καταδίκασε την επίθεση. «Η κυβέρνηση είναι σταθερά απέναντι σε κάθε τρομοκρατική πράξη, είναι απολύτως καταδικαστέες πράξεις όπως αυτές στην Κωνσταντινούπολη» δήλωσε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι «η χώρα έχει ανοιχτό μέτωπο με κάθε έκφανση της τρομκορατίας παντού στον κόσμο». Ο κ. Οικονόμου εξέφρασε επίσης συλλυπητήρια προς τον τουρκικό λαό και την τουρκική κυβέρνηση για την έκρηξη με τους έξι νεκρούς και τους 81 τραυματίες, εκ των οποίων 26 παραμένουν νοσηλευόμενοι. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cobz80zsx181) Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. ξεκαθαρίζοντας μέσω ΣΚΑΪ ότι «η Ελλάδα προστατεύει καλά τα σύνορά της και ουδέποτε θα δεχόταν τρομοκράτες στο έδαφός της». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cobzj53ssic1) Σοϊλού: Αν δεν είχαμε συλλάβει τους τρομοκράτες θα είχαν διαφύγει στην Ελλάδα Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού θέλησε να θέσει ζήτημα δήθεν ανοχής της Ελλάδας σε θέματα τρομοκρατίας. «Δεν είμαστε εχθροί κανενός. Θέλω να εκφράσω ότι δεν έχουμε τη δύναμη να αντέξουμε την προδοσία. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Αν δεν τους έπιαναν, θα είχε διαφύγει λαθραία στην Ελλάδα σήμερα» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας το πρωί της Δευτέρας. Κατά τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας στους συλληφθέντες είναι και αυτός που οργάνωσε την έκρηξη και «αυτός που έδωσε την εντολή να δολοφονηθεί ο τρομοκράτης». Ο Σοϊλού ενέπλεξε και τις ΗΠΑ στη δήλωσή του, λέγοντας ότι «δεν αποδεχόμαστε τα συλλυπητήρια της αμερικανικής πρεσβείας». Κι αυτό επειδή, σύμφωνα με το CNN Turk, «η συμμαχία με ένα κράτος που στέλνει χρήματα από τη Γερουσία του σε οντότητες που “εκτρέφουν” τρομοκρατικές οργανώσεις θα πρέπει να συζητηθεί». «Όποιος προσπαθεί να παρέχει εσωτερικές πληροφορίες στο ΡΚΚ είναι ο δράστης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητήσουμε πολύ για τα πιόνια. Το πιο σημαντικό είναι να χτυπήσουμε τα κεφάλια αυτών. Θα στείλουμε μια πολύ ισχυρή απάντηση σε αυτό το μήνυμα» πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών. Οι αιτιάσεις διατυπώθηκαν από τον Σοϊλού λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης ότι συνέλαβε 46 άτομα σχετικά με την έκρηξη. Ανάμεσά τους και 46 άτομα σχετικά με την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσα στα οποία και μια γυναίκα από τη Συρία, την Αχλάμ Αλμπασίρ, η οποία είναι ύποπτη ότι τοποθέτησε τη βόμβα. Κατά την ανάκρισή της, η γυναίκα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης, δήλωσε πως είχε εκπαιδευτεί από Κούρδους μαχητές στη Συρία και πως πέρασε στην Τουρκία μέσω της βορειδυτικής συριακής περιφέρειας Αφρίν. Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι «η τρομοκράτης του ΡΚΚ πήρε την εντολή για την Κωνσταντινούπόλη από το αρχηγείο που βρίσκεται στο Κομπάνι της Συρίας και παραδέχθηκε ότι πυροδότησε τη βόμβα στις 16:20 της Κυριακής (13/11)». Ειδήσεις σήμερα: Η Άγκυρα «δείχνει» τους Κούρδους του PKK πίσω από την έκρηξη, δεν αποκλείει εμπλοκή της ISIS Γιατί βάζει η Τουρκία την Ελλάδα στο «κάδρο» μετά την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη Ζεμενίδης: Η Τουρκία θα φάει πολλές φάπες από τις ΗΠΑ αν τολμήσει θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα BEST OF NETWORK 14.11.2022, 11:54 14.11.2022, 13:31 14.11.2022, 10:40 14.11.2022, 07:17 14.11.2022, 09:59 14.11.2022, 10:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )