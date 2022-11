Αποστολάκης: Η Τουρκία δεν μπορεί να διαχειριστεί πόλεμο με την Ελλάδα

Την εκτίμηση ότι η Τουρκία δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή έναν πόλεμο με την Ελλάδα, διατύπωσε ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρώην υπουργός Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης. «Η Τουρκία θέλει να κερδίζει πράγματα χωρίς να κάνει πόλεμο, δεν νομίζω ότι τη συμφέρει ο πόλεμος, ούτε και μπορεί να τον διαχειριστεί αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο κ. Αποστολάκης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα. «Ο πόλεμος δεν είναι μια υπόθεση που είναι ξεκάθαρα χαμένη ή κερδισμένη. Στους πολέμους θεωρώ ότι χάνουν και οι δύο, αλλά το κόστος του να κάνεις ένα πόλεμο με κάποιον θα πρέπει να υπολογιστεί πολύ σοβαρά. Στη δική μας την περίπτωση, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για την Τουρκία, εάν αποφασίσει να κάνει κάτι τέτοιο, και από πλευράς στρατιωτικών απωλειών και από πλευράς διπλωματικών ισορροπιών», συμπλήρωσε ο κ. Αποστολάκης. «Αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα πάρει τα F-16» Πάντως, ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι η Τουρκία, αργά ή γρήγορα, θα αγοράσει αεροσκάφη F-16. «Η δικιά μου ανησυχία είναι ότι σιγά σιγά εξομαλύνεται το έδαφος για να πάρουν τα εξοπλιστικά οι Τούρκοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πείθοντας ο Μπάιντεν το Κογκρέσο και την Γερουσία ή προσπαθώντας να εξευμενίσουν κατά κάποιο τρόπο την Τουρκία στις εντάσεις αυτές που δημιουργεί και επιχειρώντας να την ησυχάσουν», ανέφερε. «Η Ελλάδα θα μπορούσε ενδεχομένως να συζητήσει τα 12 μίλια με τους Τούρκους» Ερωτηθείς για το θέμα του casus belli και το ενδεχόμενο να μπορούσε η Ελλάδα να συμφωνήσει σε κάτι άλλο πέρα από τη γνωστή θέση που έχει για το ζήτημα των 12 ναυτικών μιλίων, ο κ. Αποστολάκης ανέφερε ότι ενδεχομένως το θέμα πρέπει να συζητηθεί με τους Τούρκους. «Μέσα στο Αιγαίο, επειδή υπάρχει ένα θέμα με τη διεθνή ναυσιπλοΐα και αν οι δίαυλοι διεθνούς ναυσιπλοΐας επεκταθούν στα 12 μίλια σχεδόν εξαφανίζονται ή μένουν ελάχιστοι, θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη, ούτως ώστε να μπορεί να είναι ελεύθερη η ναυσιπλοΐα αφενός και αφετέρου να εξασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος σε σχέση με τα χωρικά ύδατα. Για όλα αυτά υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν θέσεις που κατά καιρούς έχουν υποβληθεί και έχουν εξεταστεί. Δεν έχουν προκύψει συμφωνίες, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν λύσεις. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε αυθαίρετα και να κάνουμε μία κατανομή», ανέφερε ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Ειδήσεις σήμερα: Μυστικές συνομιλίες Αμερικανών και Ρώσων – Θα παρίσταται και ο αρχηγός της CIA Βρετανία – Παρουσιαστής του BBC εξομολογείται: «Έχω καρκίνο στο τελικό στάδιο, μου μένουν λίγοι μήνες ζωής» Παύλος Χαϊκάλης: «Για ό,τι έγινε φταίει ο Κρόνος, θέλει πολύ σεξ» – Η προκλητική… διάγνωση για τον Μίχο

