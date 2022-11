Δένδιας για παρακολουθήσεις: Με καλύπτει η διαβεβαίωση του πρωθυπουργού ότι θα χυθεί άπλετο φως Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών – «Η συνεργασία μου με τον πρωθυπουργό χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη» «Η συνεργασία μου με τον πρωθυπουργό είναι μια συνεργασία διαρκής και χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών στις Βρυξέλλες. Προσέθεσε ότι «έχει παράξει άλλωστε απτά αποτελέσματα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής στην πιο δύσκολη περίοδο». Από εκεί και πέρα, με καλύπτει απολύτως η διαβεβαίωση του πρωθυπουργού ότι θα χυθεί άπλετο φως, όσον αφορά στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, επισήμανε ο κ. Δένδιας. Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Σήμερα θα συζητήσουμε για την Ουκρανία, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Αφρική, την Κεντρική Αφρική, θέματα εξαιρετικά σημαντικά για την ΕΕ. Θα ήθελα, όμως, επιπλέον να πω ότι η συνεργασία μου με τον Πρωθυπουργό είναι μια συνεργασία διαρκής και χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έχει παράξει άλλωστε απτά αποτελέσματα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής στην πιο δύσκολη περίοδο. Από εκεί και πέρα, με καλύπτει απολύτως η διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι θα χυθεί άπλετο φως». Ειδήσεις σήμερα: Συνελήφθη το πρόσωπο που πιστεύεται πως άφησε τη βόμβα στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης – Δείτε βίντεο «Δεν έβλεπε η μητέρα μου τα εμβάσματα», λέει η 12χρονη και «αθωώνει» τη μητέρα της «Γέμισε» το Instagram με ευχές στην Ελένη Φουρέιρα για την εγκυμοσύνη της BEST OF NETWORK 14.11.2022, 09:05 14.11.2022, 07:19 14.11.2022, 10:03 14.11.2022, 10:00 14.11.2022, 09:59 13.11.2022, 12:00

