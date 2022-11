Θεοδωρικάκος σε Σοϊλού: Η Ελλάδα ουδέποτε θα δεχόταν τρομοκράτες στο έδαφός της Η Ελλάδα προστατεύει καλά τα σύνορά της και ουδέποτε θα δεχόταν τρομοκράτες στο έδαφός της, ξεκαθάρισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Κατηγορηματική και ξεκάθαρη απάντηση στον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, που ισχυρίσθηκε νωρίτερα σήμερα ότι αν δεν είχε συλληφθεί η φερόμενη δράστις της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη θα διέφευγε στην Ελλάδα, έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ.Θεοδωρικάκος είπε ότι «έχουμε ήδη εκφράσει τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στον τουρκικό λαό και τουρκικό κράτος, καταδικάζοντας την τρομοκρατική επίθεση. Είμαστε ενάντια σε κάθε τρομοκρατική πράξη και αυτή είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Η Ελλάδα προστατεύει καλά τα σύνορά της και ουδέποτε θα δεχόταν τρομοκράτες στο έδαφός της. Κάθε βράδυ αντιμετωπίζουμε μεγάλη πίεση στα σύνορά μας». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cobyzgc8l76p) Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ευθεία επίθεση κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Ιστικλάλ, ενώ στο «κάδρο» έβαλε και την Ελλάδα με τον ισχυρισμό ότι αν δεν είχε συλληφθεί, η γυναίκα θα διέφευγε σήμερα στην Ελλάδα. Ειδήσεις σήμερα: «Χρυσή» φοροδιαφυγή από γνωστό ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας Σε νοσοκομείο του Μπαλί ο Λαβρόφ – Πληροφορίες πως υπέστη καρδιακό επεισόδιο Ένταση στη δίκη Χρυσής Αυγής με τον Γιάννη Λαγό – «Είστε ανάξιοι να δικάσετε, είστε ανθρωπάκια» BEST OF NETWORK 14.11.2022, 11:54 14.11.2022, 13:31 14.11.2022, 10:40 14.11.2022, 07:17 14.11.2022, 14:34 14.11.2022, 10:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )