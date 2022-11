Κουτσούμπας: Δίκαια τα αιτήματα των κατοίκων της Φλώρινας για το κόστος θέρμανσης – Να ικανοποιηθούν άμεσα

Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Φλώρινας σχετικά με το κόστος θέρμανσης, αποτελούμενη από τους Σιάκο Κώστα, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Φλώρινας, Βόσδου Σωτήρη, αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, Γιαννάκη Βασίλη, δήμαρχο Φλώρινας και Κρητικού Διαμάντω, πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμυνταίου και Ραφτόπουλο Απόστολο από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής του ΚΚΕ και η Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου, μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ. Ο Δ. Κουτσούμπας καλωσόρισε τα μέλη της αντιπροσωπείας λέγοντας ότι «εξυπακούεται ότι είμαστε εδώ και για να σας ακούσουμε, αλλά κυρίως για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μας στα δίκαια αιτήματά σας» και τόνισε ότι «θεωρούμε ότι οι κινητοποιήσεις σας για το κόστος της θέρμανσης, είναι απολύτως δίκαιες και μάλιστα στο ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας όπως είναι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο κόσμος ξεπαγιάζει ενώ ακόμα δεν έχει μπει ο βαρύς χειμώνας. Η κατάσταση εδώ μπορεί να είναι καλύτερη με τον καιρό όμως εκεί πάνω, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, δεν είναι το ίδιο. Εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει άμεσα, εδώ και τώρα, να υλοποιήσει τα δίκαια αιτήματα της Συντονιστικής Επιτροπής, των φορέων και των κατοίκων της Φλώρινας, της Δυτικής Μακεδονίας για το συγκεκριμένο τουλάχιστον πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξει μία ανάσα ανακούφισης». Επισήμανε, επίσης, πως «το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ήδη καταθέσει ερώτηση στη Βουλή και θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα και όσο γίνεται πιο διευρυμένα για να υπάρξει έστω στοιχειώδης ανακούφιση των εργαζομένων, των κατοίκων, του λαού εκεί» τονίζοντας πως «οι εξουσίες, οι κυβερνήσεις πιέζονται κυρίως από την κινητοποίηση του λαού και εσείς αποδείξατε ότι μπορείτε να κάνετε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση με δίκαια αιτήματα». Οι εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής αναφέρθηκαν πολύ αναλυτικά στο «σοβαρό πρόβλημα του τεράστιου κόστους της θέρμανσης το οποίο αδυνατούν να καλύψουν οι κάτοικοι της περιοχής τους, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις χαμηλές θερμοκρασίες για παρά πολλούς μήνες, σε αντίθεση με τους κατοίκους των άλλων περιοχών της χώρας». Τέλος ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε πως «το ΚΚΕ διεκδικεί επίσης να μη γίνει καμιά διακοπή ρεύματος σε κανένα λαϊκό σπίτι, να υπάρξει γενναία αύξηση του ποσού θέρμανσης, να επεκταθεί το δίκτυο της τηλεθέρμανσης στην πόλη της Φλώρινας, να δοθούν οι απαραίτητες ποσότητες δωρεάν καυσόξυλων σε συνταξιούχους, άνεργους και οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών για να μην ξεπαγιάζουν τα παιδιά στα σχολεία, να καταργηθούν ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης και στην τιμή του ρεύματος, αλλά και να αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες πηγές ενέργειας». Ειδήσεις σήμερα: Συνάντηση Μπερνς – Ναρίσκιν: Συνομιλίες κορυφής CIA – FSB για τον πόλεμο στην Ουκρανία «Γλυκέ μου μπαμπά» – Η Τζένιφερ Ανιστον αποχαιρετά τον πατέρα της με μια συγκινητική ανάρτηση Έντι Ζεμενίδης: Η Τουρκία θα φάει πολλές φάπες από τις ΗΠΑ αν τολμήσει θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )