Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρέμβαση για τις παρακολουθήσεις στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Παρέμβαση για τις καταγγελίες περί παρακολουθήσεων αναμένεται να κάνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα στις 18:00 στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως και την περασμένη Δευτέρα στον ΑΝΤ1, θα ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να βγουν όλα στο φως και να «τρέξει» η έρευνα της Δικαιοσύνης, αλλά ο ίδιος δεν πρόκειται να καταστεί εκβιαζόμενος. Παράλληλα, θα επισημάνει πως ούτε αυτός ούτε η ΝΔ θα απολογηθούν «σε συκοφάντες». «Απαντούμε μόνο στους πολίτες», διαμηνύουν μονοσήμαντα από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου έχουν πάρει δημοσκοπικά μαντάτα που αποτυπώνουν δυσφορία των πολιτών για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, αλλά όχι ραγδαία αλλαγή του πολιτικού κλίματος, με τη φθορά της ΝΔ να εμφανίζεται, ως αυτή την ώρα, ως απολύτως αναμενόμενη. Οικονόμου: Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν μπορούν να γνωρίζουν ποια πρόσωπα είναι σε νόμιμη επισύνδεση Εν τω μεταξύ νωρίτερα σήμερα, επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα δημοσιεύματα περί παρακολουθήσεων εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε, τόσο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο και ο πρόεδρός του επιχειρούν να αντιπολιτευθούν με τοξικότητα σημειώνοντας πως η κυβέρνηση, ότι θα χειριστεί το θέμα θεσμικά και με ταχύτητα. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε ερώτηση εάν έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν νόμιμες επισυνδέσεις υπουργών από την ΕΥΠ, απάντησε: «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δε μπορούν να γνωρίζουν ποια πρόσωπα είναι σε νόμιμη επισύνδεση…Ο πρωθυπουργός ενημερώνεται μόνο εάν υπάρχουν ευρήματα…και τέτοια ενημέρωση δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής…», σημείωσε ο κ. Οικονόμου. «Το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, δεν επιτρέπει στον πρωθυπουργό να γνωρίζει ποιος έχει ή ποιος δεν έχει παρακολουθηθεί…Ο πρωθυπουργός ενημερώνεται μόνο για ευρήματα…αυτό δεν υπάρχει μέχρι τώρα…», ανέφερε, σε έτερη σχετική ερώτηση. Σκέρτσος: Oι αστήρικτες λίστες δημιουργούν κλίμα βούρκου Για τις υποκλοπές, αλλά και για την ακρίβεια που μαστίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις μίλησε στον ΑΝΤ1 και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος. Ο κ. Σκέρτσος επανέλαβε την απάντηση που έδωσε στην εφημερίδα, που χθες Κυριακή περιέλαβε το όνομα του σε άρθρο για δεύτερη λίστα με παρακολουθούμενους από το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας ότι γενικώς προσέχει στις επικοινωνίες του και προσωπικά παίρνει μέτρα, αναφέροντας ότι όσοι κατέχουν δημόσιες θέσεις οφείλουν να είναι διαφανείς και προσεκτικοί στις επικοινωνίες του και λέγοντας πως όσοι κατέχουν τέτοια αξιώματα γνωρίζουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο παρακολουθήσεων. Ο υπουργός Επικρατείας επεσήμανε πως «όπως παραδέχθηκε και ο κ. Τσίπρας, υπήρχαν παράνομα λογισμικά και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έκανε τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό, εκτός από το ότι λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019, άλλαξε τον νόμο και από κακούργημα έκανε πλημμέλημα την παρακολούθηση». Προσέθεσε πως θα υπάρξει επαναφορά της παρακολούθησης σε κακούργημα, όμως η αλλαγή αυτή στον νόμο, «δεν θα έχει αναδρομική ισχύ». «Αμφισβητώ την λίστα και τα συμφέροντα γύρω από αυτήν. Γίνεται προσπάθεια της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει κλίμα σε βάρος του πρωθυπουργού για κάτι πολύ σημαντικό», είπε ο κ. Σκέρτσος, λέγοντας πως η Δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει όσους φέρονται να γνωρίζουν για την υπόθεση και να αποκαλυφθεί εάν πρόκειται για πραγματικά περιστατικά ή για έργο συκοφαντών, όπως ανέφερε. Ο κ. Σκέρτσος είπε πως με τα δημοσιεύματα για τις παρακολουθήσεις υπουργών και την δημόσια συζήτηση επ’ αυτών «δημιουργείται κλίμα καχυποψίας που οδηγεί σε αποσταθεροποίηση, που είναι σαράκι στα θεμέλια της Δημοκρατίας», κάνοντας λόγο για «αστήρικτες δημοσιεύσεις λιστών που δημιουργούν κλίμα βούρκου». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cobtf1hq0lvt) Δένδιας: Με καλύπτει η διαβεβαίωση του πρωθυπουργού ότι θα χυθεί άπλετο φως «Η συνεργασία μου με τον πρωθυπουργό είναι μια συνεργασία διαρκής και χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών στις Βρυξέλλες. Προσέθεσε ότι «έχει παράξει άλλωστε απτά αποτελέσματα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής στην πιο δύσκολη περίοδο». Από εκεί και πέρα, με καλύπτει απολύτως η διαβεβαίωση του πρωθυπουργού ότι θα χυθεί άπλετο φως, όσον αφορά στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, επισήμανε ο κ. Δένδιας.Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Σήμερα θα συζητήσουμε για την Ουκρανία, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Αφρική, την Κεντρική Αφρική, θέματα εξαιρετικά σημαντικά για την ΕΕ. Θα ήθελα, όμως, επιπλέον να πω ότι η συνεργασία μου με τον Πρωθυπουργό είναι μια συνεργασία διαρκής και χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έχει παράξει άλλωστε απτά αποτελέσματα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής στην πιο δύσκολη περίοδο. Από εκεί και πέρα, με καλύπτει απολύτως η διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι θα χυθεί άπλετο φως». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cobyj0bxbs7l) Σήμα έναρξης προεκλογικής περιόδου Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να κινητοποιήσει και τα γαλάζια στελέχη να δώσουν τη μάχη των εκλογών με αυτοπεποίθηση. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, άλλωστε, αποτελεί ουσιαστικά την απαρχή μιας μακράς προεκλογικής περιόδου και αυτή την περίοδο το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος δεν είναι και το καλύτερο. Συνεπώς, ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να οπλίσει με επιχειρήματα τα στελέχη του κόμματος, αλλά και να καταστήσει σαφές πως το εν εξελίξει σχέδιο πολιτικής ανωμαλίας, όπως το εκτιμούν στο Μαξίμου, δεν θα βρει ανταπόκριση.Τέλος, η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής έχει και αντικείμενο την εκλογή της Εκτελεστικής Γραμματείας του κόμματος, η οποία θα είναι ανανεωμένη κατά 50%. Από την προηγούμενη σύνθεση θα παραμείνουν η βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα, ο βουλευτής του Νοτίου Τομέα της Β’ Αθηνών Βασίλης Σπανάκη, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και το έμπειρο κομματικό στέλεχος Γιάννης Πολιτόπουλος. Νέες είσοδοι στο όργανο θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του prorothema.gr, η βουλευτής Πιερίας Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο εξ Ηρακλείου ορμώμενος Κώστας Γιαννουλάκης και η πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Παπάγου-Χολαργού Κωνσταντίνα Καλλιοντζή.

