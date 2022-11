Μητσοτάκης: Έθεσε το εκλογικό δίλημμα – «Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα» για τις παρακολουθήσεις

Τα διακυβεύματα των προσεχών εκλογών έθεσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια ομιλίας του προς τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που κινήθηκε σε έντονα προεκλογικούς ρυθμούς και περιείχε απαντήσεις, επισημάνσεις και σχόλια για την τρέχουσα επικαιρότητα και την επιμονή της αντιπολίτευσης να εστιάζει τη συζήτηση στο ζήτημα των παρακολουθήσεων. Ο απολογιστικός χαρακτήρας για το κυβερνητικό έργο σε συνεργασία με τις πυκνές αναφορές που είχε ο λόγος του πυροδότησε εκ νέου τη σεναριολογία για επιτάχυνση του εκλογικού χρονοδιαγράμματος, κάτι, ωστόσο, που συνεργάτες του πρωθυπουργού απέρριπταν. Δικαιολογούσαν δε το προεκλογικό χρώμα λέγοντας πως “ούτως ή άλλως βρισκόμαστε στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, από τις οποία μας χωρίζουν πλέον λίγοι μήνες, και σε μια ομιλία προς τα κομματικά στελέχη ο πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε παρά να προτάξει τις εκλογές, ζητώντας τη δυνατόν μεγαλύτερη συστράτευση για τη νέα νίκη της ΝΔ”. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής ο Πρωθυπουργός ανέφερε: “Κάποιοι δημοσιογράφοι έσπευσαν να πουν ότι η σημερινή μου ομιλία ήταν η αρχή της προεκλογικής περιόδου. Τους απαντώ ότι για εμένα η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές του 2023 ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου του 2019. Γιατί η καλύτερη προετοιμασία εκλογών είναι το πλούσιο έργο το οποίο έχουμε παράγει αυτά τα 3,5 χρόνια”. «Το δίλημμα των εκλογών είναι: Κυβέρνηση ΝΔ με πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό Τσίπρα;», υπογράμμισε ζητώντας από το στελεχιακό δυναμικό της παράταξης του να αναδείξουν στους μήνες που απομένουν ως τις επόμενες κάλπες το έργο που έχει συντελεστεί στη χώρα από τον Ιούλιο του 2019 που είναι ο ίδιος και το κόμμα του στην εξουσία. «Καλούμαστε να αναδείξουμε το έργο μας επιβεβαιώνοντας ότι το είπαμε και το κάναμε. Ως κόμμα να τηρήσουμε την κατεύθυνση του συνεδρίου μας βαδίζοντας δίπλα στον πολίτη. Και ως πρώτη δύναμη της χώρας να εξασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην τροχιά προόδου που επέλεξε τον Ιούλιο του 2019, φράζοντας το δρόμο σε μια δεύτερη φορά στη συμφορά. Δίνοντας μια δεύτερη ισχυρή εντολή στην εθνική προκοπή, με σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του επέμεινε στην ανάγκη να διερευνηθεί πλήρως από τη Δικαιοσύνη η υπόθεση των παρακολουθήσεων, ενώ απορρίπτοντας τις αιτιάσεις κατά του ίδιου και της κυβέρνησης, αναρωτήθηκε σε σχέση με τις δημοσιευθείσες λίστες με ονόματα παρακολουθούμενων: «Δεν είχα άλλη δουλειά από το να παρακολουθώ υπουργούς, τις γυναίκες τους, ηθοποιούς και τις γραμματείς μου;». Περνώντας, μάλιστα, στην αντεπίθεση, αφού έκανε έναν σύντομο απολογισμό των όσων έγιναν τελευταία και επισκιάζονται από την επιχειρούμενη μονοπώληση της επικαιρότητας από τις φημολογίες για τις υποκλοπές, κατήγγειλε ότι «εξωθεσμικά συμφέροντα θα ήθελαν πολύ έναν πρωθυπουργό πιεζόμενο και μια κυβέρνηση παραλυμένη». Σε άλλη δε αποστροφή της ομιλίας του, που χειροκροτήθηκε θερμά από το ακροατήριο μίλησε για «εξωθεσμικά κέντρα (που) μάς δείχνουν τα δόντια τους», αλλά, όπως συμπλήρωσε, «δεν μασάμε». «Την ώρα που εμείς ανακοινώνουμε έρευνες για τον φυσικό μας πλούτο, εκείνοι δημοσιεύουν λίστες από τον δικό τους βούρκο. Ο καθένας στον ρόλο του» τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του. Παράλληλα ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως σε σχέση με τις θέσεις τους εξοπλισμούς καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα «να μας πει ευθέως ποια γραμμάτια ξεπληρώνει και σε ποιους». Μάλιστα συνέδεσε τη στάση της ηγεσίας της αξιωματικής με την προτίμηση που έχει ο Τούρκος Πρόεδρος για τη διακυβέρνηση της χώρας μας. «Ο κ. Ερντογάν δεν κρύβει ότι θα ήθελε τον κ. Τσίπρα απέναντί του. Όμως έχει εμένα. Και έχει εμένα γιατί αυτό επέλεξε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός και κανείς άλλος”, ανέφερε. “Όμως στον κ. Ερντογάν απευθύνομαι με ειλικρίνεια όταν του λέω πως η Ελλάδα κρατά κλειστή την πόρτα στις προκλήσεις, αλλά ανοιχτό το παράθυρο στις προσεγγίσεις. Γνωρίζω πως η γεωγραφία μας θέλει δίπλα. Θα το ξαναπώ, νιώθω φίλο τον τουρκικό λαό, εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για το χθεσινό τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη, όμως δεν παρασυρόμαστε και δεν παρασύρομαι σε διάλογο με το παράλογο» συμπλήρωσε. Τρία αλληλοσυνδεόμενα μέτωπα Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση στον δρόμο προς τις κάλπες έχει μπροστά της τρία μέτωπα που “συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με τη διεθνή πολεμική κρίση που βιώνει ιδίως η Ευρώπη, ύστερα από δεκαετίες ειρήνης. *Πρώτον, στο πεδίο των εθνικών θεμάτων, με έναν πόλεμο στην καρδιά της ηπείρου αλλά και έναν απρόβλεπτο γείτονα που δανείζεται επιθετικές πρακτικές και αυτοκρατορικά οράματα από τον Ρώσο εισβολέα. *Δεύτερον, η εσωτερική κατάσταση στη χώρα. Και πάλι, όπως συμβαίνει και αλλού, η εισαγόμενη ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση επιχειρείται να γίνουν μοχλοί κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής. Για να το πω διαφορετικά, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα οι δυσκολίες που μάς πολιορκούν μπορεί να έχουν αφετηρία τη διεθνή κρίση, όμως εδώ γεφυρώνονται με επιδιώξεις άλλων κέντρων που επιθυμούν τη φθορά της κυβέρνησης. *Το τρίτο και κατ’ εξοχήν προεκλογικό μέτωπο σχετίζεται, είπε με μια αντιπολίτευση που λέει «όχι» σε όλα και «ναι» στο τίποτα, που ανακαλύπτει παντού και πάντα «ευθύνες Μητσοτάκη» πίσω από παγκόσμια προβλήματα, υποσχόμενη ακριβές λύσεις με φτηνά ψέματα. Και που κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά: σπέρνει διχασμό με λάσπη και απειλές. Απειλές, μάλιστα -προσέξτε- που δεν απευθύνονται σε εμένα ή στην κυβέρνηση αλλά και σε απλούς πολίτες. Προσέξτε: «Σου είπα, φύγε από την χώρα, ερχόμαστε», γράφει ο κ. Πολάκης σε έναν συνομιλητή του στο διαδίκτυο. Που σημαίνει ότι το σύνθημα «ή εμείς ή αυτοί» ξαναζεί. Απευθύνεται, όμως, στον καθένα. Η “αστοχία” με τον Ανδρουλάκη και οι αλλαγές Επανερχόμενος στην συζήτηση για τις παρακολουθήσεις ο πρωθυπουργός τόνισε: «Οι αντίπαλοί μας δεν διδάχτηκαν τίποτα από την υπόθεση Novartis. Πάνω σε ένα υπαρκτό γεγονός δεν μπορούν να στήνουν σκευωρίες. Η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη που θα κάνει ότι πρέπει για να διαλευκανθεί πλήρως, για να μην υπάρχουν σκιές και να διαλυθούν τα νέφη τοξικότητας που μολύνουν την πολιτική ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο στις δημοκρατίες από την δικαιοσύνη και θα αναμένουμε την ετυμηγορία της. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ήμασταν πολύ ειλικρινείς όταν είπαμε ότι στην υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη εντοπίστηκε επιχειρησιακή αστοχία, αναγνωρίστηκαν ευθύνες. Πρώτος εγώ τις ανέλαβα και μίλησα για αυτές, προχωρήσαμε αμέσως σε μια πρώτη θεραπεία, αυξάνοντας τα φίλτρα ελέγχου στις νόμιμες επισυνδέσεις, ενεργοποιήθηκαν και η δικαιοσύνη και η βουλή, πρωτοβουλίες που αναγνώρισε ο πρόεδρος της επιτροπής PEGA όταν ήρθε εδώ και είχε ουσιαστικές συζητήσεις με πολλούς κρατικούς αξιωματούχους» είπε ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες τίθεται σε δημόσια διαβούλευση ένα σύγχρονο πλαίσιο για τη λειτουργία της ΕΥΠ και για την ασφάλεια των επικοινωνιών και ένα πλαίσιο που καθιστά την Ελλάδα την πρώτη χώρα που ρητά απαγορεύει την εμπορία, χρήση και διακίνηση κακόβουλων λογισμικών στην επικράτειά της. Ειδήσεις σήμερα: Μυστικές συνομιλίες Αμερικανών και Ρώσων – Θα παρίσταται και ο αρχηγός της CIA Βρετανία – Παρουσιαστής του BBC εξομολογείται: «Έχω καρκίνο στο τελικό στάδιο, μου μένουν λίγοι μήνες ζωής» Παύλος Χαϊκάλης: «Για ό,τι έγινε φταίει ο Κρόνος, θέλει πολύ σεξ» – Η προκλητική… διάγνωση για τον Μίχο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )