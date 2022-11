ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 14.11.2022, 11:47 Νέα Δημοκρατία: Νέα ονόματα και αλλαγές στα ψηφοδέλτια Με αέρα ανανέωσης και καταξιωμένα πρόσωπα στις τοπικές κοινωνίες θα κατέβει η κυβερνώσα παράταξη στις εκλογές – Εισηγήσεις στον πρωθυπουργό να στηθούν οι πρώτες κάλπες αρχές του έτους, όμως εκείνος επιμένει στη διεξαγωγή τους στο τέλος της τετραετίας Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη Γιώργος Ευγενίδης 14.11.2022, 10:08 Με τον… επαναληπτικό γύρο της υπόθεσης των υποκλοπών να είναι μια νέα παράμετρος στην εκλογική εξίσωση, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και το στενό επιτελείο του Μαξίμου και της Ν.Δ. προετοιμάζονται για την πορεία προς τις εκλογές, οι οποίες πλέον απέχουν μόνο λίγους μήνες από σήμερα. Αν υπάρχει μια σπαζοκεφαλιά στην πολιτική πιάτσα αυτή την περίοδο, δεν είναι άλλη από την ημερομηνία των πρώτων εκλογών. Με δεδομένο ότι οι δεύτερες εκλογές δεν μπορούν να συμπέσουν με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, που θα διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, το ερώτημα είναι αν ο κ. Μητσοτάκης θα επιλέξει οι πρώτες κάλπες να στηθούν πριν από το Πάσχα, δηλαδή στις 2 ή στις 9 Απριλίου, ή αν έχει άλλον σχεδιασμό. Εσχάτως, εμβόλιμη σκέψη από συνεργάτες του πρωθυπουργού είναι οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα, στις αρχές του χρόνου. Η συλλογιστική τους είναι ότι σε αυτό το περιβάλλον όπου η πολιτική αντιπαράθεση βυθίζεται στις ατραπούς της λάσπης η Ν.Δ. θα πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, αφ’ ης στιγμής η πρωτοπορία της είναι σταθερή. Θιασώτες αυτής της άποψης είναι πρωθυπουργικοί συνεργάτες, κορυφαίοι υπουργοί, αλλά και κομματικά στελέχη της Ν.Δ. Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης δεν φαίνεται να προσχωρεί σε αυτή την άποψη και προκρίνει εκλογές στον χρόνο τους, ήτοι πρώτες κάλπες την άνοιξη. «Εκλογές θα γίνουν, όπως έχω δεσμευτεί, στο τέλος της τετραετίας. Προσωπικά, δεν πρόκειται να συρθώ σε πολιτικές εξελίξεις από κάποιους επαγγελματίες εκβιαστές, οι οποίοι ακριβώς αυτό θέλουν να επιδιώξουν», υπογράμμισε την περασμένη Δευτέρα στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 ο πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση των υποκλοπών, πέραν της αυτονόητης έντασης στο πολιτικό σύστημα, έφερε αμηχανία και στο εσωτερικό της Ν.Δ. Ο κ. Μητσοτάκης, άλλωστε, αναγνώρισε στην εν λόγω συνέντευξη ότι και η υπόθεση Πάτση και αυτή των υποκλοπών δεν ευνόησαν το κυβερνών κόμμα. Ο ίδιος, όμως, επιχειρεί να αναθερμάνει το κλίμα και να τονώσει το ηθικό των κομματικών στελεχών ξορκίζοντας την εσωστρέφεια από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος αύριο, Δευτέρα, το απόγευμα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η περιοδεία του την περασμένη Πέμπτη στην Πιερία. Σημειωτέον, ο χρόνος των εκλογών είναι καθοριστικός και για τον εκλογικό χάρτη διεξαγωγής λόγω της νέας απογραφής. Αν οι εκλογές γίνουν μετά την 1η Μαρτίου, τότε θα πρέπει να γίνουν με τον νέο χάρτη, αν και αρμόδια πηγή τονίζει στο «ΘΕΜΑ» ότι οι αλλαγές δεν θα είναι σαρωτικές. Oι διεργασίες Και ενώ οι πολιτικές διεργασίες είναι σε εξέλιξη, μια ομάδα στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου, αλλά και του κόμματος εργάζεται προς την κατεύθυνση της κατάρτισης των ψηφοδελτίων. Οπως διαμηνύουν αρμόδιες πηγές, δεν θα έχουν θεαματικές αλλαγές σε σχέση με το 2019, υπό την έννοια ότι το κυβερνών κόμμα αριθμεί 156 βουλευτές. Αέρας ανανέωσης, όμως, θα υπάρξει, και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με τα γαλάζια ψηφοδέλτια, ήτοι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο γραμματέας της Ν.Δ. Παύλος Μαρινάκης και ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη και πολύπειρος περί τα κομματικά, Θανάσης Νέζης. Ενα ενδιαφέρον στοιχείο που θα έχουν τα νέα γαλάζια ψηφοδέλτια, όπως πληροφορείται το «ΘΕΜΑ», είναι ότι θα στελεχωθούν με αρκετά στελέχη προερχόμενα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προς τούτο υπάρχει ένας βασικός λόγος: τα στελέχη αυτά φέρνουν μαζί τους αρκετές προσωπικές ψήφους που είναι σημαντικές ειδικά την πρώτη Κυριακή της απλής αναλογικής, ώστε να ξορκιστεί η χαλαρότητα της ψήφου. Αλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης έχει θέσει ως στόχο μια καλή επίδοση από την πρώτη Κυριακή, ώστε αυτή να είναι εφαλτήριο για τη δεύτερη κάλπη. Παράλληλα, στα ψηφοδέλτια θα συμπεριληφθούν και πρόσωπα από τη νεότερη γενιά του κόμματος. «Οι εκλεκτοί» Στην Α’ Αθηνών η υποψηφιότητα του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη ανακατεύει την τράπουλα, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει να τρέχει η αντιδήμαρχος Αθηναίων Αννα Ροκοφύλλου. Από την Αυτοδιοίκηση προέρχονται ο κ. Χρήστος Τεντόμας, ο οποίος προ ημερών έκανε μεγάλη εκδήλωση προαναγγελίας της υποψηφιότητάς του, ενώ παγίως ενδιαφέρεται και ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γιώργος Δημόπουλος. Νέα είσοδος και από την προβεβλημένη δικηγόρο Εβίτα Βαρελά. Εκκρεμεί το τι θα κάνει ο πρώην επίτροπος στην Ε.Ε. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος σταθμίζει τις επιλογές του και εσχάτως είχε ραντεβού με τον κ. Μητσοτάκη. Στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών από την Αυτοδιοίκηση, και συγκεκριμένα από τον Δήμο Ηρακλείου, προέρχεται ο κ. Μανώλης Κουτσογιαννάκης, που ακούγεται έντονα για το ψηφοδέλτιο, ενώ φαίνεται ότι επιστρέφει από το 2015 η αναπληρώτρια διοικήτρια του Νοσοκομείου «Αγία Βάρβαρα» Φωτεινή Βρύνα. Στον Νότιο Τομέα την τράπουλα ανακατεύει ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ ακούγεται το όνομα της αντιπεριφερειάρχη Δήμητρας Νάνου. Στον Δυτικό Τομέα μπαίνει ο εφοριακός Μπάμπης Καούκης, πλην της υφυπουργού Εργασίας Μαρίας Συρεγγέλα και του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Στην Α’ Πειραιώς, πλην της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, στη μάχη τίθεται και ο γιατρός και υποψήφιος δήμαρχος το 2019 Νίκος Βλαχάκος. Ενώ στη Β’ Πειραιώς στο ψηφοδέλτιο μπαίνει το στέλεχος του υπουργείου Μετανάστευσης Σπύρος Χαγκαμπιμάνα και εκ νέου υποψήφιος θα είναι ο βουλευτής Γιάννης Τραγάκης, όπως και οι επιλαχόντες του 2019 Γιώργος Βρεττάκος, Χριστίνα Τσιλιγκίρη και Μιχάλης Λιβανός. Για την Ανατολική Αττική ακούγονται ο δικηγόρος Γιάννης Σαμέλης και η δημοτική σύμβουλος Βάρης Ολγα Πολίτη, ενώ για τον Δυτικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής η εκ Θρακομακεδόνων Βάλια Σμυρλή και η πρώην δήμαρχος Μάνδρας Γιάννα Κριεκούκη. Μάχη για μια θέση στο ψηφοδέλτιο θα δώσουν ο πολιτευτής του 2019 Σταμάτης Πουλής και ο προερχόμενος από την ΟΝΝΕΔ Ανδρέας Τσώκος. Στη Θεσσαλονίκη, όπως έχει γράψει το «ΘΕΜΑ», είναι ισχυρό το σενάριο επαναφοράς του κ. Γιώργου Ορφανού στην Α’ Περιφέρεια, όπως και αυτά της υποψηφιότητας της κυρίας Μαρίας Σπυράκη και του ποδοσφαιριστή και αντιπεριφερειάρχη Αγγελου Χαριστέα. Ακόμη, παίζει το όνομα του μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αφροδίτης Νέστορα. Καλή άποψη υπάρχει στα κεντρικά της Ν.Δ. και για τον κ. Γιάννη Παπαγεωργίου, ο οποίος μπορεί να είναι υποθήκη για το μέλλον. Στη Β’ Θεσσαλονίκης ακούγεται έντονα το όνομα του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιούτικα, ενώ εκ νέου υποψήφιος θα είναι ο κ. Φάνης Παππάς. Δύο εν ενεργεία βουλευτές της Ν.Δ. είναι σε τροχιά αποχώρησης. Στη Χαλκιδική ο κ. Γιώργος Βαγιωνάς φέρεται να αποσύρεται, με αποτέλεσμα να δίνουν μάχη ο ξενοδόχος Γρηγόρης Τάσιος και ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Γιώργος. Στην Ηλεία ο κ. Κώστας Τζαβάρας είναι με το… ενάμισι πόδι εκτός, ενώ νέα υποψηφιότητα είναι αυτή του κ. Νίκου Καλάκου και ενδιαφέρονται ακόμη ο εκδότης της εφημερίδας «Πατρίς» Λευτέρης Βαρουξής και η κυρία Αννα Μαρία Βλαγκούλη. Στην Αχαΐα ακούγεται ο αντιπεριφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, ενώ στην Αρκαδία ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος. Στην Αιτωλοακαρνανία παίζει το όνομα του κ. Γιώργου Σταμάτη, γιου του πρώην βουλευτή Δημήτρη Σταμάτη. Στην Αργολίδα ακούγονται ο γιατρός Γιώργος Δωροβίνης και ο δικηγόρος Τάσος Πέζος, ενώ στη Μεσσηνία η θεματική αντιπεριφερειάρχης Αννα Καλογεροπούλου. Σε τροχιά επιστροφής στη Φλώρινα είναι ο πρώην βουλευτής Στάθης Κωνσταντινίδης, ενώ στη Δράμα θέλει να είναι ξανά υποψήφιος ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Κυριαζίδης, αν και προβάδισμα έχουν ο αναπληρωτής δήμαρχος Μιχάλης Τάσσου και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Στέφανος Γεωργιάδης. Στην Πιερία ακούγεται η αντιπεριφερειάρχης Σοφία Μαυρίδου, ενώ στα Γρεβενά η αποχώρηση του πρώην πλέον βουλευτή Ανδρέα Πάτση δίνει χώρο ενδεχομένως στον αντιπεριφερειάρχη Σάκη Φωλίνα ή στον Χρίστο Βλαχοκώστα, που είχε κοπεί το 2019. Στην Αρτα ακούγεται έντονα ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Ψωμάς, ενώ στα Ιωάννινα η αντιπεριφερειάρχης Αγνή Νάκου-Δασούλα και η περιφερειακή σύμβουλος Γιώτα Ναυρόζογλου. Για την Πρέβεζα ενδιαφέρον εκδηλώνει ο μηχανικός Παναγιώτης Ρεμπής. Στην άλλη μεριά της Ελλάδας, στη Ροδόπη, τίθεται στη μάχη ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Τσαλικίδης, στην Ξάνθη αναζητούνται δύο πρόσωπα από τη μειονότητα, ενώ στον Εβρο μπορεί να ενεργοποιηθεί από τη νέα γενιά η αντιδήμαρχος Σαμοθράκης Κατερίνα Καραμήτσου-Γιαννέλου. Στη Λάρισα νέες είσοδοι είναι αυτές της υποψήφιας δημάρχου Ρένας Καραλαριώτου και του κ. Χρήστου Καπετάνου. Στη Μαγνήσια ακούγεται η αντιπεριφερειάρχης Δωροθέα Κολυνδρίνη. Στα Τρίκαλα παίζει ο δυνατός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης, ενώ έχει ξεκινήσει να τρέχει η δημοσιογράφος Χαρά Ξάνθη. Στην Καρδίτσα μπαίνει στη μάχη ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αριστοτέλης Σπάνιας και ακούγεται ο προερχόμενος από την ΟΝΝΕΔ Φώτης Βρέκος. Στη Βοιωτία κινείται η αντιπεριφερειάρχης Φανή Παπαθωμά. Στα Χανιά ο υποψήφιος περιφερειάρχης το 2019 Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης έχει κλειδώσει, ενώ στο Ηράκλειο, έως τώρα, υποψήφιος είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης, αν και στο βάθος υπάρχει πάντα το σενάριο επιστράτευσης του θείου του, ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη. Στη Σάμο ακούγονται ο πρώην δήμαρχος και υποψήφιος ευρωβουλευτής Μιχάλης Αγγελόπουλος και ο οικονομολόγος Γιώργος Νούλας. Σκέψεις επιστροφής στη Χίο κάνει ο πρώην βουλευτής Κωστής Μουσουρούλης, ενώ ο πρώην υφυπουργός Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής έχει ακουστεί για τη Λέσβο, όπως ο δημοσιογράφος Ιάσων Πιπίνης. Το όνομα των δύο τελευταίων παίζει και για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στην Κεφαλονιά έχει ανοίξει βηματισμό ο καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας, ενώ στην Κέρκυρα ενδιαφέρονται έντονα ο Αγγελος Σπύρου, γιος του πρώην βουλευτή και περιφερειάρχη Σπύρου Σπύρου, και ο δικηγόρος και παλιό καραμανλικό στέλεχος Σπύρος Κλαδάς. Γιώργος Ευγενίδης 14.11.2022, 10:08

