Νίκος Δένδιας: Μεταβαίνει στη Λιβύη την Πέμπτη Ο Νίκος Δένδιας θα μεταβεί στη Βεγγάζη και θα έχει επαφές με Λίβυους αξιωματούχους Επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στη Λιβύη την προσεχή Πέμπτη ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο κ. Δένδιας στη Βεγγάζη όπου θα μεταβεί, αναμένεται να έχει επαφές με Λίβυους αξιωματούχους. Το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών, πάντως, είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Μιλώντας πριν από λίγες ημέρες στην ιταλική Rai για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Νίκος Δένδιας είχε επισημάνει ότι «η Τουρκία έχει προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα πρωτοφανές νομικό προηγούμενο, υπογράφοντας με τη Λιβύη μία συμφωνία για τις οικονομικές τους ζώνες. Για να σας το πω με ένα παράδειγμα, θα ήταν το ίδιο σαν η Ελλάδα να υπέγραφε μία συμφωνία με την Τυνησία αγνοώντας ότι η Σικελία και η Μάλτα είναι στη μέση. Αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί». O υπουργός Εξωτερικών είχε σχολιάσει και τις τελευταίες τοποθετήσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την (μη) εγκυρότητά του διαπιστώνοντας τον εκνευρισμό της Τουρκίας. «Αντιλαμβάνομαι τον τουρκικό εκνευρισμό, η τελευταία τοποθέτηση των Ηνωμένων Εθνών αλλά και του State Department όσον αφορά το τουρκολιβυκό “μνημόνιο” και την εγκυρότητα του είναι προφανές ότι έχει δημιουργήσει έντονη νευρικότητα στην τουρκική πλευρά» είχε πει χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας. Σημειώνεται ότι η επίσκεψη Δένδια έρχεται την ώρα που η Ελλάδα «πατάει γκάζι» στις έρευνες για το πιθανό κοίτασμα φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή δυτικά – νοτιοδυτικά της Κρήτης και ως μία έμπρακτη απάντηση στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, που «σβήνει» από τον χάρτη την Κρήτη. Η περιοχή των ερευνών γειτνιάζει με τα όρια που προβλέπει το μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης και όπως είναι γνωστό, για ένα τμήμα της ερευνούμενης θαλάσσιας περιοχής δόθηκε άδεια απο τη Μάλτα. Σε συνδυασμό με την πρόσφατη δήλωση Μητσοτάκη για την ανάγκη ενός ανοίγματος στη Λιβύη, είναι προφανές ότι οι έρευνες συνδυάζονται με την ενεργή διπλωματία. Ειδήσεις σήμερα: Συνελήφθη το πρόσωπο που πιστεύεται πως άφησε τη βόμβα στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης – Δείτε βίντεο «Δεν έβλεπε η μητέρα μου τα εμβάσματα», λέει η 12χρονη και «αθωώνει» τη μητέρα της «Γέμισε» το Instagram με ευχές στην Ελένη Φουρέιρα για την εγκυμοσύνη της BEST OF NETWORK 14.11.2022, 09:05 14.11.2022, 07:19 14.11.2022, 10:40 14.11.2022, 07:17 14.11.2022, 09:59 13.11.2022, 12:00

