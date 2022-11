Οικονόμου: Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν μπορούν να γνωρίζουν ποια πρόσωπα είναι σε νόμιμη επισύνδεση

Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα δημοσιεύματα περί παρακολουθήσεων εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε, τόσο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο και ο πρόεδρός του επιχειρούν να αντιπολιτευθούν με τοξικότητα σημειώνοντας πως η κυβέρνηση, ότι θα χειριστεί το θέμα θεσμικά και με ταχύτητα. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε ερώτηση εάν έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν νόμιμες επισυνδέσεις υπουργών από την ΕΥΠ, απάντησε: «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δε μπορούν να γνωρίζουν ποια πρόσωπα είναι σε νόμιμη επισύνδεση…Ο πρωθυπουργός ενημερώνεται μόνο εάν υπάρχουν ευρήματα…και τέτοια ενημέρωση δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής…», σημείωσε ο κ. Στο σημείο αυτό σημείωσε ενδεικτικά όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. « -Έναρξη σεισμικών ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης με στόχο την ενεργειακή αυτονομία της χώρας -Αύξηση κατά 61.500 των δικαιούχων για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω-Αλλάζω συσκευή – Πρόσφατα βρέθηκαν στη χώρα εκπρόσωποι από 30 αμερικανικά πανεπιστήμια και δήλωσαν ότι θα αναπτύξουν συνεργασίες με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Θα έχουμε α νταλλαγές φοιτητών χωρίς δίδακτρα μεταξύ του Γέιλ και του ΕΚΠΑ αλλά και Κέντρο Έρευνας και Αριστείας του Κολούμπια στην Ελλάδα», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος επίσης σε πρωτοβουλίες και υλοποίηση δράσεων και σε άλλα επίπεδα. «Χαρακτηριστικό της προόδου που συντελείται στον τόπο μας και που επιβεβαιώνεται και επιβραβεύεται κι από την ΕΕ σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις και την επιτελική διακυβέρνηση είναι το γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έθεσε την Ελλάδα επικεφαλής σε μια πιλοτική task force επτά χωρών που θα εισηγηθεί καινοτόμες λύσεις αξιοποίησης των επιστημονικών δεδομένων και εισηγήσεων στη χάραξη και την υλοποίηση καλύτερων δημόσιων πολιτικών». Υπογράμμισε ότι όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας «εμείς συνεχίζουμε με μετρήσιμο έργο και με σημαντικές πολιτικές που βελτιώνουν την προοπτική της χώρας μας και αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή των πολιτών». Ειδική αναφορά έκανε στην ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των κύριων συντάξεων που εκκρεμούσαν από το 2016-2021 με εξαίρεση 9.500 ιδιαιτέρως προβληματικών περιπτώσεων προ του 2021. «Πρόκειται για ένα γεγονός με εξαιρετικό κοινωνικό πρόσημο -όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- καθώς σηματοδοτεί το τέλος μιας ντροπής για το ελληνικό κράτος». Για να δώσει μία τάξη μεγεθών είπε ότι το 2019 το κράτος χρωστούσε σε πολίτες που περίμεναν τη σύνταξή τους σχεδόν μισό δισεκ. ευρώ. Υπήρχαν 173.000 εκκρεμείς συντάξεις και ο μέσος χρόνος απονομής της σύνταξης ήταν πάνω από 19 μήνες. Πολλοί περίμεναν έως και τρία χρόνια και βρέθηκαν απροστάτευτοι στο έλεος του Θεού όσο περίμεναν να πάρουν τη σύνταξή τους. «Σήμερα η ντροπή εκείνη τελειώνει», τόνισε. «Τους τελευταίους 22 μήνες εκδόθηκαν περισσότερες από 470.000 συντάξεις κι αυτό σημαίνει ότι ένας στους έξι συνταξιούχους έχει λάβει τη σύνταξη που δικαιούται». Πρόσθεσε ότι οι νέες συντάξεις εκδίδονται σε λιγότερο από δύο μήνες ενώ το 2019 απαιτούνταν κατά μέσο όρο πάνω από 18 μήνες για τις συντάξεις αυτές. Αναφέρθηκε επίσης και σε επιπλέον εργαλεία και μηχανισμούς για την προώθηση και παρακολούθηση της προόδου του κρίσιμου έργου που πρέπει να συνεχιστεί. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμφωνία εξυγίανσης των Ναυπηγείων της Ελευσίνας. «Η συμφωνία αυτή συγκεντρώνει την ομόφωνη υποστήριξη των εργαζομένων στα Ναυπηγεία καθώς και των σημαντικότερων ενδιαφερομένων μερών και φορέων», τόνισε και είπε ότι δίνει λύση στο πρόβλημα των συσσωρευμένων χρεών και διαμορφώνει ένα βιώσιμο μοντέλο για την επανεκκίνησή τους, αναλύοντας τις βασικές προβλέψεις της. Κλείνοντας έδωσε στοιχεία για την πορεία της οικονομίας και την πορεία του πληθωρισμού με βάση τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όπως είπε πιστοποιούν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά και ισχυρά, εμφανίζοντας αδιαμφισβήτητη ανθεκτικότητα στη διπλή πανευρωπαϊκή πληθωριστική αλλά και υφεσιακή πίεση. Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ανέφερε: Πολιτικές και δράσεις της τελευταίας εβδομάδας Είναι γεγονός, το παρακολουθούμε συνεχώς το τελευταίο διάστημα, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί συστηματικά να αντιπολιτευτεί τοξικά, χωρίς τεκμήρια και στοιχεία, και φυσικά χωρίς προτάσεις και απαντήσεις για τα προβλήματα των πολιτών και τις προκλήσεις της εποχής. Είμαστε αποφασισμένοι να χειριστούμε όλα τα ζητήματα θεσμικά και να εμπιστευτούμε τις αρχές της Πολιτείας και την ελληνική Δικαιοσύνη. Η θέση μας επί του ζητήματος των κακόβουλων λογισμικών παρακολούθησης είναι εξαρχής διαυγής και σταθερή. Το ζήτημα των πιθανών παρακολουθήσεων πρέπει να διερευνηθεί και μάλιστα ταχύτατα. Οι διαδικασίες διερεύνησης των περιστατικών και διαλεύκανσης της υπόθεσης, όπως και της απόδοσης των ευθυνών, εάν και όπου υπάρχουν, έχει ήδη δρομολογηθεί. Οφείλουμε όλοι να πράξουμε ό,τι αναλογεί στον καθέναν προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα το ταχύτερο δυνατόν. Έχουμε ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι αδιαπραγμάτευτη βούλησή μας είναι να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση των γεγονότων αυτών και να οδηγηθούμε στην απηνή τιμωρία τόσο των εμπλεκομένων, όσο και των διασπορέων ψευδών και συκοφαντικών ειδήσεων. Παράλληλα, η κυβέρνηση δρομολογεί νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ριζική αντιμετώπιση του ζητήματος των κακόβουλων λογισμικών από εδώ και εμπρός. Οι σχετικές διατάξεις θα δοθούν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη. Η κοινή γνώμη βομβαρδίζεται με πληθώρα δημοσιευμάτων. Τα δημοσιεύματα, όμως, αυτά ιδιαίτερα μάλιστα όταν στηρίζονται σε ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και ευφάνταστες αφηγήσεις, δίχως κανένα ουσιαστικό στοιχείο, συσκοτίζουν, αντί να διαφωτίζουν. Ιδίως όταν πρώτη ύλη αυτών των δημοσιευμάτων είναι υλικό που διοχετεύεται από άγνωστες και από αδιαφανείς πηγές. Η κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα με υπευθυνότητα, η κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα με ψυχραιμία και με ειλικρίνεια. Με απόλυτη θεσμικότητα και σοβαρότητα, ώστε να λάμψει η αλήθεια, να αποδοθούν -επαναλαμβάνω- οι όποιες ευθύνες εκεί που υπάρχουν και ταυτόχρονα να σταματήσουν η λάσπη και οι συκοφαντίες. Στο μεταξύ, η μονοθεματική ατζέντα της αντιπολίτευσης δεν μας αποπροσανατολίζει ούτε από το έργο μας, ούτε από τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Για κανένα λόγο δεν αναστέλλουμε το έργο μας και δεν μειώνουμε ταχύτητα. Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στο στόχο της αντιμετώπισης των κρίσεων, απόκρουσης των επιβουλών και διασφάλισης της σταθερότητας και της ασφάλειας στη χώρα. Ενδεικτικά σημειώνω αυτά που έχουν γίνει μόνο το τελευταίο διάστημα: –Έναρξη σεισμικών ερευνών από ΕΛΠΕ και ExxonMobil για κοιτάσματα φυσικού αερίου νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης με στόχο την εθνική ενεργειακή αυτονομία. –Αυξήθηκαν κατά 61.500 οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω συσκευή», με συνολικούς πλέον δικαιούχους 230.000 πολίτες και δημόσια δαπάνη 150 εκατ. ευρώ. –Εκπρόσωποι από 30 αμερικανικά Πανεπιστήμια επισκέφθηκαν την Ελλάδα και δήλωσαν ότι θα αναπτύξουν συνεργασίες με τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια. Θα έχουμε ανταλλαγές φοιτητών χωρίς δίδακτρα μεταξύ του Yale και του ΕΚΠΑ, αλλά και κέντρο έρευνας και αριστείας του Columbia στην Ελλάδα, δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων. –Παράλληλα, υπήρξε εξάλειψη όλων σχεδόν των εκκρεμών αιτήσεων για αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) χάρη στη νέα νομοθεσία απλοποίησης των διαδικασιών και έκδοσης νέων αποφάσεων εντός 60 ημερών το αργότερο. –Σε ό,τι αφορά στην Υγεία, αναρτήθηκε η πλατφόρμα ενημέρωσης, εγγραφής και ψηφιακών ραντεβού για τον προσωπικό γιατρό. Ήδη σχεδόν 4,5 εκ. πολίτες έχουν εγγραφεί σε προσωπικό γιατρό. –Εντάχθηκε για πρώτη φορά με μειωμένη συμμετοχή του ασφαλισμένου στο 15% η ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων κληρονομούμενου καρκίνου. Η επένδυση, δηλαδή, που κάνουμε στις προληπτικές προσυμπτωματικές εξετάσεις συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. –Σημειώνεται ακόμη ότι κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εναρμόνιση της εθνικής με την κοινοτική νομοθεσία ως προς τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε προϊόντα (π.χ. POS τερματικά πληρωμών, εκδοτήρια εισιτηρίων κοκ) και υπηρεσίες (π.χ. τραπεζικές, μεταφορικές, ηλεκτρονικού εμπορίου κ.ο.κ). –Κατατέθηκε, επίσης, προς ψήφιση στη Βουλή η θέσπιση ειδικού ποινικού μητρώου για βαριά εγκλήματα, όπως η σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων, ώστε οι θύτες να μην μπορούν να ξαναπλησιάσουν ποτέ παιδιά στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. –Επισημαίνεται ακόμη ότι, χάρη στην πολιτική του σύγχρονου πολιτισμού, που εφαρμόζουμε το τελευταίο διάστημα, η απασχόληση στον τομέα αυτό έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη, φθάνοντας το 17%. Όπως επισημάνθηκε πρόσφατα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, 123 κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έργα διεθνούς και ελληνικής παραγωγής έχουν επιδοτηθεί από το ελληνικό Δημόσιο με 146 εκατ. ευρώ έως σήμερα (εκκρεμούν προς υπαγωγή άλλα 93), μετατρέποντας την Ελλάδα σε προορισμό κινηματογραφικών γυρισμάτων για παγκόσμιους κολοσσούς, όπως είναι η Disney και η Paramount. –Χαρακτηριστικό της προόδου που συντελείται στον τόπο μας και που επιβεβαιώνεται και επιβραβεύεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σ’ ό,τι αφορά στις μεταρρυθμίσεις και την επιτελική διακυβέρνηση είναι το γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε., έθεσε την Ελλάδα επικεφαλής σε μια πιλοτική task force 7 χωρών που θα εισηγηθεί καινοτόμες λύσεις αξιοποίησης των επιστημονικών δεδομένων και εισηγήσεων στη χάραξη για την υλοποίηση καλύτερων δημόσιων πολιτικών. Συνεχίζουμε με μετρήσιμο έργο και σημαντικές πολιτικές που βελτιώνουν την προοπτική της χώρας μας και αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή των πολιτών. Εκκαθάριση των εκκρεμών κύριων συντάξεων Εξαιρετικά σημαντικό υπήρξε επίσης το γεγονός που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα. Είναι το γεγονός ότι τις μέρες αυτές ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των κύριων συντάξεων που εκκρεμούσαν από την περίοδο 2016 έως το 2021, με εξαίρεση 9.500 εξαιρετικά προβληματικές περιπτώσεις προ του 2021. Πρόκειται για ένα γεγονός με ουσιαστικό κοινωνικό πρόσημο -όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- καθώς σηματοδοτεί το τέλος μιας ντροπής για το ελληνικό Κράτος. Για να αναλογιστεί κανείς τη σημασία της επιτυχίας αυτής αρκεί να θυμηθούμε ότι το 2019 το Κράτος χρωστούσε σε πολίτες που περίμεναν τη σύνταξή τους σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Υπήρχαν 173.000 εκκρεμείς συντάξεις και ο μέσος χρόνος απονομής σύνταξης ήταν πάνω από 19 μήνες. Πολλοί από τους συμπολίτες μας περίμεναν έως και τρία χρόνια για να πάρουν τη σύνταξή τους. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς -και αυτοί ήταν οι πιο αδύναμοι- βρέθηκαν εντελώς απροστάτευτοι, στο έλεος του Θεού, ενδεχομένως χωρίς κανένα εισόδημα, όσο περίμεναν να πάρουν τη σύνταξή τους. Το Κράτος τους στερούσε για χρόνια αυτά που δικαιούνταν. Σήμερα η ντροπή εκείνη τελειώνει. -Τους τελευταίους 22 μήνες εκδόθηκαν περισσότερες από 470.000 συντάξεις. Και αυτό σημαίνει ότι ένας στους έξι σημερινούς συνταξιούχους έχει λάβει τη σύνταξή που δικαιούται. -Ο ΕΦΚΑ εκδίδει πλέον περισσότερες από 1.250 συντάξεις την ημέρα, όταν το 2019 δεν ξεπερνούσε τις 500 απονομές. Το πιο σημαντικό -όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης- είναι πως, πλέον, οι νέες συντάξεις εκδίδονται σε λιγότερο από 2 μήνες, ενώ το 2019 απαιτούνταν κατά μέσο όρο περισσότεροι από 18 μήνες για τις συντάξεις αυτές. -Την πρόοδο που συντελέστηκε, απεικονίζει και το γεγονός ότι οι οφειλές της Πολιτείας σε καθυστερούμενες συντάξεις, πλέον από 487 εκατ. ευρώ που ήταν το καλοκαίρι του 2019, έχουν σήμερα πρακτικά μηδενιστεί. Η επιτάχυνση αυτή δεν έγινε στο κενό. Αποτελεί απόρροια αφενός μιας σειράς κομβικών μεταρρυθμίσεων και βελτιώσεων όσον αφορά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ και αφετέρου της ψηφιοποίησης του συνόλου νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης. Βεβαίως -και δεν το κρύβουμε- υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά για να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και στις επικουρικές και στις διεθνείς συντάξεις και στα εφάπαξ. Ήδη, όμως, παρατηρείται σημαντική βελτίωση στην αποκλιμάκωση και των εκκρεμών συντάξεων στις κατηγορίες αυτές. Για το σκοπό αυτό το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εφαρμόζει ένα συγκροτημένο σχέδιο το οποίο, ανάμεσα στα άλλα, περιλαμβάνει: -Δημιουργία Πύργου Ελέγχου για την παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων σε όλη την Ελλάδα. -Μετακίνηση υπαλλήλων από τα κέντρα απονομής κύριων συντάξεων στα αντίστοιχα των επικουρικών και των εφάπαξ. -Ενεργοποίηση διαδικασίας fast track και για τις επικουρικές συντάξεις. -Έμφαση στα προβληματικά παλαιά Ταμεία επικουρικών. -Υλοποίηση αυτοματοποιήσεων για τις επικουρικές και εφάπαξ του Δημοσίου. Και αυτό το πρόβλημα, όσα δηλαδή ακόμη είναι σε εκκρεμότητα, αναμένεται να έχει αντιμετωπιστεί οριστικά μέσα στους επόμενους μήνες. Το ζήτημα της απονομής των συντάξεων ήταν κηλίδα για το Κράτος, για τον ελληνικό κρατικό μηχανισμό. Οι πολίτες που επί χρόνια μοχθούσαν, επί δεκαετίες, δικαιούνταν μια διαφορετική αντιμετώπιση, με περισσότερη αξιοπρέπεια. Η κυβέρνηση, με σχέδιο, με υπεράνθρωπη προσπάθεια, κατάφερε να αποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο μέρος την κατάσταση αυτή και να αποδώσει δικαιοσύνη. Γιατί η αντιμετώπιση ζητημάτων σαν και αυτά, η αντιμετώπιση δηλαδή του ζητήματος της απονομής των συντάξεων με πράξεις και όχι με εύκολα και παχιά λόγια είναι η πεμπτουσία της πολιτικής. Και αυτό εννοούμε, όταν λέμε ότι η κυβέρνησή μας ασχολείται με τα υπαρκτά προβλήματα των πολιτών και παράγει λύσεις με την πολιτική της. Βιώσιμο μοντέλο για την επανεκκίνηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας Τις μέρες αυτές είχαμε ένα ακόμη σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας, για την εθνική μας οικονομία, για τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία μας, αλλά και για το Πολεμικό μας Ναυτικό. Πρόκειται για την υπογραφή της συμφωνίας για την εξυγίανση, τη μεταβίβαση και την αναβίωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Η συμφωνία αυτή συγκεντρώνει την ομόφωνη υποστήριξη των εργαζομένων στα Ναυπηγεία, καθώς και των σημαντικότερων ενδιαφερόμενων μερών και φορέων. Η συμφωνία δίνει λύση στο τεράστιο πρόβλημα των συσσωρευμένων οφειλών των Ναυπηγείων και διαμορφώνει ένα βιώσιμο μοντέλο για την επανεκκίνησή τους. Ανάμεσα στα άλλα προβλέπει: -‘Αμεση επένδυση 100 εκατ. δολαρίων. -Διασφάλιση των 600 θέσεων εργασίας. -Αποζημιώσεις ύψους 13,5 περίπου εκατ. ευρώ – αποπληρωμή του 100% των υπόλοιπων οφειλών προς τους εργαζόμενους. -Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας μέσα σε 3 χρόνια. -Επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο κατά τα επόμενα 25 έτη. -Ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας με περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε εγχώριους προμηθευτές και την ελληνική βιομηχανία. Έχω και πάλι τονίσει την τεράστια οικονομική και γεωπολιτική σημασία αυτής της εξέλιξης. Καταφέραμε να φτάσουμε στο επίπεδο αυτό, με σχέδιο, με αυταπάρνηση, παρά τις Κασσάνδρες. Γιατί η κοινωνία και οι εργαζόμενοι αυτού τα είδους τα αποτελέσματα θέλουν από την πολιτική, στηρίζουν την πρόοδο και δεν συντάσσονται με τη συντήρηση και με τη μιζέρια. Σταθερή και ισχυρή η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστοποιούν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά και ισχυρά, εμφανίζοντας αδιαμφισβήτητη ανθεκτικότητα στη διπλή πανευρωπαϊκή -πληθωριστική, αλλά και υφεσιακή- πίεση. Εκτιμάται συγκεκριμένα ότι, το 2022, η Ελλάδα θα παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ενώ, για το 2023, έτος σημαντικής επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ακόμη και ύφεσης σε κάποιες χώρες, η Ελλάδα θα παρουσιάσει τον τρίτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει παράλληλα ότι τα μέτρα στήριξης που λαμβάνει η κυβέρνησή μας, η σημαντική ενίσχυση του κατώτατου μισθού για παράδειγμα, αμβλύνουν τις πληθωριστικές πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και κυρίως των πιο ευάλωτων. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη συστηματική και αποτελεσματική προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση για να στηρίξει τους πολίτες έναντι της εισαγόμενης ακρίβειας, να ισχυροποιήσει την ελληνική οικονομία και να τονώσει την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Κάνουμε το παν και συνεχώς εισάγουμε νέα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων. –Σημαντικό επίσης υπήρξε το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας -όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η ΕΛΣΤΑΤ- διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στο 9,1%, έναντι 12% το Σεπτέμβριο, γεγονός που σημαίνει αισθητή αποκλιμάκωση. Και αυτό την ώρα που -σύμφωνα με την Eurostat- ο πληθωρισμός κατέγραψε στην Ευρωζώνη νέο ιστορικό υψηλό 10,7%, έναντι 9,9% τον περασμένο Σεπτέμβριο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και σε χώρες όπως η Γερμανία, όπου όλοι γνωρίζουμε ότι ο πληθωρισμός αποτελεί θέμα-ταμπού, εκτοξεύτηκε στο 11,6%, ενώ στην Ολλανδία έφτασε το 16,8%, στην Ιταλία το 11,9%, στην Εσθονία το 22,4%, στη Λιθουανία το 22%, και στη Λετονία το 21,8%. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν ανάγλυφα ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Έτσι καταρρέει η φαιδρή προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ περί «ακρίβειας Μητσοτάκη». Το αντίθετο μάλλον: Τα στοιχεία δείχνουν ότι, για άλλη μια φορά στις μεγάλες πρόσφατες κρίσεις, η διαχείρισή μας, η διαχείριση που κάνει η Κυβέρνησή μας, φέρνει τη χώρα σε θέση να βιώνει ηπιότερα τις επιπτώσεις των κρίσεων. Αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε συμπτωματικό. Είναι αποτέλεσμα σχεδίου και επαγγελματικής διαχείρισης τόσο των κρίσεων, όσο και των μεγάλων προκλήσεων. Είναι αποτέλεσμα της προσήλωσής μας στα καθημερινά, είναι αποτέλεσμα της προσήλωσής μας στα υπαρκτά προβλήματα των πολιτών και όχι στις νουβέλες συνωμοσίας. Είναι το αποτέλεσμα της αξιοποίησης κάθε δυνατότητας που δημιουργεί η πολιτική μας προς όφελος των ανθρώπων και της κοινωνίας. Ειδήσεις σήμερα: «Χρυσή» φοροδιαφυγή από γνωστό ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας Σε νοσοκομείο του Μπαλί ο Λαβρόφ – Πληροφορίες πως υπέστη καρδιακό επεισόδιο Ένταση στη δίκη Χρυσής Αυγής με τον Γιάννη Λαγό – «Είστε ανάξιοι να δικάσετε, είστε ανθρωπάκια»

