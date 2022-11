Ο Οικονόμου απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ: Ας καταθέσει ο Τσίπρας πρόταση μομφής

Εμπάθεια και διαστρέβλωση λόγων και γεγονότων καταλογίζει στον ΣΥΡΙΖΑ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας σε ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ανέφερε ότι ο ίδιος «επιβεβαίωσε πως υπουργοί με Predator παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ». Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Οικονόμου επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός δεν σχετίζεται με το έργο της ΕΥΠ, «πόσο μάλλον στο ζήτημα των νόμιμων επισυνδέσεων» και ότι ενημερώνεται «από την ΕΥΠ μόνο εάν υπάρξουν ευρήματα, για τα οποία η Υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει αν τον ενημερώσει». Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ αν έχει στοιχεία να τα προσκομίσει στη Δικαιοσύνη και το προσκήνιο. «Όσο για την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Βουλή, ας μην ανησυχούν. Πολύ σύντομα θα απαντήσει και πάλι , συνολικά και θεσμικά- για τα ζητήματα αυτά στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Εάν ο κ. Τσίπρας ανυπομονεί και νιώθει τόσο έτοιμος, ας καταθέσει πρόταση μομφής, όπως άλλωστε είχε κάνει με αφορμή μια χιονόπτωση», κατέληξε. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ που κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «κρύβεται και αρνείται να απαντήσει στη Βουλή στις επίκαιρες ερωτήσεις του κ. Τσίπρα» για τις επισυνδέσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Οικονόμου σήμερα «επιβεβαίωσε την παρακολούθηση και από την ΕΥΠ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η άρνηση Μητσοτάκη να απαντήσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο δείχνει την ενοχή του. Κανένας αθώος δεν κρύβεται». Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιάννη Οικονόμου: Στο πολιτικό μας σύμπαν δυο πράγματα είναι άπειρα: η εμπάθεια και η συνεχής διαστρέβλωση λόγων και γεγονότων, στις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερα το θεσμικά αυτονόητο: ότι ο Πρωθυπουργός δεν εμπλέκεται στο έργο της ΕΥΠ, πόσω μάλλον στο ζήτημα των νόμιμων επισυνδέσεων. Ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται από την ΕΥΠ μόνο εάν υπάρξουν ευρήματα, για τα οποία η Υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να τον ενημερώσει. Και εν πάσει περιπτώσει, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στοιχεία για αυτά που ισχυρίζεται και υπονοεί, για τα οποία η Κυβέρνηση δεν διαθέτει καμία πληροφορία, ας τα φέρει στη Δικαιοσύνη και το προσκήνιο. Όσο για την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Βουλή, ας μην ανησυχούν. Πολύ σύντομα θα απαντήσει και πάλι , συνολικά και θεσμικά- για τα ζητήματα αυτά στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Εάν ο κ. Τσίπρας ανυπομονεί και νιώθει τόσο έτοιμος, ας καταθέσει πρόταση μομφής, όπως άλλωστε είχε κάνει με αφορμή μια χιονόπτωση. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Εδώ και δύο εβδομάδες ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται και αρνείται να απαντήσει στη Βουλή στις επίκαιρες ερωτήσεις του κ. Τσίπρα για το κατά πόσο υπάρχουν πρόσωπα και υπουργοί του που εκτός από το Predator παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ. Σήμερα ο εκπρόσωπός του κ. Οικονόμου πήγε ένα βήμα παραπέρα: Δεν διέψευσε ότι μπορεί υπουργοί του να παρακολουθούνταν και με επίσημη επισύνδεση από την ΕΥΠ εκτός από το κακόβουλο λογισμικό. Ισχυρίστηκε ότι ο Πρωθυπουργός, που πήρε την ΕΥΠ στο γραφείο του από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του, δήθεν δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος παρακολουθείται, ακόμα και αν αυτό αφορά υπουργούς της κυβέρνησης. Είναι προφανές ότι ο κ. Οικονόμου σήμερα επιβεβαίωσε την παρακολούθηση και από την ΕΥΠ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η άρνηση Μητσοτάκη να απαντήσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο δείχνει την ενοχή του. Κανένας αθώος δεν κρύβεται.​ Ειδήσεις σήμερα: Στις 18 Δεκεμβρίου οι Αρχιεπισκοπικές εκλογές στην Κύπρο – Το πλούσιο παρασκήνιο «Δεν χρειάζεται ένας νέος ψυχρός πόλεμος» – Όσα είπε ο Μπάιντεν μετά τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ Μητσοτάκης: Κάποια κέντρα θέλουν πιεζόμενο πρωθυπουργό και αγκυλωμένη κυβέρνηση – Δεν «μασάμε»

