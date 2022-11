ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: Προγραμματικές συμφωνίες στο τραπέζι του πρώτου γύρου Την εικόνα του τρίτου ισχυρού παίκτη στο πολιτικό σκηνικό θα επιδιώξει να οικοδομήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης – Σχεδιάζει σειρά περιοδειών ξεκινώντας από την Πελοπόννησο – Ποιες προϋποθέσεις βάζει για τις κυβερνητικές συνεργασίες Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη Φώφη Γιωτάκη 14.11.2022, 15:27 Αποφασισμένος να πάρει την πρωτοβουλία διαλόγου για κυβερνητικές συνεργασίες την επόμενη μέρα της κάλπης εμφανίζεται ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, χωρίς να βγάζει από το πιθανό μελλοντικό τραπέζι τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, παρότι θεωρεί «παγίδα» στην παρούσα φάση κάθε διερευνητική ενασχόληση με τα μετεκλογικά σενάρια, δεν κρύβει πλέον τις στοχεύσεις του. Δηλώνει στους συνομιλητές του ότι είναι έτοιμος να συζητήσει για προγραμματικές συμφωνίες. Ξεκαθαρίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις και σπεύδει να υπενθυμίσει, με την περιγραφή του πλάνου σε κάθε δημόσια παρέμβασή του, ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα σύνθετο παζλ που θα πάρει συγκεκριμένο σχήμα και μορφή το βράδυ της πρώτης Κυριακής των εκλογών. Χωρίς τη λαϊκή ετυμηγορία, εξηγεί, ουδείς πολιτικός αρχηγός μπορεί να κάνει δηλώσεις ευθύνης. Οι προϋποθέσεις Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να χειριστεί τα εκλογικά διλήμματα που τίθενται εκ των προτέρων με τρόπο που δεν προκαλεί, πρώτον, αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματός του και, δεύτερον, αντιστάσεις στη δεξαμενή ψηφοφόρων που αμφιταλαντεύονται μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και των δύο μονομάχων, της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος, σύμφωνα με έμπιστο συνεργάτη του, εννοεί κάθε λέξη από τη φράση που επαναλαμβάνει τελευταίως και παραπέμπει στο στοίχημα για «ισχυρή εντολή στην κάλπη για προγραμματικές συζητήσεις την επομένη». Εγκατέλειψε ο κ. Ανδρουλάκης την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου περί πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ; Οι καλά γνωρίζοντες τονίζουν ότι ο νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ σέβεται και θα σεβαστεί κάθε απόφαση του κόμματός του, ωστόσο θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αλλάξει σελίδα η χώρα. Τι εννοεί; Υποστηρίζει ότι εφόσον το κόμμα του καταφέρει να αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς (δηλαδή εξασφαλίσει ισχυρό διψήφιο ποσοστό, σχετικά μικρή απόσταση από τον ΣΥΡΙΖΑ και σημαντική μείωση των δυνάμεων των δύο μεγάλων κομμάτων), τότε θα συμβάλει στη διαμόρφωση προγραμματικής συμφωνίας για ένα σταθερό κυβερνητικό σχήμα. Γιατί επιμένει στο αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής; Πρώτον, διότι με το σύστημα της απλής αναλογικής το ΠΑΣΟΚ θα εκλέξει, ειδικά αν το διψήφιο ποσοστό ξεκολλήσει από τη ζώνη του 11%-12%, 40 και πλέον βουλευτές. Δεύτερον, ο ίδιος τότε θα στηρίξει την προοπτική προγραμματικής συμφωνίας που αν την κλοτσήσει, π.χ., το πρώτο ή το δεύτερο κόμμα θα έχει κάθε «νομιμοποίηση» να το καταγγείλει χρεώνοντάς του την ευθύνη της ακυβερνησίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝ.ΑΛ. βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αποθεραπείας μετά τον τραυματισμό στο πόδι. Ετσι, έχει καθημερινές συναντήσεις με υποψήφιους βουλευτές και σχεδιάζει περιοδείες Τρίτον, από την πρώτη Κυριακή το ΠΑΣΟΚ θα πλασαριστεί ως εγγυητής της σταθερότητας και θα αξιοποιήσει το momentum για να αναδείξει το «άλλο» μοντέλο διακυβέρνησης. «Πρώτοι στη Δανία είναι οι Σοσιαλδημοκράτες, πρωθυπουργός όμως είναι από τη Δεξιά, γιατί έκαναν μια “άλλη” κυβέρνηση», λέει χαρακτηριστικά θέλοντας να διευκρινίσει ότι το εγχείρημα των συνεργασιών για να πετύχει προϋποθέτει ειλικρινείς και ουσιαστικές διαβουλεύσεις, στέρεες προγραμματικές συμφωνίες και αξιοποίηση των κατάλληλων προσώπων ιδίως στις καθοριστικής σημασίας θέσεις. Θα επιμείνει και στο «ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας», είτε είναι πρώτο κόμμα η Ν.Δ., είτε ο ΣΥΡΙΖΑ; Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει αποτυχημένα και τα δύο μοντέλα διακυβέρνησης, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συνεχίσει και θα κλιμακώσει τις σφοδρές επιθέσεις προς τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη (και όχι μόνο για το ζήτημα των υποκλοπών). Στο στόχαστρο βέβαια θα παραμείνει και ο κ. Αλέξης Τσίπρας, καθώς ο κ. Ανδρουλάκης επενδύει όλο και περισσότερο στον επαναπατρισμό ψηφοφόρων από τον ΣΥΡΙΖΑ, που, κατά τη γνώμη του, θα πετύχει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ παρουσιάσει εγκαίρως τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και σε επίπεδο πολιτικών και προσώπων. Επιπλέον, πιστεύει ότι είναι ακόμη νωπές οι μνήμες των πολιτών από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που «φόρτωσε δυσβάσταχτους φόρους στις πλάτες της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Δεν είναι, πάντως, λίγοι στη Χαριλάου Τρικούπη που ανησυχούν για το «ΠΑΣΟΚ στην κάλπη της δεύτερης Κυριακής». Εκτιμούν ότι η πόλωση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης Κυριακής μπορεί να συρρικνώσει σημαντικά τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ. Δεν σπεύδουν ωστόσο να υιοθετήσουν το επιχείρημα ότι το δίλημμα περί αυτοδυναμίας που θέτει ο κ. Μητσοτάκης θα παίξει καταλυτικό ρόλο. Μάλιστα οι ίδιοι άνθρωποι επικαλούνται σχετικά γκάλοπ, όπου ένα σημαντικό κομμάτι ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Ξεκινά περιοδείες Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Ανδρουλάκης θα επιδιώξει να οικοδομήσει την εικόνα του τρίτου ισχυρού παίκτη στο πολιτικό σκηνικό και ενός κόμματος που διευρύνει σταθερά τον ζωτικό του χώρο και είναι έτοιμο να αναλάβει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπαίνοντας στη φάση της πλήρους αποθεραπείας από την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στο πόδι, σχεδιάζει σειρά περιοδειών. Αυτή την εβδομάδα θα βρεθεί, εκτός απροόπτου, στην Πελοπόννησο, σε έναν από τους σταθμούς που διοργανώνει το επιτελείο του για την ανάδειξη των θέσεων του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και των κοινωνικών ανισοτήτων. Προς το τέλος της εβδομάδας προγραμματίζει την παρουσίαση των νέων επικεφαλής στους Τομείς του κόμματος. Δίνει έμφαση στη συγκρότηση στιβαρού team στην Οικονομία, στην Ανάπτυξη, στην Υγεία, στην Ενέργεια, αλλά και σε άλλους Τομείς. Επιθυμεί να αναλάβουν πρόσωπα που δεν προέρχονται απαραίτητα από τον στενό κομματικό μηχανισμό ή την «επετηρίδα». Μεταξύ άλλων, ακούγονται τα ονόματα των κυρίων Ηλία Κικίλια, Χάρη Δούκα, Παναγιώτη Δουδωνή, Γιώργου Κουτρουμάνη, Γιώργου Μπουλμπασάκου, Βασίλη Βαλασόπουλου, καθώς και της κυρίας Εφης Στεφοπούλου. Μικρή αναβολή θα πάρει η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής για την έγκριση των υποψήφιων βουλευτών σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Η αναζήτηση και η επιλογή προσώπων αποδείχθηκαν μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, που κρίθηκε αναγκαίο να συνεχιστεί και αυτό τον μήνα. Το επιτελείο βλέπει σε καθημερινή βάση πρόσωπα από διάφορους επαγγελματικούς χώρους. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα συζητήθηκε η υποψηφιότητα του θρυλικού τερματοφύλακα Νίκου Σαργκάνη, αλλά και αυτή γνωστής τηλεπερσόνας. Τα αποκαλυπτήρια των ψηφοδελτίων θα γίνουν τελικά στις αρχές Δεκεμβρίου. Ο τρέχων μήνας αποκλείστηκε αφενός γιατί τις ημέρες που είχαν «κυκλώσει» στο ημερολόγιο ως κατάλληλες πρωταγωνιστεί το Μουντιάλ και αφετέρου διότι ο κ. Ανδρουλάκης μαζί με τον κ. Γιώργο Παπανδρέου θα μεταβούν για τρεις ημέρες στη Μαδρίτη για τη Γενική Συνέλευση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, όπου θα εκλεγεί πρόεδρος ο κ. Πέδρο Σάντσεθ. Ειδήσεις σήμερα: «Χρυσή» φοροδιαφυγή από γνωστό ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας Σε νοσοκομείο του Μπαλί ο Λαβρόφ – Πληροφορίες πως υπέστη καρδιακό επεισόδιο Ένταση στη δίκη Χρυσής Αυγής με τον Γιάννη Λαγό – «Είστε ανάξιοι να δικάσετε, είστε ανθρωπάκια» Φώφη Γιωτάκη 14.11.2022, 15:27 BEST OF NETWORK 14.11.2022, 11:54 14.11.2022, 13:31 14.11.2022, 10:40 14.11.2022, 07:17 14.11.2022, 14:34 14.11.2022, 10:00

