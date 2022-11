ΠΑΣΟΚ: Ο Παναγιώτης Δουδωνής νέος γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού

Στον διδάκτωρα Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Παναγιώτη Δουδωνή δίνει τα κλειδιά του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας από την Χαριλάου Τρικούπη. Εκτός από την ανάληψη των νέων καθηκόντων του κ. Δουδωνή η Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσε ότι η Αναστασία Χατζηδάκη αναλαμβάνει τη θέση της γραμματέως του οργανωτικού με αναπληρωτή της τον Νίκο Δασκαλάκη, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου ΤΕΙ Αθήνας (2015-2017) και Γραμματέας της ΠΑΣΠ ΤΕΙ Αθήνας την ίδια περίοδο. Ακολουθούν τα βιογραφικά των τριών νέων προσώπων στο οργανόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ο Παναγιώτης Δουδωνής διδάσκει από το 2018 Ευρωπαϊκό και Συνταγματικό Δίκαιο ως λέκτορας στο Κολλέγιο Oriel του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, καθώς και Συνταγματικό, Κοινοβουλευτικό Δίκαιο και Δίκαιο Πολιτικών Κομμάτων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ είναι συγγραφέας του βιβλίου «Το πολίτευμα της συνύπαρξης: για την αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία». O κ. Δουδωνής με ανάρτησή του στα social media σημειώνει πως «είναι μεγάλη η τιμή, η χαρά και η ευθύνη. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και είναι στην πρώτη γραμμή για το καλό της κοινωνίας, της χώρας, των θεσμών. Γιατί σε μια συγκυρία όπως η σημερινή, αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι ένα θεσμικό κόμμα και μια δομημένη, προγραμματική αντιπολίτευση». Η Αναστασία Χατζηδάκη αναλαμβάνει Γραμματέας Οργανωτικού. Η κ. Χατζηδάκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Υπηρέτησε στον ΟΠΕΚΑ ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού θα είναι ο Νίκος Δασκαλάκης, πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο κ. Δασκαλάκης είναι 27 ετών και υπήρξε ενεργό μέλος του φοιτητικού κινήματος. Διετέλεσε Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου ΤΕΙ Αθήνας την περίοδο 2015-2017 και Γραμματέας της ΠΑΣΠ ΤΕΙ Αθήνας την ίδια περίοδο. Ειδήσεις σήμερα: Ο Λαβρόφ απάντησε με μπλουζάκι και βερμούδα στα δημοσιεύματα για καρδιακό επεισόδιο Το PKK αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη στην έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη «Χρυσή» φοροδιαφυγή από γνωστό ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας

