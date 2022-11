Πολιτική Επιτροπή ΝΔ: Αντεπίθεση Μητσοτάκη για τις υποκλοπές και σήμα έναρξης προεκλογικής περιόδου

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υπόθεση των παρακολουθήσεων που ανατροφοδοτήθηκε και αυτό το Σαββατοκύριακο με δημοσιεύματα του Τύπου δημιουργεί εκνευρισμό στο Μέγαρο Μαξίμου. Εξ ου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να αντεπιτεθεί σήμερα το απόγευμα από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ που θα είναι και η πρώτη συνεδρίαση κομματικού οργάνου μετά τις υποθέσεις των υποκλοπών, αλλά και την υπόθεση του Ανδρέα Πάτση που «γρατσούνισε» την κυβερνώσα παράταξη. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως και την περασμένη Δευτέρα στον ΑΝΤ1, θα ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να βγουν όλα στο φως και να «τρέξει» η έρευνα της Δικαιοσύνης, αλλά ο ίδιος δεν πρόκειται να καταστεί εκβιαζόμενος. Παράλληλα, θα επισημάνει πως ούτε αυτός ούτε η ΝΔ θα απολογηθούν «σε συκοφάντες». «Απαντούμε μόνο στους πολίτες», διαμηνύουν μονοσήμαντα από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου έχουν πάρει δημοσκοπικά μαντάτα που αποτυπώνουν δυσφορία των πολιτών για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, αλλά όχι ραγδαία αλλαγή του πολιτικού κλίματος, με τη φθορά της ΝΔ να εμφανίζεται, ως αυτή την ώρα, ως απολύτως αναμενόμενη. «Το σχέδιο πολιτικής φθοράς της κυβέρνησης μέσω τόνων πολιτική τοξικής λάσπης, στο οποίο επενδύει ο κ. Τσίπρας για να ξεφύγει από το πολιτικό τέλμα, πέφτει στο κενό για άλλη μια φορά», υπογράμμισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας στην αποκάλυψη νέων ονομάτων που φέρονται να ήταν στο στόχαστρο παρακολούθησης, δίνοντας έτσι τη γραμμή. Παράλληλα, αρμόδια γαλάζια στελέχη διερωτώνται πώς γίνεται από τις λίστες που δημοσιεύονται να απουσιάζουν πλήρως ονόματα στελεχών της αντιπολίτευσης, εφόσον αυτές ενορχηστρώνονταν από ένα κέντρο για να εξυπηρετηθούν τα πολιτικά σχέδια κυβερνητικών αξιωματούχων. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να κινητοποιήσει και τα γαλάζια στελέχη να δώσουν τη μάχη των εκλογών με αυτοπεποίθηση. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, άλλωστε, αποτελεί ουσιαστικά την απαρχή μιας μακράς προεκλογικής περιόδου και αυτή την περίοδο το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος δεν είναι και το καλύτερο. Συνεπώς, ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να οπλίσει με επιχειρήματα τα στελέχη του κόμματος, αλλά και να καταστήσει σαφές πως το εν εξελίξει σχέδιο πολιτικής ανωμαλίας, όπως το εκτιμούν στο Μαξίμου, δεν θα βρει ανταπόκριση. Τέλος, η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής έχει και αντικείμενο την εκλογή της Εκτελεστικής Γραμματείας του κόμματος, η οποία θα είναι ανανεωμένη κατά 50%. Από την προηγούμενη σύνθεση θα παραμείνουν η βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα, ο βουλευτής του Νοτίου Τομέα της Β’ Αθηνών Βασίλης Σπανάκη, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και το έμπειρο κομματικό στέλεχος Γιάννης Πολιτόπουλος. Νέες είσοδοι στο όργανο θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του prorothema.gr, η βουλευτής Πιερίας Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο εξ Ηρακλείου ορμώμενος Κώστας Γιαννουλάκης και η πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Παπάγου-Χολαργού Κωνσταντίνα Καλλιοντζή. Σε διαβούλευση οι διατάξεις για λογισμικά-ΕΥΠ Σήμερα, παράλληλα, αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα, πλην απροόπτου, οι βασικές ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση για τις αλλαγές στην ΕΥΠ και για την απαγόρευση της πώλησης λογισμικών τύπου Predator και τις οποίες επεξεργάστηκε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα προβλέπεται, μεταξύ άλλων σύμφωνα με πληροφορίες, η επαναφορά του κακουργήματος αντί του πλημελλήματος που έγινε με τον Ποινικό Κώδικα που ψηφίστηκε λίγο πριν τις εκλογές του 2019 για τη διάταξη περί πώλησης και εκμετάλλευσης συναφών λογισμικών και θα απαγορεύεται πλήρως η πώληση και διάθεσή τους, με την Ελλάδα να είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που προωθεί μια τέτοια διάταξη. Παράλληλα, θα προβλέπονται πολύ αυστηρότερα φίλτρα για την έναρξη επισύνδεσης από την ΕΥΠ ενός πολιτικού προσώπου. Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, έχει αποφασίσει να πάρει την εν λόγω υπόθεση πάνω του, εξ ου και θα πάει στη Βουλή να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου, όταν αυτό έρθει στην Ολομέλεια. Ειδήσεις σήμερα: Τέλη κυκλοφορίας: Αντίστροφη μέτρηση για τα ειδοποιητήρια στο myCar Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Η στιγμή της σύλληψης της ύποπτης για την βόμβα Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Η Εκρίν, ο πατέρας της και το ζευγάρι με το μικρό παιδί

