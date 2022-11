ΣΥΡΙΖΑ: Ή θα συνεχίσει ο εφιάλτης που λέγεται Μητσοτάκης ή θα μπει τέλος

«Ο θύτης των υποκλοπών προσπάθησε να εμφανιστεί ως θύμα» αναφέρει, σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση, μετά τη σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ, προσθέτοντας πως «αντί για απαντήσεις, κατέφυγε σε ακροδεξιές θεωρίες συνωμοσίας, για δήθεν σκοτεινά κέντρα που τον επιβουλεύονται». Αναλυτικά, η ανακοίνωση: Εμβρόντητη σήμερα η χώρα παρακολούθησε το άνευ προηγουμένου παραλήρημα ενός πρωθυπουργού σε απόλυτη αποδρομή, μπροστά στο επικείμενο πολιτικό του τέλος. Για μια ακόμη φορά αντί για απαντήσεις, κατέφυγε σε ακροδεξιές θεωρίες συνωμοσίας, για δήθεν σκοτεινά κέντρα που τον επιβουλεύονται. Διαστρέβλωσε πλήρως την αλήθεια προσπαθώντας να εμφανιστεί ο ίδιος ως το θύμα των υποκλοπών, ενώ είναι ο θύτης της πιο βάναυσης επίθεσης που δέχτηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα μετά την πτώση της Χούντας. Το πιο γελοίο όμως είναι όταν είπε ότι “δεν μασάει” απέναντι στα επιχειρηματικά συμφέροντα και ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει η Ελλάδα “μπανανία”. Ποιος; Ο πρωθυπουργός που τρεισήμισι χρόνια τώρα κάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων και έχει καταφέρει να βρίσκεται η χώρα για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών θεσμών και του διεθνούς τύπου για το κράτος δικαίου. Για το θράσος του κ. Μητσοτάκη δεν είχαμε καμία αμφιβολία. Ούτε για το πόσο αδίστακτος είναι. Σήμερα όμως απέδειξε πόσο επικίνδυνος έχει γίνει και για τα εθνικά μας συμφέροντα. Προχώρησε σε εξοπλιστικά προγράμματα μαμούθ χωρίς διαπραγμάτευση και χωρίς να εξασφαλίσει ούτε ένα ευρώ για την αμυντική βιομηχανία της χώρας. Κανένας άλλος πρωθυπουργός, δε θα μπορούσε να αποφασίσει να δοθούν 7 δισ. για εξοπλισμούς και να μην πάει ούτε ευρώ στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Σε ένα πράγμα όμως συμφωνούμε με τον κ. Μητσοτάκη. Ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι οι πιο κρίσιμες της μεταπολίτευσης. Ή θα συνεχίσει για τη χώρα ο εφιάλτης που λέγεται Μητσοτάκης ή θα μπει τέλος στον εφιάλτη και θα επιστρέψει στον τόπο η δημοκρατία και η δικαιοσύνη παντού. Ειδήσεις σήμερα: Στις 18 Δεκεμβρίου οι Αρχιεπισκοπικές εκλογές στην Κύπρο – Το πλούσιο παρασκήνιο «Δεν χρειάζεται ένας νέος ψυχρός πόλεμος» – Όσα είπε ο Μπάιντεν μετά τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ Μητσοτάκης: Κάποια κέντρα θέλουν πιεζόμενο πρωθυπουργό και αγκυλωμένη κυβέρνηση – Δεν «μασάμε»

