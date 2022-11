Τζεφ Μπέζος: Γιατί έδωσε στη Ντολι Πάρτον 100 εκατ. δολάρια

Ο Τζεφ Μπέζος τίμησε τη Ντόλι Πάρτον με το βραβείο Courage and Civility, παραδίδοντας στον θρύλο της μουσικής 100 εκατομμύρια δολάρια για να τα διαθέσει σε οποιεσδήποτε φιλανθρωπικές οργανώσεις επιλέξει.

«Δίνει με την καρδιά της. Αυτό που έχει κάνει για τα παιδιά, τον αλφαβητισμό, και τόσα άλλα πράγματα, είναι απλά απίστευτο», είπε ο 58χρονος Μπέζος σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

We’ve just announced a new Courage and Civility award recipient — @DollyParton, who leads with her heart, and will put this $100 million award to great use helping so many people. She joins prior awardees, @VanJones68 and @Chefjoseandres. Congrats, Dolly! pic.twitter.com/dzTuoGVp3G

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 12, 2022