Τουρκία: Γιατί βάζει στο «κάδρο» την Ελλάδα, μετά την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη

Οι δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, το πρωί της Δευτέρας (14/11) πως εάν η γυναίκα που έχει συλληφθεί ως δράστιδα της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη δεν είχε συλληφθεί από τις Αρχές, θα είχε διαφύγει λαθραία στην Ελλάδα, δείχνει τις προθέσεις της Τουρκίας να εκμεταλλευτεί το τραγικό συμβάν βάζοντας τη χώρα μας στο «κάδρο» και ενισχύοντας περισσότερο το τεταμένο κλίμα. #BREAKING Turkish Interior Minister says Istanbul bomber would flee Turkey to Greece today if she hadn’t been caught up He also says police has an phone/audio tape that indicates PKK had ordered her killing to prevent her capture pic.twitter.com/XYJWMn2fdQ— EHA News (@eha_news) November 14, 2022 Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, πρόκειται για μία γυναίκα από την Συρία που φέρεται να ομολόγησε πως εκπαιδεύτηκε από Κούρδους μαχητές και πέρασε στην Τουρκία -μέσω της βορειδυτικής συριακής περιφέρειας του Αφρίν- για να πραγματοποιήσει το τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη. Οι Αρχές θεωρούν πως η γυναίκα έχει σχέσεις με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Μόλις το περασμένο Σάββατο ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε εξαπολύσει επίθεση κατά της Ελλάδας, κατηγορώντας της για υπόθαλψη τρομοκρατικών οργανώσεων, μέσω του κέντρου φιλοξενίας του Λαυρίου. Το τελευταίο διάστημα, στο πλαίσιο όξυνσης των σχέσεων με τη χώρα μας, η Άγκυρα υποστηρίζει προκλητικά πως στον καταυλισμό του Λαυρίου στρατολογούνται και εκπαιδεύονται μέλη του PKK, τα οποία στη συνέχεια επιστρέφουν στην Τουρκία για την οργάνωση και πραγματοποίηση τρομοκρατικών ενεργειών, κατηγορίες που η Αθήνα έχει διαψεύσει κατηγορηματικά. Ενδιαφέρον θα έχει εάν ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, δώσει συνέχεια στον ισχυρισμό του περί «φυγής» της δράστιδας στην Ελλάδα, κάνοντας ευθέως αναφορά στον καταυλισμό του Λαυρίου. Αναλυτές εκτιμούν πως το συμβάν στην πλατεία Ταξίμ θα χρησιμοποιηθεί από τον Ερντογάν προκειμένου να ασκήσει πίεση προς την Ελλάδα, τόσο για το υποτιθέμενο «στρατόπεδο εκπαίδευσης» στο Λαύριο, όσο και για την παράδοση στις τουρκικές Αρχές Κούρδων, αλλά και φυγάδων της FETO – Γκιουλενιστών – που ζουν στην χώρα μας. Θεωρείται επίσης δεδομένο πως λόγω του τρομοκρατικού χτυπήματος η Άγκυρα θα ασκήσει περεταίρω πιέσεις σε Στοκχόλμη και Ελσίνκι, για τήρηση των όσων συμφωνήθηκαν προκειμένου να συναινέσει στην ένταξής των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, στοχοποιώντας μέλη του PKK και της FETO του Γκιουλέν που ζουν σε Σουηδία και Φιλανδία. Αναλυτές εκτιμούν πως το τραγικό συμβάν της Κυριακής θα αξιοποιηθεί στο έπακρο από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να εμφανιστεί ως «σκληρός διώκτης της τρομοκρατίας» και «μοναδικός σωτήρας» της Τουρκίας ενόψει και των κρίσιμων προεδρικών εκλογών στην Τουρκία το 2023. Eκλογές που θα μπορούσαν ακόμη και να αναβληθούν λόγω «ασφάλειας», μετά και το κλίμα που τείνει να διαμορφωθεί, όπως ορίζει το σύνταγμα της χώρας. Η απάντηση Οικονόμου Απαντήσεις στον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, για όσα υποστήριξε σχετικά με την Ελλάδα με αφορμή την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη έδωσε, νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Η κυβέρνηση είναι σταθερά απέναντι σε κάθε τρομοκρατική πράξη, είναι απολύτως καταδικαστέες πράξεις όπως αυτές στην Κωνσταντινούπολη» είπε αρχικά ο Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και συμπλήρωσε: «Η χώρα έχει ανοιχτό μέτωπο με κάθε έκφανση της τρομκορατίας παντού στον κόσμο». Ειδήσεις σήμερα: «Χρυσή» φοροδιαφυγή από γνωστό ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας Σε νοσοκομείο του Μπαλί ο Λαβρόφ – Πληροφορίες πως υπέστη καρδιακό επεισόδιο Ένταση στη δίκη Χρυσής Αυγής με τον Γιάννη Λαγό – «Είστε ανάξιοι να δικάσετε, είστε ανθρωπάκια»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )