«Φυγή προς τα μπρος» από την κυβέρνηση με αλλαγές, εξορύξεις και συντάξεις

Με καταιγισμό θετικών ειδήσεων για τα επιτεύγματα των τελευταίων τριάμισι δύσκολων ετών αντιδρά το κυβερνητικό επιτελείο στην επιμονή της αντιπολίτευσης να συντηρεί στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και τη σκανδαλολογική φημολογία που το συνοδεύει. Στο νέο κύμα επικριτικών δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας σε εφημερίδες της Κυριακής, η κυβέρνηση αντέτεινε ότι «είναι τουλάχιστον παρανοϊκό να κατηγορείται» εκείνη «από τη στιγμή που εμφανίζεται να είναι ο στόχος των λογισμικών παρακολούθησης, ενώ ταυτόχρονα φέρονται να παρακολουθούνται ελάχιστα στελέχη της αντιπολίτευσης». Στον αντίποδα, ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θεώρησαν ικανοποιητικές τις απαντήσεις της κυβέρνησης και την παραπομπή της στην Δικαιοσύνη και ζητούν πειστικές εξηγήσεις για το αν οι αναφερόμενοι στη νέα λίστα με τους παρακολουθούμενους που δημοσίευσε η εφημερίδα Documento και, μεταξύ άλλων περιλάμβανε συνεργάτες της κυβέρνησης, εκτός από το λογισμικού Predator, ήταν στο στόχαστρο και της ΕΥΠ. Η ημερήσιας διάρκειας επίσκεψη την οποία πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε Πιερία και Θεσσαλονίκη αλλά κυρίως η παρουσία του την επόμενη ημέρα στην εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των εκκρεμών συντάξεων της περιόδου 2016-2021 και την επιτάχυνση της έκδοσης νέων σε διάστημα μικρότερο από δύο μήνες, συνιστούν δείγμα του μοντέλου της προεκλογικής εκστρατείας που έχει σχεδιάσει το Μέγαρο Μαξίμου και θα εκτυλιχθεί το προσεχές διάστημα μέχρι τις βουλευτικές κάλπες. Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός θα μιλήσει τη Δευτέρα στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ για να δώσει το σύνθημα της κυβερνητικής αντεπίθεσης και να καλέσει τα στελέχη της παράταξής του να μπουν με μεγαλύτερη ορμή στην προεκλογική μάχη που έχει ξεκινήσει. «Όσο οι αντίπαλοι μας θα μας καλούν να αποδείξουμε ότι δεν… είμαστε ελέφαντες, εμείς θα απαντάμε με το έργο μας», είναι η επωδός του κυβερνητικού επιτελείου η οποία επαναλαμβάνεται και μετά τα δημοσιεύματα με νέα ονόματα γνωστών πολιτικών στελεχών και άλλων προσώπων των οποίων οι επικοινωνίες (υποτίθεται ότι) έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator ή και νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΥΠ, κατά το προηγούμενο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη που μέχρι στιγμής αποτελεί τη μοναδική επιβεβαιωμένη περίπτωση υποκλοπής των συνομιλιών του. Στην κυβέρνηση επιμένουν να υποστηρίζουν ότι οι δημοσιευθείσες λίστες «δεν έχουν καμία τεκμηρίωση, αφού δεν συνοδεύεται από κάποιο στοιχείο που να πιστοποιεί την αυθεντικότητά τους». Στη σύνθεση της αρχικής λίστας, όσο και της μεταγενέστερης, διακρίνουν διάθεση «να προκληθεί διχασμός στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης», κάτι, ωστόσο, που θεωρούν ότι «δεν επετεύχθη», εξαιτίας και του γεγονότος ότι δεν προσκομίστηκαν στις αρμόδιες αρχές της Δικαιοσύνης στοιχεία που να πιστοποιούν τη βασιμότητα των ισχυρισμών ότι υπάρχει κυβερνητική εμπλοκή. Οι εκλογικοί σχεδιασμοί Παρά την όξυνση του πολιτικού κλίματος που μοιραία προκαλείται εξαιτίας και της –«άκριτης»- υιοθέτησης από την αντιπολίτευση των ατεκμηρίωτων, μέχρι στιγμής, δημοσιευμάτων για λίστες παρακολουθουμένων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στο ξεκαθάρισμα της, όπως και να έχει, βορβορώδους αυτής υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη, χωρίς την ίδια ώρα να δείχνει την παραμικρή διάθεση να αλλάξει τους εκλογικούς σχεδιασμούς του, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2023 στο τέλος της τετραετίας. Σε πείσμα των αναλύσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και κάνουν λόγο για σκέψεις περί επιτάχυνσης της προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία με στόχο να εκμεταλλευτεί η κυβερνητική ηγεσία το θετικό –«για όσο καιρό ακόμη υπάρχει…»- δημοσκοπικό momentum, ο πρωθυπουργός παραμένει σταθερός στη άποψη ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του θα πρέπει να κριθούν στο τέλος της θητείας τους από τους πολίτες οι οποίοι θα βάλουν στο… ζύγι τα θετικά και τα αρνητικά που έγιναν στη χώρα από τον Ιούλιο του 2019 και θα τα συγκρίνουν με την αμέσως προηγούμενη διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. «Καθώς πλησιάζουμε σιγά-σιγά προς τις εκλογές του 2023, δεν είναι τώρα η ώρα να ξανακυλήσουμε την πολιτική ζωή της χώρας στο βούρκο», ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του εκφώνησε στην Κατερίνη. «Θα πούμε όχι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας γυρίσουν πίσω. Θα πούμε ναι σε κάθε δημιουργική πρόταση η οποία ενώνει την ελληνική κοινωνία», είπε και δίνοντας το στίγμα των απόψεων του για την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της τελευταίας περιόδου, συμπλήρωσε: «Απέναντι σε όσους επιμένουν να ανακαλύπτουν ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, η δική μας απάντηση είναι αυτό που συμβαίνει νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η εκκίνηση της διαδικασίας εξόρυξης υδρογονανθράκων για να μπορέσουμε ως χώρα να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας επάρκεια». Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν χάνει ευκαιρία να θέτει «τα διλήμματα για το 2023», τα οποία, όπως ο ίδιος λέει, «θα είναι πολύ ξεκάθαρα»: «Θα πάμε μπροστά ή πίσω;» και «ποιον θέλουν οι Έλληνες να κυβερνά την Ελλάδα;». Όπως ο ίδιος εξηγεί, «σε αυτο το ερώτημα θα κληθούν να απαντήσουν οι Έλληνες» και δηλώνει «σίγουρος ότι θα μας δώσουν και πάλι τη στήριξή τους και θα μας περιβάλλουν και πάλι με την εμπιστοσύνη τους». Ο… ακίνητος ΣΥΡΙΖΑ Η πρωθυπουργική αισιοδοξία στηρίζεται, κατά πληροφορίες, και στα ευρήματα των νεότερων μετρήσεων με τις διαθέσεις της κοινής γνώμης που έφθασαν την παρελθούσα εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως πληροφορείται το «Θέμα», η πρόσφατη αναζωπύρωση της συζήτησης γύρω από τις παρακολουθήσεις φαίνεται να αφήνει ένα μικρό αρνητικό αποτύπωμα στην εικόνα της κυβέρνησης, το οποίο, όμως, δεν ανατρέπει τους σχεδόν παγιωμένους συσχετισμούς δύναμης που καταγράφονται εδώ και καιρό σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Η βασική επίπτωση που διαπιστώθηκε ότι είχαν οι πρόσφατες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό είναι η αποστασιοποίηση από την κυβερνητική παράταξη ενός περιορισμένου αριθμού ψηφοφόρων κεντρώας απόκλισης. Η ψαλίδα της διαφοράς ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα εμφανίζεται να κλείνει μεν, αλλά παραμένει σε υψηλά και ασφαλή ως τώρα επίπεδα. Και αυτό διότι η -μάλλον ελαφρά- κάμψη του γαλάζιου προβαδίσματος οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην υποχώρησης της επίδοσης της ΝΔ που κυμαίνεται κοντά στη μία εκατοστιαία μονάδα. Την ίδια στιγμή, η δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει να είναι μην μεταβάλλεται. «Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που αποκομίζει κάποια ισχνά κέρδη, ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει ακίνητος», υποστηρίζουν πηγές που έχουν γνώση των ευρημάτων στην πρόθεση ψήφου. Ανεξάρτητοι αναλυτές, πάντως, είναι επιφυλακτικοί στην αποτίμηση της συνολικής επίπτωσης που μπορεί να έχει η υπόθεση των παρακολουθήσεων στους συσχετισμούς των κομμάτων. «Το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη», αναφέρει χαρακτηριστικά αναλυτής. «Είναι να βρισκόμαστε στο μέσον μιας καταιγίδας και να ζητεί κάποιος να μιλήσουμε για τις ζημιές που μπορεί να υπάρξουν όταν σταματήσει», διευκρινίζει ο ίδιος. Το κριτήριο της ψήφου Κατά πληροφορίες, η πλειονότητα της κοινής γνώμης δεν υποτιμά αυτό καθεαυτό το θέμα των παρακολουθήσεων, το οποίο θεωρεί πως είναι σοβαρό. Πλην, όμως, όταν οι συμμετέχοντες στις έρευνες καλούνται να αξιολογήσουν τη σημασία του, το κατατάσσουν χαμηλά, προτάσσοντας την οικονομία και την ακρίβεια, την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την εγκληματικότητα. Με άλλα λόγια, «το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, οι υποκλοπές δεν δείχνει να αποτελούν καθοριστικό κριτήριο για την ψήφο που θα δώσουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές». Στον αντίποδα, πάντως, άλλοι αναλυτές επισημαίνουν την αποτυχία στην οποία οδηγήθηκαν οι εκτιμήσεις που ήθελαν τις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές που έγιναν στις ΗΠΑ να κρίνονται μόνον και μόνον από την εκτίναξη των πληθωριστικών πιέσεων. Όπως παρατηρούν, «μια μερίδα των Αμερικανών ψηφοφόρων έβαλε σε δεύτερη μοίρα τις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις επί της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν και προέταξε ως κριτήριο της ψήφου που έδωσε στους Δημοκρατικούς την ανάγκη για υπεράσπιση της δημοκρατίας από μια πιθανή… παλινόρθωση του Ντόναλντ Τραμπ που πριν από ενάμισι χρόνο επιχείρησε πραξικόπημα για να μην αναγνωρίσει την ήττα του, όπως και το καυτό ζήτημα των αμβλώσεων που έστειλε στις κάλπες πολλές γυναίκες οι οποίες αλλιώς θα απείχαν». Στο κυβερνητικό επιτελείο, πάντως, δεν υποτιμούν τις εντυπώσεις που δημιουργούνται από τη διατήρηση στον δημόσιο διάλογο της συζήτησης γύρω από τις παρακολουθήσεις. Ο πρωθυπουργός, άλλωστε, στην πρόσφατη συνέντευξή του στον Αντένα αναγνώρισε ότι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, όπως και σε όλο τον κόσμο κακόβουλα λογισμικά για την υποκλοπή τηλεφωνικών συνομιλιών, όπως το predator, για το οποίο γίνεται τώρα ο θόρυβος. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι παλαιότερα είχαν προμηθευτεί κάποια από αυτά, όπως το διαβόητο σύστημα Pegasus, ακόμη και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Αντιθέτως, από την κυβέρνηση επιμένουν ότι η ελληνική Πολιτεία ούτε έχει προμηθευτεί ούτε έχει κάνει χρήση τέτοιων λογισμικών. Η κυβέρνηση προτρέπει τους αναφερόμενους στις λίστες αυτού του είδους να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη. Προς αυτήν κατεύθυνση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου επικρότησε τη μήνυση που υπέβαλε η γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, το όνομα της οποίας περιλαμβανόταν στη λίστα που δημοσίευσε την περασμένη Κυριακή η εφημερίδα «Documento». Ενθαρρύνοντας την προσφυγή στη Δικαιοσύνη από όλους όσοι έχουν να συνδράμουν στην έρευνα και στη διαλεύκανση της υπόθεσης αυτής, η κυβέρνηση υπογραμμίζει την ανάγκη «να κινηθεί το ταχύτερο δυνατόν η Δικαιοσύνη για να βρούμε άκρη και να προκύψουν απαντήσεις». Αναμένουν «ξεφούσκωμα» Η πεποίθηση που επικρατεί στο κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι προϊόντος του χρόνου οι αρνητικές εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί θα διασκεδαστούν, καθώς, παρά την περί του αντιθέτου επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ, «δεν πρόκειται να υπάρξει σύνδεση της κυβέρνησης με τις παρακολουθήσεις». Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι «θα ξεφουσκώσει πολύ σύντομα ο θόρυβος που δημιουργείται με ενορχήστρωση από την Κουμουνδούρου που προσπαθεί με αυτές τις υποτιθέμενες αποκαλύψεις να καλύψει την πολιτική ένδεια που αποτυπώνεται στην αδυναμία να προβάλει πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης». Γι΄ αυτό και, όπως λένε, «ο πρωθυπουργός δεν βιάζεται να αντιπαρατεθεί σε αυτή την φάση με τον Αλέξη Τσίπρα που τον καλεί στη Βουλή». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης σχεδιάζει να πάει στο Κοινοβούλιο τη μεθεπόμενη εβδομάδα και με αφορμή τη νομοθετική πρωτοβουλία για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις νόμιμες επισυνδέσεις πολιτικών, τα κακόβουλα λογισμικά, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία της ΕΥΠ να τοποθετηθεί εφ΄ όλης της ύλης του ζητήματος που ανέκυψε. Όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα απαγορεύσει την προμήθεια και χρήση λογισμικών παρακολούθησης. Οι σχετικές ρυθμίσεις -που ενδέχεται να περιλαμβάνουν και τη δυνατότητα ενημέρωσης όποιου παρακολουθήθηκε νομίμως και δεν προέκυψε κάτι εις βάρος του- αναμένεται να τεθούν σήμερα, Δευτέρα, σε δημόσια διαβούλευση και να ψηφιστούν ως το τέλος του μήνα. Μέχρι τότε στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η έρευνα της Δικαιοσύνης που θα θέσει στα πραγματικό του πλαίσιο το ζήτημα των νόμιμων επισυνδέσεων που γίνονται για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά και των παράνομων παρακολουθήσεων που γίνονται από ιδιώτες και δεν σχετίζονται με την κυβέρνηση. Οικονόμου: Ξεκίνησε η διερεύνηση Αντιδρώντας στο νέο μπαράζ δημοσιευμάτων για την υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας την Κυριακή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δήλωσε τα εξής: «Η διερεύνηση της λειτουργίας λογισμικών παρακολούθησης στην ελληνική επικράτεια, σε κάθε της πτυχή και έκφανση, έχει ήδη ξεκινήσει από την ελληνική Δικαιοσύνη, με τη συνδρομή των δημοσίων αρχών. Παράλληλα, η κυβέρνηση δρομολογεί νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ριζική αντιμετώπιση του ζητήματος, έχοντας ξεκαθαρίσει εξαρχής την αδιαπραγμάτευτη βούλησή της για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων και την απηνή τιμωρία τόσο των εμπλεκομένων όσο και των διασπορέων ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών». «Η τροφοδότηση της κοινής γνώμης με πληθώρα δημοσιευμάτων και μάλιστα σε δόσεις, τα οποία στηρίζονται σε ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και ευφάνταστες αφηγήσεις, δίχως κανένα ουσιαστικό στοιχείο, συσκοτίζει και δεν διαφωτίζει. Ιδίως όταν πρώτη ύλη αυτών των δημοσιευμάτων είναι υλικό που διοχετεύεται από άγνωστες αδιαφανείς πηγές. Υλικό που είναι πολύ χρήσιμο για τη συγγραφή μυθιστορημάτων κατασκοπείας, στα οποία εσχάτως εξειδικεύεται ο κ. Βαξεβάνης, αλλά εντελώς ακατάλληλο για την διερεύνηση των πτυχών της υπόθεσης». «Εξάλλου, είναι τουλάχιστον παρανοϊκό να κατηγορείται η κυβέρνηση, την ίδια στιγμή που εμφανίζεται να είναι ο στόχος των λογισμικών παρακολούθησης, ενώ ταυτόχρονα φέρονται να παρακολουθούνται ελάχιστα στελέχη της αντιπολίτευσης. Με βάση τα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση φαίνεται να υπήρξε ο βασικός στόχος των σκοτεινών κύκλων που χειρίζονταν τα λογισμικά αυτά». «Η κυβέρνηση χειρίζεται το θέμα με απόλυτη θεσμικότητα και σοβαρότητα, ώστε να λάμψει η αλήθεια, να διασφαλιστεί η ομαλότητα και να προστατευθούν τα εθνικά συμφέροντα. Το σχέδιο φθοράς της κυβέρνησης, μέσω τόνων πολιτικά τοξικής λάσπης, στο οποίο επενδύει ο κ. Τσίπρας για να ξεφύγει από το πολιτικό τέλμα, πέφτει στο κενό για άλλη μια φορά. Εξάλλου, με την λάσπη πρώτα λερώνονται όσοι την πιάνουν στα χέρια τους για να την εκτοξεύσουν». Ειρωνική απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ Η αξιωματική αντιπολίτευση απάντησε με ειρωνία στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. «Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στον κύριο Οικονόμου και στον κύριο Μητσοτάκη, που η κυβέρνησή τους έπεσε θύμα παρακολούθησης από το κακόβουλο λογισμικό Predator», ανέφερε σχετικό σχόλιο από το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. «Αν αυτοί που μας κυβερνούν δεν ήταν τόσο επικίνδυνοι για τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια της χώρας, θα ήταν απλά νούμερα επιθεώρησης», συμπλήρωσε το κόμμα της αντιπολίτευσης για να τονίσει ότι «τα πράγματα είναι εξαιρετικά σοβαρά και δεν αξίζει στη χώρα μια τόσο ανεύθυνη κυβέρνηση, ούτε στους πολίτες ένας τόσο θρασύς και αδίστακτος πρωθυπουργός». «Τώρα που πλέον κάτω από το βάρος των αποκαλύψεων παραδέχεται εμμέσως την ορθότητα της λίστας των παρακολουθήσεων, περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη σοβαρές απαντήσεις για τις νέες αποκαλύψεις του Documento και του Βήματος και όχι γελοίους ισχυρισμούς πανικού», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση. Ειδήσεις σήμερα: Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθη το πρόσωπο που πιστεύεται πως άφησε τη βόμβα – Δείτε βίντεο Ο χορός του Ντόναλντ Τραμπ στον γάμο της κόρης του Τίφανι – Δείτε βίντεο The Voice: Η επιστροφή, η Μολδαβή της… Eurovision και η «μπάντα» των κριτών – Δείτε βίντεο

