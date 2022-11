Χατζηδάκης: Οι 7+3 κυβερνητικές δράσεις που δημιουργούν μια καλύτερη προοπτική για τους νέους Ο υπουργός Εργασίας μίλησε σε εκδήλωση για την δωρεάν χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε περισσότερους από 116.000 νέους Τις δράσεις της κυβέρνησης που οδήγησαν στη μείωση της ανεργίας των νέων και τη βελτίωση της θέσης και των προοπτικών τους, καθώς και τις πρωτοβουλίες που τίθενται σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα για τις νέες και τους νέους, παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση για την παρουσίαση της συνεργασίας της ΔΥΠΑ με το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για την δωρεάν χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων σε περισσότερους από 116.000 νέους. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων εξασφαλίζει εκπτώσεις σε νέους ηλικίας 13 – 30 ετών σε σειρά υπηρεσιών και προϊόντων, σε τομείς όπως εκπαίδευση, τουρισμός, πολιτισμός, διασκέδαση, εστίαση, αθλητισμός, υγεία, υπηρεσίες ομορφιάς, μεταφορές, τηλεφωνία, κ.α. Με τη συνεργασία ΔΥΠΑ-ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η Κάρτα θα χορηγείται δωρεάν για ένα χρόνο σε όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως και 30 ετών, στους μαθητές των 50 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ και τους σπουδαστές έως 30 ετών στα 31 ΙΕΚ της ΔΥΠΑ. «Οι νέες και οι νέοι μας βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών που εφαρμόζουμε. Η εργασιακή και ασφαλιστική πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, σε συνδυασμό με την ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης, έχουν οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας από το 17,4% το καλοκαίρι του 2019, στο 11,8% τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μείωση που επηρεάζει και την ανεργία των νέων κάτω των 29 ετών, η οποία έπεσε από το 27,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2019, στο 24% το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Ενώ ειδικά για την ηλικιακή κατηγορία 25-29 ετών η μείωση ήταν ακόμα μεγαλύτερη: 5,1 ποσοστιαίες μονάδες», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Στις δράσεις για τους νέους που ήδη υλοποιούνται, περιλαμβάνονται: 1. Το πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία, προϋπολογισμού 88 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014–2020, μέσω του οποίου 6.000 άνεργοι νέοι έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση με επιχορήγηση 15.000 ευρώ. 2. Τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, όπως το «Πρώτο Ένσημο». 3. Τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας από νέους. 4. Τα προγράμματα κινητικότητας για αναζήτηση εργασίας, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης σε διαφορετική περιοχή από τον τόπο διαμονής εντός Ελλάδος. 5. Τα νέα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης της ΔΥΠΑ, πολλά από τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους. «Σημειώνω ότι, ενώ οι νέοι αποτελούν το 15% των εγγεγραμμένων ανέργων, πήραν πάνω από το 38% των 50.131 σχετικών επιδοτούμενων θέσεων που δημιούργησε η ΔΥΠΑ σε διάστημα 18 μηνών εν μέσω πανδημίας το διάστημα 2020-2021. Ενώ, το 2022 διαθέτουμε 86.000 επιπλέον νέες τέτοιες θέσεις εργασίας, με πολλά από τα προγράμματα να έχουν και πάλι ως προτεραιότητα τους νέους!», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Οι νέες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των νέων που τίθενται σε εφαρμογή περιλαμβάνουν: 1. Τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την απασχόληση των νέων, με συνολικό προϋπολογισμό 1 δισ. που κατανέμονται εξ ίσου σε δράσεις των υπουργείων Παιδείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πρόκειται για: · Προγράμματα κατάρτισης για την ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων 18-29 ετών, · Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην πράσινη, ψηφιακή, και γαλάζια οικονομία, · Ενίσχυση Μαθητείας για τους νέους έως 29 ετών, · Προγράμματα υποστήριξης και καθοδήγησης νέων επιχειρηματιών, με παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, και · Προγράμματα κινητικότητας για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε άλλα κράτη της Ε.Ε. 2. Τα νέα προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πέρα από τα θέματα απασχόλησης και κατάρτισης, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τις πολιτικές που εφαρμόζονται και αποσκοπούν στη γενικότερη βελτίωση των προοπτικών και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των νέων, όπως είναι: 1. Η μεταρρύθμιση στις επικουρικές συντάξεις των νέων, με τους «ατομικούς κουμπαράδες» μέσω της οποίας οι νέοι μπορούν βάσιμα να προσδοκούν ότι θα πάρουν επικουρικές συντάξεις, που με βάση μελέτες του ΟΟΣΑ, θα είναι από 43% έως 68% υψηλότερες από τις σημερινές. 2. Η νέα στεγαστική πολιτική με το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» προϋπολογισμού 1,75 δισ. Ευρώ με έμφαση στη στέγαση νέων και νέων οικογενειών με επιδοτούμενα ή άτοκα στεγαστικά δάνεια, χαμηλά ενοίκια με τη θέσπιση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής κ.ά. 3. Οι δράσεις για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, που περιλαμβάνουν: · Άδεια πατρότητας 14 ημερών, γονική άδεια και για τους δύο γονείς με τους δύο μήνες να επιδοτούνται από τη ΔΥΠΑ, το επίδομα των 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται. · Διεύρυνση των επιδοτούμενων από την ΔΥΠΑ αδειών μητρότητας από 6 σε 9 μήνες με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή. · Την επέκταση του προγράμματος επιδότησης για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ: το 2021-2022 έλαβαν voucher 30.000 περισσότερα παιδιά σε σχέση με το 2019 ενώ για το 2022-2023 ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 333 εκατ. ευρώ με περισσότερα κουπόνια να δίνονται από ποτέ · Το πρόγραμμα νταντάδες της γειτονιάς για φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, οι μονάδες παιδικής φροντίδας σε 120 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οι 50.000 νέες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και 9.000 νέες θέσεις σε ΚΔΑΠ. · Τα οικογενειακά επιδόματα τα οποία από 1,2 δις ευρώ το 2021το 2022 αυξάνονται κατά 234 εκατ. το 2022 λόγω των έκτακτων ενισχύσεων στο επίδομα παιδιού. · Την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας νηπιαγωγείων και ολοήμερων δημοτικών σχολείων, δράση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία χρηματοδοτείται κατά 50% από το Υπουργείο Εργασίας. «Οι νέοι μας έχουν απαιτήσεις από εμάς! Δεν αρκούνται στα συνθήματα και τα ευχολόγια. Περιμένουν συγκεκριμένο έργο και συγκεκριμένες δράσεις που βελτιώνουν τις ζωές τους και τις προοπτικές τους. Αυτό κάνει η κυβέρνηση! Στόχος μας είναι να δώσουμε στις νέες και τους νέους μας τις ευκαιρίες που δικαιούνται. Να τους δώσουμε τα εργαλεία με τα οποία θα μπορέσουν να πορευτούν στη ζωή. Να κρατήσουμε ζωντανή την υπόσχεση μίας καλύτερης ζωής για τους νέους», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. Ειδήσεις σήμερα: Ο Λαβρόφ απάντησε με μπλουζάκι και βερμούδα στα δημοσιεύματα για καρδιακό επεισόδιο Το PKK αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη στην έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη «Χρυσή» φοροδιαφυγή από γνωστό ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας BEST OF NETWORK 14.11.2022, 11:54 14.11.2022, 13:31 14.11.2022, 10:40 14.11.2022, 07:17 14.11.2022, 14:34 14.11.2022, 10:00

