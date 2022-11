Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Πώς οι «τρομοκράτες» χτυπούν κάθε φορά πριν… από τις εκλογές

Το PKK κατηγορεί ευθέως η κυβέρνηση Ερντογάν για την βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ισχυριζόμενη πως η βασική ύποπτη που συνελήφθη, η Σύρια Αχλάμ Αλμπασίρ, έδρασε κατόπιν εντολής της κουρδικής οργάνωσης. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται πως η γυναίκα είχε εκπαιδευτεί από Κούρδους μαχητές στην Συρία και πέρασε στην Τουρκία μέσω του Αφρίν. Ταυτόχρονα, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών ισχυρίστηκε πως αν δεν συλλαμβάνονταν, θα κατέφευγε στην Ελλάδα! Μετά την συγκρατημένη στάση που επέδειξε μονάχα για τις πρώτες ώρες της επίθεσης, η τουρκική κυβέρνηση εργαλειοποίησε την επίθεση, την οποία εντάσσει στο βασικό και γνωστό πλέον αφήγημά της: Η τρομοκρατική απειλή προέρχεται κυρίως από το PKK και ευθύνεται η Δύση που στηρίζει και εξοπλίζει το συριακό του παρακλάδι, το YPG στην Συρία. Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε πως η Τουρκία «δεν πολεμά μόνο το PKK και το FETO» (κίνημα Γκιουλέν) αλλά «και κατά των χωρών που τους εξαπέλυσαν εναντίον μας»(!) αναφέροντας εμφατικά πως «η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Γερμανία υποστηρίζουν τους τρομοκράτες του PKK/YPG»! Σε αυτό το κλίμα, σήμερα ο Σοϊλού αρνήθηκε να δεχτεί τα συλλυπητήρια της αμερικανικής πρεσβείας. «Τροφοδοτούν τις περιοχές των τρομοκρατών στο Κομπάνι, έχοντας τη νοοτροπία να διαταράξουν την ηρεμία της Τουρκίας και στέλνοντας χρήματα από τη Γερουσία τους. Πρέπει να συζητηθεί η συμμαχία μας με ένα τέτοιο κράτος. Δεν είμαστε εχθροί κανενός, ούτε έχουμε εξαπατήσει κανέναν. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε τη δύναμη να αντέξουμε την προδοσία», είπε χαρακτηριστικά. Επανέφερε εμμέσως και το γνώριμο μύθευμα για τα «στρατόπεδα του PKK στο Λαύριο», την στιγμή που η χώρα μας συλλυπήθηκε σχεδόν από την πρώτη στιγμή για την βομβιστική επίθεση. Οι τουρκικές αρχές ισχυρίζονται πως διαθέτουν ηχητικά ντοκουμέντα επικοινωνιών της Αλμπασίρ με το PKK. Το τελευταίο πάντως διέψευσε κατηγορηματικά πως ευθύνεται για το πλήγμα. Τούρκοι αξιωματούχοι σε δηλώσεις τους σε διεθνή ΜΜΕ αναφέρονται και στο ενδεχόμενο εμπλοκής του ISIS, για το οποίο μέχρι πρότινος δεν γίνονταν καμία αναφορά. Να σημειωθεί πως η επίθεση έγινε λίγο αφότου ο Τούρκος πρόεδρος «έσπασε τον πάγο» με το κουρδικό κοινοβουλευτικό κουρδικό κόμμα HDP, καθώς συναντήθηκε με στελέχη του, εν όψει του δημοψηφίσματος που προγραμματίζει για την μαντίλα. Την ίδια στιγμή, το καθεστώς Ερντογάν έχει συλλάβει δεκάδες στελέχη του κουρδικού κόμματος με την κατηγορία της «τρομοκρατίας» και το προηγούμενο διάστημα εξέταζε το ενδεχόμενο απαγόρευσης της λειτουργίας του, κάτι που απαιτούσε, ο κυβερνητικός του εταίρος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Αιματηρές επιθέσεις είχαν συνταράξει την Τουρκία προεκλογικά και το 2015. Ο αλλοτινός στενός συνεργάτης του Ερντογάν Αχμέτ Νταβούτογλου και μετέπειτα αντίπαλος και σφοδρός επικριτής του είχε καταγγείλει τον Τούρκο πρόεδρο για άμεση εμπλοκή σε αυτές! Πιο συγκεκριμένα, ως επικεφαλής του μικρού αντιπολιτευόμενου κόμματος που ίδρυσε το 2019 είχε προβεί σε λεπτομερή καταγγελία-«βόμβα». Απέδωσε ανοιχτά τις βομβιστικές επιθέσεις του 2015 σε ενορχηστρωμένη επιχείρηση παρακρατικών του καθεστώτος. Στόχος της αιματηρής εκείνης προβοκάτσιας, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ήταν η ανατροπή του δυσμενούς για το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης πολιτικού κλίματος! Σε εκείνες τις εκλογές του Ιουνίου, το κόμμα του Ερντογάν είχε χάσει την πλειοψηφία για πρώτη φορά. Το εκλογικό αποτέλεσμα τον είχε αιφνιδιάσει. Αντί να προχωρήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης, είχε μάλιστα επιλέξει ένα πολιτικό παιχνίδι καθυστερήσεων που διήρκησε μήνες. Ο Νταβούτογλου είχε τότε αναλάβει να διαπραγματευτεί με άλλα κόμματα, αλλά συμφωνία δεν επήλθε. Οι σχετικές διαβουλεύσεις είχαν θεωρηθεί προσχηματικές. Την ίδια περίοδο, το Κουρδικό όδευε προς πολιτική λύση. Οι άτυπες διαπραγματεύσεις πήγαιναν καλά, αλλά μετά τις εκλογές διακόπηκαν βιαίως με πρωτοβουλία του Ερντογάν. Η αιτία ήταν ότι οι Κούρδοι δεν είχαν ψηφίσει το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, όπως ήλπιζε ο Τούρκος πρόεδρος, με αποτέλεσμα αυτό να χάσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τότε ήταν που η Τουρκία άρχισε να πλήττεται από βομβιστικές επιθέσεις σε δεκάδες πόλεις. Η πιο αιματηρή ήταν αυτή που σημειώθηκε έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Άγκυρας, μόλις τρεις εβδομάδες πριν πραγματοποιηθούν επαναληπτικές εκλογές, το Νοέμβριο 2015. Εκεί είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες πολίτες για να πραγματοποιήσουν πορεία υπέρ της ειρήνης. Κάλεσμα για την συγκέντρωση είχαν απευθύνει πολλά συνδικάτα και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς, καθώς και το κουρδικό κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP). Σύμφωνα με το πόρισμα των αρχών, την επίθεση που είχε σκοτώσει 103 αμάχους και είχε τραυματίσει πάνω από 400, είχαν πραγματοποιήσει δύο βομβιστές-καμικάζι. Την επίμαχη εκείνη περίοδο, πολλοί διανοούμενοι και αντίπαλοι του Ερντογάν είχαν αφήσει παρόμοια υπονοούμενα για τον χρόνο και τη σκοπιμότητα του κύκλου βίας που είχε τότε ανοίξει, με σκοπό την πρόκληση φόβου στους ψηφοφόρους. Όπως και να έχει, στις εκλογές του Νοεμβρίου 2015, ο Ερντογάν απέσπασε και πάλι την πλειοψηφία, με έναν από τους πιο γνωστούς σκιτσογράφους της χώρας να δηλώνει καυστικά: «όταν χάνει αυτό το κόμμα συμβαίνουν δυσάρεστα, οπότε ας το αφήσουμε να ασκεί εξουσία»! Ειδήσεις σήμερα: Φάρμακα: Σε έλλειψη δεκάδες σκευάσματα Το Ισραήλ «δεν θα συνεργαστεί» στην έρευνα των ΗΠΑ για τον θάνατο της δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ Ο Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα: «Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω;»

