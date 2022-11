Ανέβηκαν on air οι τόνοι μεταξύ Γεωργιάδη και Σπίρτζη – «Είστε πράκτορες του Ερντογάν στην Ελλάδα» Επικίνδυνα για τα εθνικά συμφέροντα χαρακτήρισε ο υπουργός Ανάπτυξης τα στελε΄χη του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κ. Σπίρτζη να αναφέρεται και στις παρακολουθήσεις Άναψαν για άλλη μια φορά τα αίματα σε τηλεοπτικό στούντιο στο οποιό βρέθηκαν ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Σπίρτζη. Αυτή τη φορά, οι τόνοι ανέβηκαν στο στούντιο της εκπομπής «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, με τον κ. Γεωργιάδη να χαρακτηρίζει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως «πράκτορες του Ερντογάν στην Ελλάδα», με αφορμή όσα φέρεται να είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην προ ημερών συνάντησή του με τον Γάλλο πρέσβη. «Ντρέπομαι για την πράξη του Τσίπρα. Ο μόνος που χαίρεται είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είστε επικίνδυνοι για τα εθνικά συμφέροντα. Παίζετε τον πράκτορα του Ερντογάν στην Ελλάδα. Δεν τον παίζετε, είστε», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cocokq98tcz5) «Γι’ αυτό μας παρακολουθούσατε; Επειδή είμαστε πράκτορες του Ερντογάν;» απάντησε ο Χρήστος Σπίρτζης. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cocopeudxyp5) Ο κ. Γεωργιάδης ανταπάντησε άμεσα, λέγοντας: «Εσάς παρακολουθούσαν; Εμένα παρακολουθούσαν! Εσείς πήγατε στον εισαγγελέα και η λίστα που βγάλατε είχε εμένα μέσα, όχι εσάς». Ειδήσεις σήμερα:«Θέλω να δικαιώσω την ψυχούλα του παιδιού μου» λέει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς -: Εκτός ορίων ο Ερντογάν στο Αιγαίο, στη χειρότερη ένταση της 10ετίας με την Ελλάδα Πώς σώθηκε η Ελληνίδα στην Κωνσταντινούπολη – Το ωστικό κύμα σκότωσε μπροστά της μία οικογένεια BEST OF NETWORK 15.11.2022, 11:30 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 09:52 15.11.2022, 09:54 15.11.2022, 10:30

