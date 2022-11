Αναστασιάδης: Σκοτεινή η επέτειος ανακήρυξης του ψευδοκράτους Η θλιβερή επέτειος ανακήρυξης του ψευδοκράτους, συνιστά μία ακόμη υπενθύμιση των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, σημειώνει ο Κύπριος Πρόεδρος Η σκοτεινή επέτειος ανακήρυξης του ψευδοκράτους, σφυρηλατεί τη θέληση όλων των Κυπρίων πολιτών, για μία πατρίδα ενωμένη και ελεύθερη από εξαρτήσεις και ξένους στρατούς κατοχής, αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Η θλιβερή επέτειος ανακήρυξης του ψευδοκράτους, συνιστά μία ακόμη υπενθύμιση των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, σημειώνει ο Πρόεδρος. Η θλιβερή επέτειος ανακήρυξης του ψευδοκράτους, συνιστά μία ακόμη υπενθύμιση των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους αποτελεί παραβίαση κάθε έννοιας του διεθνούς δικαίου και περιφρόνηση των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) November 15, 2022 Προσθέτει ότι η ανακήρυξη του ψευδοκράτους αποτελεί παραβίαση κάθε έννοιας του διεθνούς δικαίου και περιφρόνηση των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Σήμερα, που η Τουρκία εντείνει σε όλα τα επίπεδα τις προκλητικές της ενέργειες, η σκοτεινή επέτειος ανακήρυξης του ψευδοκράτους, σφυρηλατεί τη θέληση όλων των Κυπρίων πολιτών, για μία πατρίδα ενωμένη και ελεύθερη από εξαρτήσεις και ξένους στρατούς κατοχής», καταλήγει. Ειδήσεις σήμερα:O Τραμπ ανακοινώνει την υποψηφιότητά του και… «ικετεύει» την Ιβάνκα και τον άντρα της να τον στηρίξουν! Η εργαλειοποίηση της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη και οι προεκλογικές «τακτικές» Ερντογάν Ο Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα: «Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω;» BEST OF NETWORK 15.11.2022, 12:06 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 14:10 15.11.2022, 14:12 15.11.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )