Ανδρουλάκης: Στη σωστή κατεύθυνση ο νέος νόμος για τις παρακολουθήσεις – Ζητά να έχει αναδρομική ισχύ Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο MEGA, εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα πετύχει μέχρι τις εκλογές να μάθει ο ελληνικός λαός γιατί τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ Φώφη Γιωτάκη 15.11.2022, 21:30 Ως δικαίωση του αγώνα για την πλήρη αποκάλυψη της υπόθεσης που αφορά στην παρακολούθηση του τηλεφώνου του από την ΕΥΠ «βλέπει» ο Νίκος Ανδρουλάκης την κατάθεση νομοσχεδίου από την κυβερνητική πλευρά για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μιλώντας λίγο πριν στο τηλεοπτικό δελτίο του Mega έκανε εκ νέου σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό επαναλαμβάνοντας ότι έχει την πολιτική ευθύνη για όλα όσα έχουν συμβεί και για το ότι επί μήνες απαντούσε αρνητικά σε κάθε πρόταση και προτροπή του ΠΑΣΟΚ για τις αναγκαίες θεσμικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες. Τονίζοντας ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση πολλές από τις ρυθμίσεις του νόμου που μπαίνει σε διαβούλευση, ο κ. Ανδρουλάκης έσπευσε να διαφωνήσει με την πρόβλεψη ενημέρωσης του πολιτικού προσώπου που παρακολουθείται μετά από μία τριετία. Μάλιστα απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό τον κάλεσε να έχει ο νόμος αναδρομική ισχύ, ώστε το «όλα στο φως» να συμβεί πριν από τις εκλογές. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cod3b5ee9s49) Ο ίδιος ωστόσο εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα πετύχει μέχρι τις εκλογές τη νόμιμη ενημέρωσή του, ώστε να ξέρει και ο ελληνικός λαός πριν τις κάλπες, γιατί η ΕΥΠ τον παρακολουθούσε για εθνικούς λόγους. “Εγώ δεν φοβάμαι την αλήθεια. Πρέπει άμεσα κάθε θιγόμενο πρόσωπο που αποδεικνύεται ότι δεν έχει κάνει κάτι να ενημερώνεται”, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης υπενθυμίζοντας ότι έχει καταθέσει από το καλοκαίρι μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο αλλά ουδεμία κινητικότητα καταγράφηκε από τότε μέχρι τώρα. Χθες – όπως συμπλήρωσε- κατέθεσε αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόρριψης από την ΑΑΔΑΕ τους αιτήματος για ενημέρωση, ενώ σε καθημερινή βάση από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα θέτει το ζήτημα της άρσης του απορρήτου. Σύμφωνα με την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη οι λόγοι της παρακολούθησής του συνδέονται με το ενδιαφέρον τους για τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο κ. Ανδρουλάκης απορρίπτει τα συνομωσιολογικά σενάρια που ακούγονται, ενώ όπως υπογραμμίζει δεν υιοθετεί τις “λίστες” που κυκλοφορούν, αλλά την “γραμμή” της μάχης για την αποκάλυψη της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών. Ζητεί επίσης από τον Πρόεδρο της Βουλής να δημιουργήσει το πλαίσιο για τον έλεγχο των κινητών των βουλευτών, όπως έγινε και γίνεται στο ευρωκοινοβούλιο. Επεσήμανε δε ότι έρχεται άμεσα δέσμη παρεμβάσεων νομοθετικού χαρακτήρα για το θέμα και στο ευρωκοινοβούλιο. «Εγώ είμαι εκπρόσωπος του ορθού λόγου. Όποιος από αυτούς που συμπεριλαμβάνονται στις διάφορες “λίστες” έχει κάποια πληροφορία τον προτρέπω να απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη», λέει ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος ερωτηθείς για το αν η υπόθεση των υποκλοπών έβαλε «ταφόπλακα» σε πιθανά μετεκλογικά σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ απάντησε ότι η δική του αγωνία είναι να μην ισχύσουν μετεκλογικά τα δύο κακά σενάρια που αφορούν την επανάληψη του μοντέλου διακυβέρνησης της ΝΔ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ που απέτυχε. «Με ισχυρό ΠΑΣΟΚ την πρώτη Κυριακή θα πάρω την πρωτοβουλία για σταθερότητα και προοπτική της χώρας». Ειδήσεις σήμερα: Στην εντατική σε νοσοκομείο της Κύπρου ο Ηλίας Μαμαλάκης «Πριν σβήσουν τα φώτα»: Η ιστορική ομιλία του Κώστα Λαλιώτη για την εξέγερση του Πολυτεχνείου O Ποτσέκο πανηγύρισε με το εσώρουχο την πρόκριση της Ιταλίας στο Μουντομπάσκετ – Δείτε βίντεο Φώφη Γιωτάκη 15.11.2022, 21:30 BEST OF NETWORK 15.11.2022, 18:14 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 14:10 15.11.2022, 14:12 15.11.2022, 15:30

