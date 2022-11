Γιάννης Οικονόμου για παρακολουθήσεις: Καμία ελληνική αρχή ασφαλείας δεν διαθέτει παράνομα λογισμικά

Κατηγορηματικός για άλλη μια φορά ότι καμία ελληνική αρχή ασφαλείας δεν διαθέτει παράνομο λογισμικό για παρακολουθήσεις εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης (15/11) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ο οποίος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αυτό που ζητά από την δικαιοσύνη είναι να μην μείνει καμία σκιά για την υπόθεση αυτή. «Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι καμία ελληνική αρχή ασφαλείας δεν τα διαθέτει και δεν τα χρησιμοποίησε ποτέ. Η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος δεν είχε καμία συναλλαγή με εταιρείες που παράγουν, εμπορεύονται και διακινούν αυτά τα λογισμικά. Η ΕΥΠ ούτε άμεσα ούτε έμμεσα έχει κάνει χρήση αυτού του λογισμικού» είπε αρχικά στο MEGA ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Υπήρχαν συγκεκριμένοι περιορισμοί στο τι μπορεί να πει κανείς δημόσια σε σχέση με το πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών ασφαλείας. Η κυβέρνηση λέει ότι η υπόθεση αυτή, η οποία επιχειρείται από κάποιους να αποτελέσει μονοθεματική ατζέντα στο δημόσιο διάλογο, οφείλει να διερευνηθεί σε όλο της το βάθος από την ελληνική δικαιοσύνη» συμπλήρωσε. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cocmf8cs1ehl) Όπως σημείωσε η υπόθεση των παρακολουθήσεων πλήττει διπλά την κυβέρνηση καθώς από τη μία δημιουργούνται σκιές, από την άλλη «τα ονόματα που έχουν έρθει στην επιφάνεια – εάν ευσταθούν οι λίστες – δείχνουν ένα πυρήνα ανθρώπων στο πολύ στενό περιβάλλον του πρωθυπουργού. Η κριτική που γίνεται ένα μία κριτική που πρέπει να λάβει το εξής υπόψη της: ποια χώρα έχει βρει άκρη σχετικά με τα κακόβουλα λογισμικά;». «Μα τι να φοβηθεί ο πρωθυπουργός; Που βγήκε από την πρώτη στιγμή και είπε τα πράγματα με το όνομά τους, πήρε αποφάσεις, απέδωσε ευθύνες, απομάκρυνε άτομα. Θεσμικά αντιμετώπισε το ζήτημα. Διαπιστώθηκαν λάθη, θεσμικές αδυναμίες που έχρηζαν διόρθωσης. Έτσι έδρασε ο πρωθυπουργός, αποδίδοντας ευθύνες εκεί που έπρεπε και με θεσμικές παρεμβάσεις» κατέληξε για το θέμα των παρακολουθήσεων ο Γιάννης Οικονόμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε και τις δηλώσεις Σοϊλού που επιχείρησε να μπλέξει την Ελλάδα στην υπόθεση της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη χαρακτήριζοντάς τες ανυπόστατες και παράλογες. «Η Ελλάδα είναι μία χώρα που αντιτίθεται στις τρομοκρατικές ενέργειες, όπου κι αν συμβαίνουν στον κόσμο, όπως αντιτίθεται σε κάθε λογική που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές Δίκαιο. Στο συγκεκριμένο περιστατικό από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε τη συμπαράστασή μας, καταδικάσαμε το περιστατικό και ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπητήριά του» είπε ο Γιάννης Οικονόμου. Ειδήσεις σήμερα: Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Πώς οι «τρομοκράτες» χτυπούν κάθε φορά πριν… από τις εκλογές Βόλος: Πατέρας απειλούσε να σκοτώσει την 14χρονη κόρη του – «Θα σε γονατίσω, δεν θα ζήσεις» Φωτογραφίες: Η 64χρονη Μαντόνα ποζάρει τόπλες και ενοχλεί τους followers της

