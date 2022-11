Θεανώ Φωτίου για παρακολουθήσεις: Συνδέεται ευθέως με τα 72 δισ. ευρώ του ταμείου Ανάκαμψης Πώς απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης – «Μας είπατε ότι δεν είναι ευχαριστημένοι γιατί εμείς δίνουμε τα χρήματα στον κόσμο -και καλά κάνουμε» Έντονο διάλογο είχαν στην Βουλή ο Άδωνις Γεωργιάδης με την Θεανώ Φωτίου όταν η βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η υπόθεση των παρακολουθήσεων υποκινείται από μεγαλοεπιχειρηματίες που δεν είναι ικανοποιημένοι με την κατανομή των 72 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. «Διασπαθίσετε σε ημέτερους το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι’ αυτό το ταμείο γίνονται όσα παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες από επιχειρηματίες που προφανώς δεν έμειναν ευχαριστημένοι από όσα κάνατε. Το θέμα των υποκλοπών συνδέεται ευθέως με τα 72 δις ευρώ των ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Φωτίου. Η ⁦@TheanoFotiou⁩ στην Βουλή πριν λίγο ευθέως είπε ότι οι επιχειρηματίες που δεν είναι ευχαριστημένοι από την Κυβέρνηση ως προς τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης βγάζουν τις υποκλοπές για να ρίξουν την Κυβέρνηση! Τα σχόλια δικά σας…. pic.twitter.com/NZJCamIx6p— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 15, 2022 Από την πλευρά του ο υπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης απάντησε ευχαριστώντας την βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την διαπίστωσή της σημειώνοντας πως «μας είπατε κα Φωτίου πως επιχειρηματίες που δεν είναι ευχαριστημένοι από τον τρόπο που μοιράσαμε τα χρήματα, βγάζουν τα θέματα για τις παρακολουθήσεις. Μόλις ακυρώσατε την προπαγάνδα ότι εμείς δίνουμε χρήματα σε μεγάλους επιχειρηματίες. Μας είπατε ότι δεν είναι ευχαριστημένοι γιατί εμείς δίνουμε τα χρήματα στον κόσμο – και καλά κάνουμε – . Δια στόματος βουλευτού και πρώην υπουργού ΣΥΡΙΖΑ κλείνουν και τα δύο θέματα: και των υποκλοπών και των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μοιράσαμε τα χρήματα όχι όπως θέλουν οι επιχειρηματίες γι αυτό και μας χτυπούν. Έχετε δίκιο . Οι μεγάλοι επιχειρηματίες δεν είναι ευχαριστημένοι γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ικανοποιεί τις επιθυμίες τους». Και η αντίδραση μου στην Βουλή μετά την αποκάλυψη της ⁦@TheanoFotiou⁩ ότι οι μεγάλοι επιχειρηματίες πάνε να μας ρίξουν διότι δεν είναι ευχαριστημένοι για τα χρήματα! Την Ευχαριστώ πολύ για την ομολογία της pic.twitter.com/o9aTBkA3CZ— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 15, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Κατάρ 2022 – To υπερθέαμα των 200 δισ. δολαρίων σε γήπεδα από το μέλλον Χάρβεϊ Γουάινστιν: Θύμα του περιγράφει τον βιασμό της – «Το μόριο του ήταν σαν ψάρι» Συνελήφθη ο «δράκος» του Αμαρουσίου – Μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική BEST OF NETWORK 15.11.2022, 12:06 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 14:10 15.11.2022, 14:12 15.11.2022, 13:24

