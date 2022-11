Θεοδωρικάκος: Aδιάντροποι είναι όποιοι εργαλειοποιούν δυστυχισμένους ανθρώπους με βάρβαρο τρόπο Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε σε ειρωνικό ποστάρισμα του υφυπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας για την προστασία των ελληνικών συνόρων Σκληρή απάντηση στον Τούρκο υφυπουργό Εσωτερικών, ο οποίος νωρίτερα κατηγόρησε την Ελλάδα για την υπόθαλψη τρομοκρατών, έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. Με ανάρτησή του στα social media, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε: «Αδιάντροποι είναι όποιοι εργαλειοποιούν δυστυχισμένους ανθρώπους, τους παράνομους μετανάστες, με βάρβαρο τρόπο και όσοι δηλητηριάζουν τις σχέσεις των δύο λαών μας. Η Ελλάδα από θέση αρχών είναι ενάντια σε κάθε μορφή τρομοκρατίας και αυτό το γνωρίζει όλη η ανθρωπότητα. Οι ύβρεις και οι συκοφαντίες των εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας πέφτουν στο κενό». Το ειρωνικό σχόλιο του Τούρκου υφυπουργού Ισμαήλ Τσατακλί, το οποίο προκάλεσε την αντίδραση Θεοδωρικάκου, ήταν το ακόλουθο: «Είναι σαφές ότι προστατεύετε τα σύνορα… από το Στρατόπεδο Λαυρίου του PKK. Είναι σαφές ότι προστατεύετε τα σύνορα… από τα μέλη της FETO που δέχεστε (!) Εσείς σκοτώνετε αθώους, ανοίγετε αγκαλιές στους τρομοκράτες!» Ειδήσεις σήμερα:«Έχασε πολύ αίμα στην έκρηξη, ζει από θαύμα», λέει η μητέρα της Ελληνίδας στην Κωνσταντινούπολη Θανατηφόρο τροχαίο στο Περιστέρι – Φορτηγό παρέσυρε 29χρονο και τον σκότωσε «Θέλω να δικαιώσω την ψυχούλα του παιδιού μου» λέει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς BEST OF NETWORK 15.11.2022, 12:06 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 14:10 15.11.2022, 14:12 15.11.2022, 10:30

