Κυπριακό: «Λύση στην Κύπρο μόνο με δυο κράτη» λέει ο πρόεδρος της τουρκικής βουλής Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν αποδέχθηκαν τις προτάσεις της Τουρκίας για συνεργασία και λύση και υπομόνευσαν τη σταθερότητα και τη συνεργασία, είπε ο Μουσταφά Σέντοπ Μανώλης Καλατζής 15.11.2022, 11:09 «Η λύση στην Κύπρο είναι δυνατή μόνο με δύο ισότιμα και κυρίαρχα κράτη. Δεν θα παρεκκλίνουμε από αυτό το μονοπάτι», δήλωσε στα κατεχόμενα ο Πρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, Μουσταφά Σέντοπ. Ο Σέντοπ είπε ότι «η Κύπρος είναι μια πληγή και για εμάς», ενώ πρόσθεσε ότι «ο δρόμος προς την ανακήρυξη» του ψευδοκράτους «ήταν δύσκολος». Ο τουρκοκυπριακός «λαός», είπε, «αγωνίζεται για ισότητα και δικαιοσύνη για περισσότερο από μισό αιώνα» και ισχυρίστηκε ότι «η Τουρκία έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την ειρήνη και την ηρεμία στο νησί και στην Ανατολική Μεσόγειο». Ισχυριζόμενος ακόμη ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν αποδέχθηκαν τις προτάσεις της Τουρκίας για συνεργασία και λύση και υπομόνευσαν τη σταθερότητα και τη συνεργασία, ο κ. Σέντοπ ανέφερε ότι ο τουρκικός «λαός» δεν αποδέχθηκε ποτέ και δεν πρόκειται να αποδεχθεί «τη μετατροπή της τουρκοκυπριακής κοινότητας σε μειονότητα, την παραίτηση της από τα δικαιώματα της ή επιβολή της ελληνοκυπριακής κυριαρχίας επί των Τουρκοκυπρίων». Ο κ. Σέντοπ ανέφερε επίσης ότι «έχει καταστεί σαφές ότι μια λύση στην Κύπρο είναι δυνατή μόνο με δύο ισότιμα και κυρίαρχα κράτη. Δεν θα παρεκκλίνουμε από αυτό το μονοπάτι. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να γίνει μειονότητα ο τουρκοκυπριακός λαός, που είναι το κύριο στοιχείο του νησιού. Θα κάνουμε όλο τον κόσμο να αναγνωρίσει ότι ο τουρκοκυπριακός λαός είναι εξίσου κυρίαρχος και ίσος με τους Ελληνοκύπριους». Είπε ακόμα πως «όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο Πρόεδρός μας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες, για εμάς δεν υπάρχει βόρεια Κύπρος ή νότια Κύπρος, υπάρχουν μόνο ανεξάρτητα, ισότιμα και κυρίαρχα κράτη». Αναφερόμενος στην ένταξη των κατεχομένων στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών με την ιδιότητα του παρατηρητή, ο κ. Σέντοπ ισχυρίστηκε ότι «η συμμετοχή σε έναν διεθνή οργανισμό με τη συνταγματική ονομασία είναι ένα ορόσημο». Ο κ. Σέντοπ βρίσκεται στα κατεχόμενα στα πλαίσια των «εορτασμών» για την ίδρυση του ψευδοκράτους. Ειδήσεις σήμερα:O Τραμπ ανακοινώνει την υποψηφιότητά του και… «ικετεύει» την Ιβάνκα και τον άντρα της να τον στηρίξουν! Η εργαλειοποίηση της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη και οι προεκλογικές «τακτικές» Ερντογάν Ο Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα: «Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω;» Μανώλης Καλατζής 15.11.2022, 11:09 BEST OF NETWORK 15.11.2022, 18:14 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 14:10 15.11.2022, 14:12 15.11.2022, 15:30

