Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα διλήμματα για τις εκλογές και η εξόρμηση στην κοινωνία

Η πρώτη εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη ενώπιον εσωκομματικού ακροατηρίου μετά την έναρξη της δεύτερης φάσης της υπόθεσης των παρακολουθήσεων είχε αναπόδραστα ενδιαφέρον. Και για όσα θα έλεγε ο πρωθυπουργός, αλλά και για όσα θα λέγονταν στα πηγαδάκια της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης, συνεπώς, επέλεξε το κομματικό βήμα για να περάσει στην αντεπίθεση. Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ότι ο ίδιος διαθέτει λαϊκή νομιμοποίηση, από την οποία απορρέει και η πολιτική ισχύς της ΝΔ. «Είμαι εκλεγμένος από τον λαό και σε αυτόν τελικά λογοδοτώ» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός διαβλέποντας μια προσπάθεια φθοράς της κυβέρνησης μέσω ενός πλήγματος που δεν κατέστη εφικτό πριν τις εκλογές του 2019, με την υπόθεση Novartis. Το κεντρικό δίλημμα είναι σαφές: θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Είμαι σίγουρος πως οι Έλληνες στις επόμενες εκλογές θα απαντήσουν με μια ψήφο και με τρεις λέξεις: Σταθερότητα, Συνέχεια και Συνέπεια.Posted by Kyriakos Mitsotakis on Monday, November 14, 2022 «Σφάξιμο»…χωρίς βαμβάκι στον Τσίπρα Είναι, πάντως, προφανές ότι η απάντηση του κ. Μητσοτάκη να εκπέμψει σε υψηλά ντεσιμπέλ προοιωνίζεται μια προεκλογική περίοδο με μεγάλη ένταση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε χθες ότι δεν θα κάτσει…με σταυρωμένα χέρια απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο επιφύλαξε σκληρή γλώσσα και χοντρά καρφιά. Σε μια περίπτωση, μάλιστα, κλιμάκωσε ιδιαίτερα τη ρητορική του, φωτογραφίζοντας σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα με εμπόρους όπλων, με φόντο την απαίτηση του κ. Τσίπρα για επαναδιαπραγμάτευση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας. «Θα ανατινάξει δηλαδή μια εθνική επιτυχία που έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και ενόχλησε μόνο δύο κέντρα: την Τουρκία και τους εμπόρους όπλων, που ασφαλώς δεν είχαν θέση σε μία διακρατική συνεργασία», είπε σε υψηλούς τόνους ο πρωθυπουργός, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των γαλάζιων στελεχών, κάποια εκ των οποίων μάλιστα ξέσπασαν και με…επιφωνήματα μετά τη σχετική αναφορά. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, εμφάνισε τον ΣΥΡΙΖΑ ως βασικό ενορχηστρωτή της υπόθεσης των παρακολουθήσεων. «Δεν πρόκειται για παράταξη, αλλά για ένα συνονθύλευμα που τρέφεται από τη μιζέρια και που ευδοκιμεί στον βούρκο της πολιτικής», είπε ο πρωθυπουργός. Παράλληλα, άφησε και αιχμές για τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με ιδιωτικά συμφέροντα, μετά την έμμεση παραδοχή του κ. Τσίπρα στη συνέντευξη του στο STAR για λειτουργία του κακόβουλου λογισμικού Pegasus επί ημερών του στη χώρα μας και την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα που προωθήθηκε πριν τις εκλογές του 2019 και περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τη μετατροπή του αδικήματος για την εμπορία και τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης από κακούργημα σε πλημμέλημα. «Γιατί; Γιατί; Ποιους ήθελε να προστατεύσει ετεροχρονισμένα; Και σε ποιους άνοιγε το δρόμο για να συνεχίσουν τη δράση τους;», διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός. Τα γαλάζια «πηγαδάκια» Το θέμα των υποκλοπών, πάντως, κυριάρχησε στις συζητήσεις δημοσιογράφων με υπουργούς και βουλευτές, αλλά και των γαλάζιων στελεχών. «Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα», έλεγε γαλάζιο στέλεχος, ενώ πρωθυπουργικός συνεργάτης εμφανιζόταν πιο αισιόδοξος για την έκβαση της υπόθεσης. «Δεν είναι καθόλου ευχάριστο το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται», παραδεχόταν πολύπειρο κοινοβουλευτικό στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος. Σε καμία συζήτηση, όμως, δεν υπήρξε η αίσθηση της γκρίνιας, ούτε κάποιο από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής που έλαβαν το λόγο ανέφερε κάτι με αρνητική χροιά επί του θέματος. Αντιθέτως, το μάλλον νωχελικό γαλάζιο ακροατήριο συνήγειρε μόνο ο βουλευτής του Νοτίου Τομέα της Β’ Αθηνών Βασίλης Σπανάκης, ο οποίος με βροντώδη φωνή ανέφερε ότι «πρέπει να μπει στοπ στη λάσπη και στην κινδυνολογία», αποσπώντας ίσως το θερμότερο χειροκρότημα και τις χειραψίες συναδέλφων του βουλευτών. «Τελευταίο τους χαρτί η λάσπη και οι συκοφαντίες στο θέμα των υποκλοπών. Ποτέ στη Δικαιοσύνη, ποτέ με στοιχεία, ποτέ με αποδείξεις. Δεν θα τους περάσει γιατί κάνουν επανειλημμένα ένα τεράστιο λάθος. Λογαριάζουν χωρίς τον ελληνικό λαό», διεμήνυσε με τη σειρά του ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης. Και τώρα…εκλογές Το επιμύθιο της συνεδρίασης, πάντως, ήταν ότι η ΝΔ είναι έτοιμη για τις κάλπες, με τον κ. Μητσοτάκη να οριοθετεί εκ νέου τα πολιτικά διλήμματα στο ερώτημα «θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω» και στη σύγκριση «Μητσοτάκης επικεφαλής κυβέρνησης ΝΔ ή Τσίπρας επικεφαλής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ». «Με αφετηρία τη σημερινή συνεδρίαση, ανοίγουμε την εξόρμησή μας στην κοινωνία», είπε ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας το μήνυμα στα στελέχη του κόμματος. Ο ίδιος, πάντως, απέφυγε να κάνει πιο συγκεκριμένη αναφορά στον χρόνο των εκλογών, πέραν της αναφοράς στο 2023. Αυτό, συνδυαστικά με την αναφορά που έκανε στο τέλος της συνεδρίασης, όταν έκλεισαν οι κάμερες, ότι «για εμένα η προεκλογική περίοδος για τις εκλογες του 2023 ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου του 2019», εξελήφθη, όχι απλά ως διακήρυξη ετοιμότητας, αλλά και ως ένα παράθυρο για κάλπες προς τις αρχές του νέου έτους, όπως εισηγούνται αρκετοί πρωθυπουργικοί συνεργάτες και κεντρικά κομματικά στελέχη. Ο κ. Μητσοτάκης ως τώρα δεν έχει προσχωρήσει σε αυτή την άποψη, οι οριστικές αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών, όμως, δεν έχουν ληφθεί. Ειδήσεις σήμερα: «Έγκλημα πάθους» στο Αϊντάχο: Νεκροί βρέθηκαν τέσσερις φοιτητές σε σπίτι έξω από την πανεπιστημιούπολη GNTM5: Το μάθημα pole dancing και η σέξι δοκιμασία στο ντους που… έστειλε σπίτι του ένα μοντέλο – Δείτε βίντεο Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της μετά τη διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )