Μαντζουράνης για παρακολουθήσεις: Υπάρχει αδυναμία κτήσης ή ανάκτησης των αποδείξεων Το μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποδείξεις, η «άκρη θα βγει» μέσα από μαρτυρίες – Δείτε βίντεο Στην υπόθεση των παρακολουθήσεων αναφέρθηκε σε συνέντευξή του, το μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και γνωστός δικηγόρος, Γιάννης Μαντζουράνης. Μιλώντας στο δημοσιογράφο Πάρι Καρβουνόπουλο, προχωρά σε μια σημαντική διαπίστωση, παραδεχόμενος ότι στη συγκριμένη υπόθεση, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου «πώς θα βγει άκρη», λέει συγκεκριμένα: «Αυτό θα μπορέσει να γίνει με μαρτυρίες πια». Ο Γιάννης Μαντζουράνης αναφέρει: «Τα γραφεία έκλεισαν. Μεταφέρθηκαν. Ο λογιστής άλλαξε και τα μηχανήματα όδευσαν αρχικά προς κάποια οικία, στα υπόγεια κάποιας κατοικίας στο Ψυχικό και μετά προς άγνωστων κατεύθυνση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι υπάρχει αδυναμία κτήσης ή ανάκτησης των αποδείξεων, οι οποίες είτε έχουν εξαφανιστεί, με την έννοια είτε έχουν καταστραφεί, είτε έχουν φυλαχτεί σε κάποιο ντουλάπι καλοκλειδωμένες, ώστε να χρησιμοποιηθούν ή να απειλείται ότι θα χρησιμοποιηθούν προς τους κατάλληλους αποδέκτες».Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο κ. Μαντζουράνης επανέρχεται στο θέμα των αποδείξεων και των προστατευόμενων μαρτύρων αναφέροντας πως δεν βλέπει μεγάλες δυνατότητες αποδεικτικών στοιχείων παρά μόνο αν υπάρξουν προστατευόμενοι μάρτυρες. «Αρα υπάρχει πλέον μια νομική ασπίδα προστασίας αυτών των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος ή προστατευόμενων μαρτύρων, όπως λέγονται, οι οποίοι, αν θελήσουν και αν προχωρήσει η έρευνα, θα έχουν την κατάλληλη προστασία. Δεν βλέπω μεγάλες δυνατότητες άλλων αποδεικτικών στοιχείων, εκτός μόνο των στοιχείων που τηρούν οι πάροχοι, όπου όταν γίνονται οι επισυνδέσεις, οι πάροχοι πρέπει να κρατάνε στοιχεία για ένα χρονικό διάστημα», λέει χαρακτηριστικά Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη: Ειδήσεις σήμερα:O Τραμπ ανακοινώνει την υποψηφιότητά του και… «ικετεύει» την Ιβάνκα και τον άντρα της να τον στηρίξουν! Η εργαλειοποίηση της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη και οι προεκλογικές «τακτικές» Ερντογάν Ο Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα: «Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω;» BEST OF NETWORK 15.11.2022, 12:06 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 14:10 15.11.2022, 14:12 15.11.2022, 15:30

