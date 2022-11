Μηταράκης: Έχουν μείνει λίγες ΜΚΟ στην Ελλάδα – Συνεχίζουμε να φυλάμε τα σύνορά μας

Στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, εμφανίστηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, ο οποίος τοποθετήθηκε για το θέμα των παρακολουθήσεων, απαντώτας στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παράλληλα κάλεσε την Κουμουνδούρου και τον Αλέξη Τσίπρα να δώσουν εξηγήσεις σε καίρια ερωτήματα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά πως ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει μαζί με την Τουρκία πολέμιος της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί η χώρα, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς και θα συνεχίσει να φυλάει τα σύνορα της πατρίδας μας. Ο κ. Μηταράκης, παράλληλα, υπογράμμισε πως η μεταναστευτική πολιτική της χώρας είναι αποτελεσματική και θα συνεχίσει να είναι, παρά τις «φωνές» του ΣΥΡΙΖΑ για ανοιχτά σύνορα «Ζούμε σε μια διττή πραγματικότητα. Υπάρχει ο έξω κόσμος, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα ελληνοτουρκικά, η ενεργειακή κρίση. Αυτά απασχολούν τον κόσμο και αυτά είναι τα μεγάλα διλήμματα των εκλογών του 2023 που θα γίνουν στην ώρα τους. Για το θέμα της ακρίβειας, η κυβέρνηση διαρκώς στηρίζει την πραγματική οικονομία», ανέφερε αρχικά ο κύριος Μηταράκης. Για το θέμα των παρακολουθήσεων, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σχολίασε: «Στο θέμα των παρακολουθήσεων κάποιοι προσπαθούν να στήσουν σκηνικό Novartis. Είναι πρωτόγνωρο να προσπαθεί να αποδείξει η Νέα Δημοκρατία πως δεν φταίει. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε πριν τις εκλογές να υποβιβάσει από κακούργημα σε πλημμέλημα το αδίκημα. Οι κινήσεις της αντιπολίτευσης δείχνουν τον παραλογισμό στην υπόθεση. Ο Μητσοτάκης δεν τα δέχεται όλα αυτά. Ένα τηλέφωνο παρακολουθείται από οποιαδήποτε χώρα. Δεν υπάρχει θέμα παρακολούθησης από την κυβέρνηση με παράνομο λογισμικό. Η κυβέρνηση δεν παρακολουθεί τον εαυτό της. Πως γίνεται να έχει η αντιπολίτευση στοιχεία για την κυβέρνηση πως παρακολουθεί τον εαυτό της. Ο πρωθυπουργός παίρνει την ευθύνη όταν δεν λειτουργεί κάτι. Επαναφέραμε τον δεύτερο εισαγγελέα που είχε καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cocu10fj89pl) Για τα «γραμμάτια» που ξεπληρώνει ο Αλέξης Τσίπρας, όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση της πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ: «Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Γιατί παρεμβαίνει στο θέμα μιας αμυντικής συμφωνίας και ζητάει να μπουν μεσάζοντες; Γιατί υπήρχαν συστήματα παρακολουθήσεων, γιατί παρακολουθούσε δικό του Υπουργό; Ο ΣΥΡΙΖΑ εργαλειοποιεί ένα θέμα το οποίο, κατά αυτόν, είναι πλημμέλημα». Ο κύριος Μηταράκης συνέχισε, αναφέροντας: «Τον Έλληνα πολίτη ενδιαφέρει η ακρίβεια, η οικονομία, η μείωση της ανεργίας, η ποιότητα της Παιδείας, τα εθνικά, ειδικά με την ρητορική έντασης από την Τουρκία. Παρά την πίεση στο μεταναστευτικό, θα έχουμε τις δεύτερες χαμηλότερες ροές. Και ποιον βρίσκουμε πάλι απέναντι μας; Τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πιέζει να επανέλθει η πολιτική ανοιχτών συνόρων. Φυλάσσουμε τα σύνορά μας και δεν θα κάνουμε το χατίρι στον ΣΥΡΙΖΑ». Σχετικά με τις ΜΚΟ που υπάρχουν στη χώρα μας: «Υπάρχουν λίγες ΜΚΟ που έχουν μπει στο Μητρώο. Η πλειοψηφία που λειτουργούσαν το διάστημα 2015-2019, έχουν φύγει μόνες τους. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός ΜΚΟ, στη Λέσβο και στην Κω, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με ποινικές δικογραφίες για παράνομη διευκόλυνση εισόδου αλλοδαπών στην ελληνική Eπικράτεια». Τέλος, για τις μεταναστευτικές ροές, ο κ. Μηταράκης, σημείωσε: «Κάθε βάρκα που φεύγει από την Τουρκία θέτει ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο. Άνθρωποι χωρίς γνώση ναυσιπλοΐας μπαίνουν χωρίς σωσίβια σε βάρκες. Οι Τούρκοι έχουν αλλάξει το μοντέλο τους και χρησιμοποιούν μεγαλύτερα πλοία. Το 80% των ροών πάει απευθείας στην Ιταλία, η οποία δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Η κρίση δεν αφορά την Ελλάδα, ειδικά σε ό,τι έγινε την περίοδο 2015-2019». Ειδήσεις σήμερα: Κατάρ 2022 – To υπερθέαμα των 200 δισ. δολαρίων σε γήπεδα από το μέλλον Χάρβεϊ Γουάινστιν: Θύμα του περιγράφει τον βιασμό της – «Το μόριο του ήταν σαν ψάρι» Συνελήφθη ο «δράκος» του Αμαρουσίου – Μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική

