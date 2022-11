Μητσοτάκης σε 70 ξένους επενδυτές: Στη δεύτερη θητεία μας θα κάνουμε ακόμα περισσότερες μεταρρυθμίσεις «Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, είμαι αυστηρός με την ομάδα μου, η Ελλάδα του 2022 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα της κρίσης» – Η αντιπολίτευση δεν έμαθε τίποτα από το 2015, ανέφερε ο πρωθυπουργός «Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα και ότι η Ελλάδα του 2022, μπαίνοντας στο 2023, δεν συγκρίνεται με την Ελλάδα της κρίσης. Και αυτό ήταν σημαντικό για εμάς, να αλλάξουμε δηλαδή, την αντίληψη για τη χώρα», σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάλογο που είχε με τον Συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου AXIA Ventures Group, Γιώργο Λινάτσα. Σε μια συζήτηση που αφορούσε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από περισσότερα από 70 διεθνή επενδυτικά σχήματα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «η Ελλάδα πλέον θεωρείται από πολλούς ως πυλώνας σταθερότητας και σημαντικών επενδυτικών ευκαιριών, σε μια εποχή που άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Και πιστεύω ότι ήμασταν καλοί στο να αξιοποιήσουμε τα συστημικά συγκριτικά μας πλεονεκτήματα». «Είμαστε ήδη στον τέταρτο χρόνο της διακυβέρνησής μας. Θα έχουμε εκλογές το 2023, έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Αν μη τι άλλο, έχουμε μάθει και από τα λάθη μας. Και είμαι πολύ αυστηρός με την ομάδα μου και τους υπουργούς μου, να κοιτάμε πάντα τι κάνουμε καλά, να κοιτάμε τι δεν έχουμε κάνει καλά. Επομένως, πιστεύω ότι στη δεύτερη θητεία μας θα εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Και αν μη τι άλλο, η διάθεσή μας για μεταρρυθμίσεις είναι πολύ μεγαλύτερη τώρα» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, «έχουμε επίσης πολύ καλύτερη αντίληψη των προτεραιοτήτων που θέλουμε να διαχειριστούμε, αλλά γενικά το ζήτημα είναι να παραμείνουμε στον ίδιο δρόμο. Πάντα υποστήριζα ότι η Ελλάδα χρειάζεται δύο πλήρεις θητείες μιας κυβέρνησης για να την βάλει πραγματικά σε διαφορετική αναπτυξιακή τροχιά. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς. Αλλά υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να γίνουν. Πιστεύω ότι εάν μια κυβέρνηση παραμένει στην εξουσία για δύο θητείες, τότε είναι πολύ δύσκολο να αναιρέσει κανείς την πρόοδο που θα έχει πετύχει». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση για αυτόν το χειμώνα την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά όπως είπε «θεωρώ ότι έχουμε ακόμα κάποια εργαλεία που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει πλήρως. Υπάρχουν πολλά χρήματα που θα εισρεύσουν, ειδικά στην Ελλάδα, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) που θα βοηθήσουν να μετριαστεί το πλήγμα και να αποφύγουμε την ύφεση το 2023. Αν μη τι άλλο, πιστεύω ότι η ελληνική οικονομία θα ξεπεράσει σημαντικά, σε επιδόσεις, την οικονομία της Ευρωζώνης το 2023, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα καινοτομήσουμε σε πρωτοβουλίες δημόσιας πολιτικής ώστε να εξασφαλίσουμε χρήματα για τη στήριξη ευάλωτων επιχειρήσεων και νοικοκυριών». Παράλληλα σημείωσε πως «ξεκινήσαμε τις ερευνητικές δραστηριότητες μετά από δέκα χρόνια σχετικών συζητήσεων, στα νοτιοδυτικά της Κρήτης και στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρχουν σημαντικά ευρήματα φυσικού αερίου. Το κάνουμε από κοινού με την ExxonMobil, την HELLENiQ Energy (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια). Πρέπει να γνωρίζουμε εάν υπάρχει κάτι που αξίζει να εξερευνήσουμε. Και νομίζω ότι θα έχουμε αποτελέσματα πολύ, πολύ σύντομα». «Πιστεύω πως είμαστε σε καλή θέση από πλευράς συμμαχιών. Δεν έχουμε μόνο στρατηγική συμμαχία με ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ισχυρή στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία. Έχουμε και μια πολύ ισχυρή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σχέση μας με τις ΗΠΑ είναι καλύτερη από ποτέ», ανέφερε. Ερωτηθείς για το διακύβευμα των επικείμενων εθνικών εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Πιστεύω πως είμαστε μια καλή κυβέρνηση. Ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Έχουμε κάνει λάθη αλλά ήμασταν ειλικρινείς καθώς τα παραδεχτήκαμε και προσπαθήσαμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες ως προς αυτά. Η αντιπολίτευση δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αν δει κανείς τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα σήμερα, λέει ακριβώς τα ίδια με αυτά που έλεγε το 2015. Είναι συγκλονιστικό ότι δεν έχουν μάθει τίποτα από την ήττα τους και ότι εξακολουθούν να συμπεριφέρονται με τον ίδιο αλαζονικό τρόπο. Είχαμε για τέσσερα χρόνια τον Τσίπρα και τώρα έχουμε τέσσερα χρόνια δικής μας διακυβέρνησης. Πιστεύω πως η σύγκριση είναι πολύ ξεκάθαρη. Ο κόσμος ανησυχεί για την οικονομία και ανησυχεί επίσης πολύ για τη γεωπολιτική. Θέλουν να έχουν τη σιγουριά ότι μπορούν να κοιμούνται τα βράδια χωρίς να ανησυχούν για την κατεύθυνση της χώρας». Σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως στόχος του θα ήταν τα επόμενα πέντε χρόνια η τεχνολογία να αποτελεί το 10% του ΑΕΠ της χώρας. «Αυτό που συνέβη όσον αφορά την ψηφιακή επανάσταση στην Ελλάδα είναι, νομίζω, με όλα τα αντικειμενικά κριτήρια, εντυπωσιακό. Πρώτα απ’ όλα, όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και του κράτους, ήταν ένας πλήρης μετασχηματισμός. Ο ιστότοπός μας gov.gr άλλαξε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι πολίτες αλληλεπιδρούν με το κράτος. Και νομίζω ότι αυτό, ήταν πραγματικά μια ευκαιρία για εμάς να ξεπεράσουμε άλλες χώρες. Αν κοιτάξετε το πρόγραμμα εμβολιασμού μας, ήταν εξ ολοκλήρου ψηφιακό. Το ψηφιακό πιστοποιητικό της Ε.Ε. ήταν δική μας ιδέα. Έτσι, είμαστε πραγματικά πρωτοπόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά διάφορες πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από τρία χρόνια. Αλλά αν επίσης κοιτάξετε το οικοσύστημα τεχνολογίας, αυτό πραγματικά ανθεί στην Ελλάδα. Πολλές ενδιαφέρουσες εταιρείες κάνουν συναρπαστικά πράγματα. Πολλές ξένες επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς, από την ανάλυση δεδομένων μέχρι τα κέντρα μεγάλων δεδομένων. Όλες οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας είναι παρούσες στην Ελλάδα και επενδύουν ενεργά στη χώρα», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

