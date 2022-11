Μπάιντεν σε Ερντογάν: Θα συνεχίσω να στηρίζω τον εκσυγχρονισμό των τουρκικών F-16

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν θέματα διμερών σχέσεων, ανάμεσά τους θέματα εμπορίου και ασφαλείας, στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου κορυφής της G20, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία. Ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της βομβιστικής επίθεσης της Κυριακής στην Κωνσταντινούπολη και δήλωσε στον Ερντογάν ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Τουρκία στο αίτημά της για τα αεροσκάφη F-16, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ρόιτερς επικαλούμενο την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο αίτημα της Σουηδίας για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τον ρόλο του στην επανάληψη των εξαγωγών σιτηρών κατ’ εφαρμογήν της διεθνούς συμφωνίας ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία, αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.Η συνάντηση Ερντογάν και Μπάιντεν πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών για τον Τύπο. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Bali’de düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi kapsamında yüzyüze görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. pic.twitter.com/XA3PGX23sw— Mahmut Paşa (@Mahmutpashaaa) November 15, 2022 Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο υπουργός Οικονομικών Νουρεντίν Νεμπάτι και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Η επίθεση στην Τουρκία Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ελλάδας, κατηγορώντας της για υπόθαλψη τρομοκρατικών οργανώσεων (εννοώντας τους Γκιουλενιστές) μέσω του κέντρου φιλοξενίας του Λαυρίου, ενώ εξέφρασε και την έντονη ενόχλησή του για την αμερικανική παρουσία στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Ερντογάν και για την αμερικανική κυβέρνηση και τον Μπάιντεν, αφού είπε για τον Αμερικανό πρόεδρο ότι κρύβει τρομοκράτες και πιο συγκεκριμένα τον Φετουλάχ Γκιουλέν, επικεφαλής του «FETO» κατά την άγκυρα. Η προσπάθεια της Τουρκίας να ολοκληρώσει την αγορά αεροσκαφών F-16 θα ήταν «πολύ ευκολότερη» εάν οι Ρεπουμπλικάνοι καταλήξουν να ελέγχουν την αμερικανική Γερουσία, φέρεται να δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με αναφορές στο Anadolu και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τις οποίες αναμεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Επίθεση Σοϊλού σε ΗΠΑ Παράλληλα ο Σοϊλού στη δήλωσή του ενέπλεξε και τις ΗΠΑ λέγοντας ότι «δεν αποδεχόμαστε τα συλλυπητήρια της αμερικανικής πρεσβείας» «Ανεύθυνες» χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΣ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε την απογοήτευση του και απέρριψε, χαρακτηρίζοντας «ανεύθυνες», τις κατηγορίες που εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού εναντίον των ΗΠΑ. Ο κ. Σοϊλού ανέφερε ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται τα συλλυπητήρια της αμερικανικής πρεσβείας για την βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η κουρδική οργάνωση Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που δρα στη βόρεια Συρία, βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Η συνεργασία της Ουάσιγκτον με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), κουρδοαραβική συμμαχία βασική συνιστώσα των οποίων είναι το YPG, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας προκαλεί μεγάλες τριβές στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Απαντώντας σε ερώτηση Ελλήνων ανταποκριτών σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Σοϊλού, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν απερίφραστα την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της και στέκονται αλληλέγγυες με την Τουρκία, πολύτιμο σύμμαχό τους στο ΝΑΤΟ. Απορρίπτουμε και είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από οποιαδήποτε ανεύθυνα σχόλια που υποδηλώνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν οποιονδήποτε ρόλο ή ευθύνη σε αυτήν την απεχθή επίθεση εναντίον Τούρκων πολιτών. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τις τουρκικές αρχές στην έρευνά τους».

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )