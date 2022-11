Νίκος Ανδρουλάκης: Ζητά από το ΣτΕ να επιτρέψει στην ΑΔΑΕ να ενημερώσει όσους παρακολουθήθηκαν Η αίτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αφορά τις νόμιμες επισυνδέσεις που έγιναν από την ΕΥΠ Αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, με στόχο να κηρυχθεί αντισυνταγματική η διάταξη που απαγορεύει στην ΑΔΑΕ να ενημερώσει όσους έχουν παρακολουθηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Με την αίτηση ακύρωσης προσέβαλε συγκεκριμένα την απόρριψη από την ΑΔΑΕ αιτήματός του να ενημερωθεί σε σχέση με την παρακολούθηση του από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Με την κίνηση αυτή ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ζητεί να αναγνωριστεί ότι η διάταξη του Ν. 4790/2021, με την οποία απαγορεύθηκε η γνωστοποίηση της παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας, έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. «Το απόρρητο εργαλειοποιήθηκε από την Κυβέρνηση με στόχο την συγκάλυψη και δημιούργησε νησίδες ανομίας στη λειτουργία του Κράτους, κάτι που δεν νοείται σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζοντας ακόμη ότι η διάταξη του Ν. 4790/2021 θα έπρεπε να είχε καταργηθεί από τις αρχές Αυγούστου οπότε έγινε γνωστή η παρακολούθησή του. Όπως τονίζει στη δήλωσή του: «Η Κυβέρνηση είχε την ευκαιρία να το κάνει στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της ΕΥΠ, που εξέδωσε. Δεν το έπραξε. Είχε την ευκαιρία επίσης να κάνει δεκτή σχετική τροπολογία, που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στις 29 Σεπτεμβρίου 2022. Το απέφυγε εκ νέου. Τελικώς, και αυτή η πτυχή της υπόθεσης έρχεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, ώστε να κριθεί το κύρος της επίμαχης διάταξης». Νωρίτερα ο κ. Ανδρουλάκης είχε συνάντηση με την Επιτροπή Αγώνα για τη θέρμανση στη Φλώρινα. Αναφερόμενος στις υψηλές δαπάνες για τη θέρμανση των νοικοκυριών στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Φλώρινα και την Καστοριά, επισήμανε ότι για τους κατοίκους αυτών των περιοχών απαιτείται η μείωση των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και η επιδότηση άλλων μορφών θέρμανσης. «Εμείς όπως γνωρίζετε εξαρχής είχαμε ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης σε σχέση με το πλαφόν στη λιανική τιμή, στο τιμολόγιο του ρεύματος. Θεωρούμε ότι είναι μια πιο δίκαιη επιλογή καταμερισμού του κόστους ανάμεσα στους μεγάλους παραγωγούς, στο νοικοκυριό αλλά και στο κράτος» δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης και έθεσε «το ζήτημα της πραγματικής φορολόγησης των υπερκερδών και όχι αυτών που εμφανίζονται και είναι πολύ κατώτερα από αυτά που εκτιμούμε». «Από τη μία φεύγουν πάρα πολλά χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού και αντί να πάνε απευθείας στην προστασία του καταναλωτή, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των χρημάτων πάει στην στήριξη ισχυρών παικτών της οικονομίας και της ενέργειας με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πολύ άδικη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και της περιπέτειας που ζούμε» κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ειδήσεις σήμερα: Τζεφ Μπέζος: «Δώρισε» στην Ντόλι Πάρτον 100 εκατομμύρια δολάρια Κωνσταντινοπούλου: «Διαγνώστηκα με μυελώδες καρκίνωμα 4 μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού μου» Χατζηδάκης: Έκτακτο επίδομα 250 ευρώ σε πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχους πριν τα Χριστούγεννα BEST OF NETWORK 14.11.2022, 18:19 15.11.2022, 07:30 14.11.2022, 10:40 14.11.2022, 07:17 14.11.2022, 21:59 14.11.2022, 16:21

