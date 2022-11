Νίκος Κωνσταντόπουλος: Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Σωτηρία» λόγω λοίμωξης από κορωνοϊό

Μάχη για τη ζωή του δίνει εδώ και 13 ημέρες ο Νίκος Κωνσταντόπουλος που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Σωτηρία» λόγω Covid-19. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, η λοίμωξη από κορωνοϊό του προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές, που οδήγησαν σε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία, ενώ υπεβλήθη σε κατεπείγοντα εμβολισμό. Ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού έδωσε γενναία μάχη για τη ζωή του και ήδη βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης. Από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό του βρίσκεται η οικογένειά του αλλά και οι στενοί του συνεργάτες, ενώ η υγεία του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προς το οποίο η οικογένεια εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη της. Η οικογένεια ευχαρίστησε επίσης όλους όσοι της συμπαραστάθηκαν και όσους έσπευσαν να δώσουν αίμα. Η αιμοδοσία, αναφέρει η ανακοίνωση, στο Νοσοκομείο Σωτηρία γίνεται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8:30 έως τις 14:00. Διαγνώστηκε κατά τη διάρκεια τυπικού προεγχειρητικού ελέγχου Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό κατά τη διάρκεια τυπικού προεγχειρητικού ελέγχου – είχε δρομολογηθεί χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα μετά την επίσκεψή του σε γιατρό της Χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου που νοσηλεύεται. Η λοίμωξη covid εκδηλώθηκε με επιθετικό τρόπο στον οργανισμό του, με την ηλικία του (80 χρόνων) και την επιβαρυμένη υγεία του να διευκολύνουν την επέλαση του κορωνοϊού και να χρειάζεται νοσηλεία στη ΜΕΘ. Ειδήσεις σήμερα: «Ηλεκτροσόκ και ξυλοδαρμοί» – Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για τα βασανιστήρια των αιχμαλώτων πολέμου στην Ουκρανία Βρετανίδα έκανε λιποαναρρόφηση κοιλιάς στην Κωνσταντινούπολη και παραλίγο να πεθάνει Ρονάλντο: «Δεν πίστευαν στη Γιουνάιτεντ ότι η κόρη μου ήταν άρρωστη»

