ΝΔ για δηλώσεις Μαντζουράνη: Παραδέχθηκε έλλειψη στοιχείων, ζήτησε κλήση προστατευόμενων μαρτύρων

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Μαντζουράνη, εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία στην οποία επισημαίνει ότι ο γνωστός δικηγόρος παραδέχθηκε την έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα σημειώνει πως «το ‘έργο’ ξεκίνησε με δημοσιεύματα σε δόσεις για ‘λίστες’ παρακολουθήσεων, κατηγορώντας μάλιστα τον πρωθυπουργό, χωρίς κανένα στοιχείο και αναφορά σε δύο ανώνυμες ‘πηγές’» και συνεχίζει «τώρα ήρθε και ο συνήγορος του κ. Βαξεβάνη, κ. Μαντζουράνης, να ζητήσει, παραδεχόμενος την έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου, την κλήση προστατευόμενων μαρτύρων». Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Το «έργο» ξεκίνησε με δημοσιεύματα σε δόσεις για «λίστες» παρακολουθήσεων, κατηγορώντας μάλιστα τον πρωθυπουργό, χωρίς κανένα στοιχείο και αναφορά σε δύο ανώνυμες «πηγές». Συνεχίστηκε με τον κ. Βαξεβάνη να καλείται από τον Εισαγγελέα και να μην καταθέτει κανένα απολύτως στοιχείο. Τώρα ήρθε και ο συνήγορος του κ. Βαξεβάνη, κ. Μαντζουράνης, να ζητήσει, παραδεχόμενος την έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου, την κλήση προστατευόμενων μαρτύρων. Το «έργο» το έχουμε ξαναδεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έσπευσε να υιοθετήσει τις «αποκαλύψεις» Χίου-Βαξεβάνη «πόνταρε» σε επανάληψη της Νοβάρτις όταν με κουκουλοφόρους, «κρέμασε στα μανταλάκια» 10 πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ για να αποδειχθεί τελικά ύστερα από εξονυχιστική έρευνα της Δικαιοσύνης, ότι τίποτα, από όσα είπαν δεν ίσχυε. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση η ιστορία δεν θα επαναληφθεί ούτε καν ως φάρσα! Γιατί τη λάσπη, την τοξικότητα και τον διχασμό που αναζητά ο ΣΥΡΙΖΑ ως σωσίβιο τα πληρώσαμε ήδη πολύ ακριβά! Μαντζουράνης για παρακολουθήσεις: Υπάρχει αδυναμία κτήσης ή ανάκτησης των αποδείξεων Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας στον δημοσιογράφο Πάρι Καρβουνόπουλο, ο κ. Μαντζουράνης προχώρησε σε μια σημαντική διαπίστωση, παραδεχόμενος ότι στη συγκριμένη υπόθεση, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου «πώς θα βγει άκρη», λέει συγκεκριμένα: «Αυτό θα μπορέσει να γίνει με μαρτυρίες πια». Ειδήσεις σήμερα: Κατάρ 2022 – To υπερθέαμα των 200 δισ. δολαρίων σε γήπεδα από το μέλλον Χάρβεϊ Γουάινστιν: Θύμα του περιγράφει τον βιασμό της – «Το μόριο του ήταν σαν ψάρι» Συνελήφθη ο «δράκος» του Αμαρουσίου – Μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική

