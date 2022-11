ΝΔ: Τα νέα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας

Πραγματοποιήθηκε χθες η Συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρόεδρο του κόμματος και Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με την ομιλία του άνοιξε την έναρξη των εργασιών της Πολιτικής Επιτροπής. Κατόπιν, το λόγο πήρε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης ο οποίος απεύθυνε την ομιλία του προς το σώμα, ενώ ακολούθησε η διαδικασία εκλογής της Εκτελεστικής Γραμματείας του κόμματος. Το λόγο έλαβε η πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Σοφία Βούλτεψη η οποία ανέγνωσε τον κατάλογο των υποψηφιοτήτων. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τη Σοφία Βούλτεψη ως Πρόεδρο, την Κωνσταντίνα Καρακώστα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου ως μέλη, έπειτα από σχετική πρόταση της Προέδρου της, αποφάσισε ομόφωνα ότι στην εκλογή των αιρετών μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας παρέλκει η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με κάλπη και ψηφοδέλτιο, όπως κατ’ αναλογία είθισται να πραγματοποιείται σε εσωκομματικές διαδικασίες στις οποίες ο αριθμός των υποψηφίων αιρετών μελών είναι ίσος με τον αριθμό των υπό εκλογή θέσεων μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας. Αιρετά μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας εξελέγησαν ομόφωνα: Κοινοβουλευτικά μέλη: 1.​Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα 2.​Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου 3.​Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης 4.​Ευριπίδης Στυλιανίδης Mέλη της Πολιτικής Επιτροπής, πλην των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας: 1.​Κωνσταντίνος Αγοραστός 2.​Κωνσταντίνος Γιαννουλάκης 3.​Κωνσταντίνα Καλλιοντζή-Νικολοπούλου 4.​Ιωάννης Πολιτόπουλος Παράλληλα, το Σώμα της Πολιτικής Επιτροπής ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Οργανώσεων Απόδημου Ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που πλέον δρομολογεί τη διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών των οργανώσεων του κόμματος για τους Έλληνες της Διασποράς μετά από 11 χρόνια και αποδεικνύει πως η Νέα Δημοκρατία είναι έμπρακτα κοντά στους Έλληνες του εξωτερικού, μετά μάλιστα και από την εμβληματική μεταρρύθμιση που για πρώτη φορά τους δίνει τη δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τις τοποθετήσεις των μελών της Πολιτικής Επιτροπής σύμφωνα με τον κατάλογο των ομιλητών. Ειδήσεις σήμερα:O Τραμπ ανακοινώνει την υποψηφιότητά του και… «ικετεύει» την Ιβάνκα και τον άντρα της να τον στηρίξουν! Η εργαλειοποίηση της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη και οι προεκλογικές «τακτικές» Ερντογάν Ο Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα: «Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω;»

