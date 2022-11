Οικονόμου: Τα στοιχεία για την οικονομία είναι αμάχητα και διαψεύδουν πανηγυρικά τον κ. Τσίπρα «Η κυβέρνηση έχει κάνει από την πρώτη στιγμή ό,τι μπορεί για να στηρίξει τους πολίτες», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «Σε πείσμα των tsipronomics, τα στοιχεία είναι αμάχητα και τον διαψεύδουν πανηγυρικά», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τις Σέρρες. Σε δήλωσή του, ο κ. Οικονόμου αναφέρει: «Επειδή ο κ. Τσίπρας αδυνατεί να τεκμηριώσει στο ελάχιστο όσα εξωφρενικά ο ίδιος και τα στελέχη του διακινούν τις τελευταίες εβδομάδες για τα λογισμικά παρακολούθησης, επειδή ο κ. Μαντζουράνης, συνεργάτης του κ. Τσίπρα και δικηγόρος του κ. Βαξεβάνη, παραδέχεται την απουσία στοιχείων και τεκμηρίων, επειδή βλέπει ότι η κοινωνία αποδοκιμάζει έργω και λόγω την εκστρατεία λάσπης, σε διάφορα επίπεδα, που ενορχηστρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι βραχίονές του, επειδή οι πολίτες τον εγκαλούν που δεν ασχολείται με τα μεγάλα προβλήματα και δεν έχει καμία απάντηση στις αγωνίες τους, επανήλθε σήμερα με μια σειρά ανερμάτιστων διαπιστώσεων για την οικονομία». Και επισημαίνει: «Σε πείσμα των tsipronomics, τα στοιχεία όμως είναι αμάχητα και τον διαψεύδουν πανηγυρικά. Παρότι το πρόβλημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού είναι πανευρωπαϊκό, η κυβέρνηση έχει κάνει από την πρώτη στιγμή ό,τι μπορεί για να στηρίξει τους πολίτες. Κι έχει επιτύχει να πληγεί η Ελλάδα όσο γίνεται λιγότερο από την αλυσίδα παγκόσμιων κρίσεων, σημειώνοντας επιδόσεις καλύτερες κι από τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές χώρες εν μέσω παγκόσμιου τυφώνα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε: με σοβαρότητα και αποδοτικότητα, στο πλευρό της κοινωνίας, με πολιτικές που παράγουν απτά αποτελέσματα. Τα υπόλοιπα που εκστομίζει αδιάντροπα ο κ. Τσίπρας είναι προφάσεις εν αμαρτίαις». Ειδήσεις σήμερα:«Έχασε πολύ αίμα στην έκρηξη, ζει από θαύμα», λέει η μητέρα της Ελληνίδας στην Κωνσταντινούπολη Θανατηφόρο τροχαίο στο Περιστέρι – Φορτηγό παρέσυρε 29χρονο και τον σκότωσε «Θέλω να δικαιώσω την ψυχούλα του παιδιού μου» λέει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς BEST OF NETWORK 15.11.2022, 12:06 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 14:10 15.11.2022, 14:12 15.11.2022, 13:24

