Ο Ανδρουλάκης στην αγορά της Καλλιθέας: Η κυβέρνηση χαϊδεύει τις τράπεζες και επιδοτεί τα υπερκέρδη Οι καταναλωτές ανάφεραν στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι είναι αντιμέτωποι με ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά ενώ από την πλευρά τους, οι καταστηματάρχες επισήμαναν το υψηλό λειτουργικό κόστος Την αγορά της Καλλιθέας επισκέφτηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Οι καταναλωτές ανάφεραν στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι είναι αντιμέτωποι με ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και τη ραγδαία μείωση της αγοραστικής τους δύναμης, ενώ από την πλευρά τους, οι καταστηματάρχες επισήμαναν το υψηλό λειτουργικό κόστος. Μετά το πέρας της περιοδείας του στην αγορά της Καλλιθέας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Η ακρίβεια έχει κάνει την αγοραστική δύναμη του Έλληνα να καταρρεύσει. Και αντί να έχουμε πολιτικές επιλογές με μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, με πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και με μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τις περιοχές της χώρας που περνούν ήδη έναν βαρύ χειμώνα, η κυβέρνηση συνεχίζει να χαϊδεύει τις τράπεζες και, βέβαια, να επιδοτεί τα υπερκέρδη των μεγάλων παραγωγών ενέργειας. Αυτές οι πολιτικές επιλογές είναι επιλογές για τους λίγους εις βάρος των πολλών. Και πρέπει, γρήγορα, η κυβέρνηση αυτή να αλλάξει στρατηγική. Και όσο γίνεται, εμείς, με τον λόγο της αλήθειας και του ρεαλισμού, να δείξουμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ένας δρόμος μακριά από τον λαϊκισμό, αλλά μακριά και από τον ελιτισμό που καταδικάζει σήμερα τη μεσαία τάξη και τους πιο ευάλωτους Έλληνες». Ειδήσεις σήμερα: Ο Έλον Μασκ απέλυσε υπαλλήλους που τον κριτίκαραν online μετά από… δημόσια αντιπαράθεση «Άστραψε και βρόντηξε» ο Σούνακ μπροστά στον Λαβρόφ: «Σηκωθείτε και φύγετε από την Ουκρανία» Σε «διαθεσιμότητα» δάσκαλος στο Τέξας που είπε στους μαθητές του ότι θεωρεί τη λευκή φυλή ανώτερη BEST OF NETWORK 15.11.2022, 18:14 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 22:08 15.11.2022, 22:09 15.11.2022, 15:30

